Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210909/vstrecha-1749270345.html
Путин и Лукашенко обсудят вопросы интеграции и ситуацию в Афганистане
Путин и Лукашенко обсудят вопросы интеграции и ситуацию в Афганистане - РИА Новости, 09.09.2021
Путин и Лукашенко обсудят вопросы интеграции и ситуацию в Афганистане
Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко в четверг проведут в Москве переговоры, в ходе которых обсудят результаты работы по... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T00:11
2021-09-09T00:11
белоруссия
москва
владимир путин
дмитрий песков
александр лукашенко
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741075855_0:0:2885:1623_1920x0_80_0_0_b72fce85a34d8ef02d2fc064ff70015f.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко в четверг проведут в Москве переговоры, в ходе которых обсудят результаты работы по продвижению интеграционных процессов в рамках Союзного государства и другие вопросы развития российско-белорусских отношений.Кроме того, как сообщала пресс-служба Кремля, в связи с предстоящим проведением саммита Организации Договора о коллективной безопасности в Душанбе планируется также обмен мнениями по ряду актуальных проблем региональной повестки дня, включая текущую ситуацию в Афганистане.По итогам переговоров 9 сентября Путин и Лукашенко дадут пресс-конференцию.Последняя личная встреча глав государств состоялась 13 июля в Санкт-Петербурге. По телефону лидеры общаются регулярно, последний раз - в конце августа.Вопросы интеграцииКак отметил в беседе с журналистами в преддверии встречи пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, интеграционные процессы каждый раз становятся одним из крупных пунктов повестки дня двусторонних контактов Путина и Лукашенко, так произойдёт и на этот раз.Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, в декабре 2019 года – к 20-летию документа – предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывались проекты около 30 отраслевых дорожных карт. Однако программа сторонами до сих пор не принята.По словам Пескова, это очень сложный и многогранный процесс, и на протяжении уже многих лет ведется напряженная работа. При этом, по словам Пескова, подписание документов по итогам переговоров президентов не планируется.Тем не менее, по словам белорусского посла в Москве Владимира Семашко, программы интеграции РФ и Белоруссии могут быть подписаны на заседании совета министров Союзного государства, которое состоится в Минске 10 сентября после переговоров Путина и Лукашенко.Кроме этого, в начале августа Лукашенко выражал надежду, что в конце 2021 года на заседании высшего госсовета Союзного государства Минск и Москва смогут принять все 28 отраслевых дорожных карт по развитию экономической интеграции. Он пояснял тогда, что пока остается согласовать дорожную карту, касающуюся вопроса равных условий закупки природного газа и цен на него.Первый вице-премьер республики Николай Снопков на совещании у белорусского президента 17 августа сообщил, что "стороны вышли на практически полностью согласованный пакет интеграционных документов".На прошлой неделе первый вице-премьер республики Николай Снопков заявил, что Союзная программа Белоруссии и РФ по газу готова.Говоря о Союзном государстве с Белоруссией, Путин отмечал, что "в прямом смысле слова это не государство, это просто определенный уровень интеграции". При этом президент России подчеркнул, что это облегчает людям жизнь, создаёт определённые условия для экономического развития и повышает общую конкурентоспособность.Афганистан и двусторонние отношенияВ преддверии встречи Песков подтвердил, что на переговорах в Москве лидеры двух стран обменяются мнениями о ситуации в Афганистане, но главным образом, по его словам, речь пойдет о двусторонних отношениях.Во время "Большого разговора" с представителями медиа и общественности в начала августа Лукашенко обратил внимание на то, что в республике никто не выступает против России и союза с Россией, кроме "очумелых (оппозиционеров – ред.), которые сбежали".Он подчеркнул, что Минск никогда не был против тесного союза с РФ, однако, по словам президента Белоруссии, Москва и сейчас держит республику "на расстоянии". При этом он отметил, что в союзниках "у России больше никого нет", кроме неё.Лукашенко также обратил внимание, что для развития экономической интеграции нет необходимости вступать в состав другой страны.Он также рассказал о планах закупки в России вооружения, в частности, об интересе Белоруссии к комплексам С-400. Также он заявлял, что на переговорах в Москве может обсудить со своим российским коллегой и вопросы в нефтяной сфере.В свою очередь Путин не раз подтверждал намерение наращивать российско-белорусские связи на различных направлениях и подчёркивал, что Белоруссия всегда может рассчитывать на помощь России. Так, к примеру, после встречи Путина и Лукашенко в Санкт-Петербурге правительствам двух стран были даны поручения правительства о проработке вопросов поддержки Минска на фоне санкций Запада.
https://ria.ru/20210908/lukashenko-1749147480.html
https://ria.ru/20210908/vstrecha-1749161720.html
https://ria.ru/20210908/putin-1749160574.html
белоруссия
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741075855_133:0:2862:2047_1920x0_80_0_0_c36038e0d7641a4782852118e56d8a03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белоруссия, москва, владимир путин, дмитрий песков, александр лукашенко, россия
00:11 09.09.2021
 
Путин и Лукашенко обсудят вопросы интеграции и ситуацию в Афганистане

Песков: Путин и Лукашенко обсудят интеграционные процессы и ситуацию в Афганистане

