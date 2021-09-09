https://ria.ru/20210909/zakharova-1749355609.html
Захарова прокомментировала блокировку Twitter телеведущего Попова
Захарова прокомментировала блокировку Twitter телеведущего Попова - РИА Новости, 09.09.2021
Захарова прокомментировала блокировку Twitter телеведущего Попова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что блокировка страницы в Twitter телеведущего программы "60 минут" на канале "Россия 1" Евгения Попова РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T14:48
2021-09-09T14:48
2021-09-09T14:48
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что блокировка страницы в Twitter телеведущего программы "60 минут" на канале "Россия 1" Евгения Попова показывает, что его боятся больше, чем бывшего президента США Дональда Трампа.Ранее Попов сообщил, что причиной блокировки его страницы в Twitter названа публикация данных общественной приемной - телефона и адреса. Он является зарегистрированным кандидатом на выборы депутатов Госдумы по одному из столичных избирательных округов."Обычно мы квалифицируем это как цензуру, вмешательство и т.д. Но в данном случае это ещё и признание. Первый раз вижу, чтобы статус президента США был в Америке приравнен к статусу кандидата в депутаты ГД России", - написала Захарова на своей странице в Facebook."Партнеры боятся тебя больше, чем Трампа: тот хоть в должности был, а ты только претендуешь", - отметила она, обращаясь к Попову.В январе 2021 года Twitter заморозил учетную запись Трампа в связи "с риском дальнейшего подстрекательства к насилию". Кроме того, ранее в январе Facebook, Twitter, Instagram и другие социальные сети закрывали доступ к профилям Трампа на различные сроки. Поводом для таких мер были обращения президента США к протестующим, которые 6 января устроили погром в здании конгресса США.
https://ria.ru/20210909/twitter-1749334239.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210907/kazakhstan-1749049656.html
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в мире, технологии, twitter, сша, госдума рф, дональд трамп, мария захарова, евгений попов, россия
Захарова прокомментировала блокировку Twitter телеведущего Попова
Захарова Попову о блокировке его Twitter: "партнеры" боятся тебя больше, чем Трампа