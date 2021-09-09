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Работу иностранных СМИ на выборах никто не ограничивает, заявили в Кремле
Работу иностранных СМИ на выборах никто не ограничивает, заявили в Кремле - РИА Новости, 09.09.2021
Работу иностранных СМИ на выборах никто не ограничивает, заявили в Кремле
Иностранные СМИ никто не ограничивает в работе на выборах в России, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T21:15
2021-09-09T21:30
выборы
дмитрий песков
россия
политика
элла памфилова
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Иностранные СМИ никто не ограничивает в работе на выборах в России, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Никто не ограничивает их в работе. И это очень важно. Иностранные СМИ пользуются такими же правами, как и отечественные", - отметил он.Отвечая на вопросы журналистов об освещении выборов СМИ-иноагентами, Песков напомнил о соответствующем заявлении главы ЦИК.Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что требования законодательства о выборах общие ко всем СМИ, независимо от их статуса. СМИ, имеющие статус иностранных агентов, наравне со всеми получают аккредитацию и наравне со всеми они освещают выборы в соответствии с законом, подчеркнула она. При этом в разъяснениях ЦИК указывается, что недопустимо тенденциозное освещение избирательной кампании или предпочтения в освещении деятельности отдельно взятых кандидатов и политических партий.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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выборы, дмитрий песков, россия, политика, элла памфилова
21:15 09.09.2021 (обновлено: 21:30 09.09.2021)
 
Работу иностранных СМИ на выборах никто не ограничивает, заявили в Кремле

Пресс-секретарь президента Песков: работу иностранных СМИ на выборах никто не ограничивает

© РИА Новости / Александр ВильфОткрытое тестовое голосование в ЦИК России
Открытое тестовое голосование в ЦИК России - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Иностранные СМИ никто не ограничивает в работе на выборах в России, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Никто не ограничивает их в работе. И это очень важно. Иностранные СМИ пользуются такими же правами, как и отечественные", - отметил он.
Мужчина с планшетом в руках - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
Вчера, 20:32
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Отвечая на вопросы журналистов об освещении выборов СМИ-иноагентами, Песков напомнил о соответствующем заявлении главы ЦИК.
Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что требования законодательства о выборах общие ко всем СМИ, независимо от их статуса. СМИ, имеющие статус иностранных агентов, наравне со всеми получают аккредитацию и наравне со всеми они освещают выборы в соответствии с законом, подчеркнула она. При этом в разъяснениях ЦИК указывается, что недопустимо тенденциозное освещение избирательной кампании или предпочтения в освещении деятельности отдельно взятых кандидатов и политических партий.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Выборы в Государственную думу — 2021
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Выборы в Государственную думу — 2021
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ВыборыДмитрий ПесковРоссияПолитикаЭлла Памфилова
 
 
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