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
 Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко в четверг проведут в Москве переговоры, в ходе которых обсудят результаты работы по продвижению интеграционных процессов в рамках Союзного государства и другие вопросы развития российско-белорусских отношений.
Кроме того, как сообщала пресс-служба Кремля, в связи с предстоящим проведением саммита Организации Договора о коллективной безопасности в Душанбе планируется также обмен мнениями по ряду актуальных проблем региональной повестки дня, включая текущую ситуацию в Афганистане.
По итогам переговоров 9 сентября Путин и Лукашенко дадут пресс-конференцию.
Последняя личная встреча глав государств состоялась 13 июля в Санкт-Петербурге. По телефону лидеры общаются регулярно, последний раз - в конце августа.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи Большой разговор с Президентом - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
Вчера, 12:01
Лукашенко рассказал, что будет обсуждать с Путиным

Вопросы интеграции

Как отметил в беседе с журналистами в преддверии встречи пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, интеграционные процессы каждый раз становятся одним из крупных пунктов повестки дня двусторонних контактов Путина и Лукашенко, так произойдёт и на этот раз.
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, в декабре 2019 года – к 20-летию документа – предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывались проекты около 30 отраслевых дорожных карт. Однако программа сторонами до сих пор не принята.
По словам Пескова, это очень сложный и многогранный процесс, и на протяжении уже многих лет ведется напряженная работа. При этом, по словам Пескова, подписание документов по итогам переговоров президентов не планируется.
Тем не менее, по словам белорусского посла в Москве Владимира Семашко, программы интеграции РФ и Белоруссии могут быть подписаны на заседании совета министров Союзного государства, которое состоится в Минске 10 сентября после переговоров Путина и Лукашенко.
Кроме этого, в начале августа Лукашенко выражал надежду, что в конце 2021 года на заседании высшего госсовета Союзного государства Минск и Москва смогут принять все 28 отраслевых дорожных карт по развитию экономической интеграции. Он пояснял тогда, что пока остается согласовать дорожную карту, касающуюся вопроса равных условий закупки природного газа и цен на него.
Первый вице-премьер республики Николай Снопков на совещании у белорусского президента 17 августа сообщил, что "стороны вышли на практически полностью согласованный пакет интеграционных документов".
На прошлой неделе первый вице-премьер республики Николай Снопков заявил, что Союзная программа Белоруссии и РФ по газу готова.
Говоря о Союзном государстве с Белоруссией, Путин отмечал, что "в прямом смысле слова это не государство, это просто определенный уровень интеграции". При этом президент России подчеркнул, что это облегчает людям жизнь, создаёт определённые условия для экономического развития и повышает общую конкурентоспособность.
Вид на Покровский собор (храм Василия Блаженного) и Московский Кремль с реки - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
Вчера, 12:46
Путин и Лукашенко обсудят на встрече вопросы интеграции

Афганистан и двусторонние отношения

В преддверии встречи Песков подтвердил, что на переговорах в Москве лидеры двух стран обменяются мнениями о ситуации в Афганистане, но главным образом, по его словам, речь пойдет о двусторонних отношениях.
Во время "Большого разговора" с представителями медиа и общественности в начала августа Лукашенко обратил внимание на то, что в республике никто не выступает против России и союза с Россией, кроме "очумелых (оппозиционеров – ред.), которые сбежали".
Он подчеркнул, что Минск никогда не был против тесного союза с РФ, однако, по словам президента Белоруссии, Москва и сейчас держит республику "на расстоянии". При этом он отметил, что в союзниках "у России больше никого нет", кроме неё.
Лукашенко также обратил внимание, что для развития экономической интеграции нет необходимости вступать в состав другой страны.
Он также рассказал о планах закупки в России вооружения, в частности, об интересе Белоруссии к комплексам С-400. Также он заявлял, что на переговорах в Москве может обсудить со своим российским коллегой и вопросы в нефтяной сфере.
В свою очередь Путин не раз подтверждал намерение наращивать российско-белорусские связи на различных направлениях и подчёркивал, что Белоруссия всегда может рассчитывать на помощь России. Так, к примеру, после встречи Путина и Лукашенко в Санкт-Петербурге правительствам двух стран были даны поручения правительства о проработке вопросов поддержки Минска на фоне санкций Запада.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
Вчера, 12:42
Путин не обсуждает с Лукашенко тему признания Крыма, заявил Песков
 
БелоруссияМоскваВладимир ПутинДмитрий ПесковАлександр ЛукашенкоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:27Немецкая прокуратура провела обыски в министерствах финансов и юстиции
14:26МИД Израиля заявил, что Тель-Авив не позволит Ирану стать ядерной державой
14:24Иммунолог предупредил об эволюции дельта-штамма коронавируса
14:20Католики заявили о нехватке англоязычных священников в регионах России
14:20Россия продолжит способствовать налаживанию палестино-израильского диалога
14:19Лавров ответил на идею Киева о встрече глав МИД "нормандской четверки"
14:08В Сочи блогера приговорили к четырем годам колонии за вымогательство
14:05СМИ: Иран нанес ракетный удар по группировкам в Иракском Курдистане
14:05Из аэропорта Кабула возобновятся международные коммерческие рейсы
14:00Депздрав оценил вероятность четвертой волны коронавируса в Москве
13:57В Ногинске пять человек остаются в больнице после взрыва
13:56СМИ рассказали о помощи афганским беженцам со стороны НАТО
13:54Известный актер рассказал, как Александр Мельник "крестил" его после съемок
13:49В Киселевске похоронили убитых школьниц
13:46В Москве от коронавируса привили 4,8 миллиона человек
13:44В Бристоле арестовали мужчину, который взял заложников на заправке
13:43Дерипаска призвал мир умерить потребление и отходы
13:41В Иркутске брата и сестру заподозрили в поджоге машины с ребенком
13:41На Кубани водитель, паркуясь, впечатала в стену женщину с ребенком 0:10
13:36В Госдуме рассказали, кто создал программу с "подсказками" для выборов
Лента новостейМолния