https://ria.ru/20210909/vybory-1749429801.html

Работу иностранных СМИ на выборах никто не ограничивает, заявили в Кремле

Работу иностранных СМИ на выборах никто не ограничивает, заявили в Кремле - РИА Новости, 09.09.2021

Работу иностранных СМИ на выборах никто не ограничивает, заявили в Кремле

Иностранные СМИ никто не ограничивает в работе на выборах в России, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T21:15

2021-09-09T21:15

2021-09-09T21:30

выборы

дмитрий песков

россия

политика

элла памфилова

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Иностранные СМИ никто не ограничивает в работе на выборах в России, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Никто не ограничивает их в работе. И это очень важно. Иностранные СМИ пользуются такими же правами, как и отечественные", - отметил он.Отвечая на вопросы журналистов об освещении выборов СМИ-иноагентами, Песков напомнил о соответствующем заявлении главы ЦИК.Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что требования законодательства о выборах общие ко всем СМИ, независимо от их статуса. СМИ, имеющие статус иностранных агентов, наравне со всеми получают аккредитацию и наравне со всеми они освещают выборы в соответствии с законом, подчеркнула она. При этом в разъяснениях ЦИК указывается, что недопустимо тенденциозное освещение избирательной кампании или предпочтения в освещении деятельности отдельно взятых кандидатов и политических партий.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210909/vmeshatelstvo-1749426503.html

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выборы, дмитрий песков, россия, политика, элла памфилова