https://ria.ru/20210909/vstrecha-1749270345.html

Путин и Лукашенко обсудят вопросы интеграции и ситуацию в Афганистане

Путин и Лукашенко обсудят вопросы интеграции и ситуацию в Афганистане - РИА Новости, 09.09.2021

Путин и Лукашенко обсудят вопросы интеграции и ситуацию в Афганистане

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко в четверг проведут в Москве переговоры, в ходе которых обсудят результаты работы по... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T00:11

2021-09-09T00:11

2021-09-09T00:11

белоруссия

москва

владимир путин

дмитрий песков

александр лукашенко

россия

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко в четверг проведут в Москве переговоры, в ходе которых обсудят результаты работы по продвижению интеграционных процессов в рамках Союзного государства и другие вопросы развития российско-белорусских отношений.Кроме того, как сообщала пресс-служба Кремля, в связи с предстоящим проведением саммита Организации Договора о коллективной безопасности в Душанбе планируется также обмен мнениями по ряду актуальных проблем региональной повестки дня, включая текущую ситуацию в Афганистане.По итогам переговоров 9 сентября Путин и Лукашенко дадут пресс-конференцию.Последняя личная встреча глав государств состоялась 13 июля в Санкт-Петербурге. По телефону лидеры общаются регулярно, последний раз - в конце августа.Вопросы интеграцииКак отметил в беседе с журналистами в преддверии встречи пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, интеграционные процессы каждый раз становятся одним из крупных пунктов повестки дня двусторонних контактов Путина и Лукашенко, так произойдёт и на этот раз.Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, в декабре 2019 года – к 20-летию документа – предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывались проекты около 30 отраслевых дорожных карт. Однако программа сторонами до сих пор не принята.По словам Пескова, это очень сложный и многогранный процесс, и на протяжении уже многих лет ведется напряженная работа. При этом, по словам Пескова, подписание документов по итогам переговоров президентов не планируется.Тем не менее, по словам белорусского посла в Москве Владимира Семашко, программы интеграции РФ и Белоруссии могут быть подписаны на заседании совета министров Союзного государства, которое состоится в Минске 10 сентября после переговоров Путина и Лукашенко.Кроме этого, в начале августа Лукашенко выражал надежду, что в конце 2021 года на заседании высшего госсовета Союзного государства Минск и Москва смогут принять все 28 отраслевых дорожных карт по развитию экономической интеграции. Он пояснял тогда, что пока остается согласовать дорожную карту, касающуюся вопроса равных условий закупки природного газа и цен на него.Первый вице-премьер республики Николай Снопков на совещании у белорусского президента 17 августа сообщил, что "стороны вышли на практически полностью согласованный пакет интеграционных документов".На прошлой неделе первый вице-премьер республики Николай Снопков заявил, что Союзная программа Белоруссии и РФ по газу готова.Говоря о Союзном государстве с Белоруссией, