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Песков рассказал о механизмах защиты от вмешательств в российские выборы
Песков рассказал о механизмах защиты от вмешательств в российские выборы - РИА Новости, 09.09.2021
Песков рассказал о механизмах защиты от вмешательств в российские выборы
Сомнений в попытках вмешательства в выборы в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T21:14
2021-09-09T21:14
2021-09-09T21:37
политика
выборы
дмитрий песков
выборы в государственную думу
россия
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Сомнений в попытках вмешательства в выборы в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Для нас не вызывает никакого сомнения, что будут пытаться вмешиваться в выборы", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что система, которая эти риски хеджирует, уже достаточно отлажена.Вместе с тем представитель Кремля подчеркнул, что риски есть действительно, и необходимо это четко осознавать.
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политика, выборы, дмитрий песков, выборы в государственную думу, россия
21:14 09.09.2021 (обновлено: 21:37 09.09.2021)
Песков рассказал о механизмах защиты от вмешательств в российские выборы
Пресс-секретарь президента Песков: сомнений в попытках вмешательства в выборы в России нет