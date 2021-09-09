https://ria.ru/20210909/vybory-1749429705.html

Песков рассказал о механизмах защиты от вмешательств в российские выборы

Песков рассказал о механизмах защиты от вмешательств в российские выборы - РИА Новости, 09.09.2021

Песков рассказал о механизмах защиты от вмешательств в российские выборы

Сомнений в попытках вмешательства в выборы в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T21:14

2021-09-09T21:14

2021-09-09T21:37

политика

выборы

дмитрий песков

выборы в государственную думу

россия

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Сомнений в попытках вмешательства в выборы в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Для нас не вызывает никакого сомнения, что будут пытаться вмешиваться в выборы", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что система, которая эти риски хеджирует, уже достаточно отлажена.Вместе с тем представитель Кремля подчеркнул, что риски есть действительно, и необходимо это четко осознавать.

https://ria.ru/20210909/vmeshatelstvo-1749426503.html

россия

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политика, выборы, дмитрий песков, выборы в государственную думу, россия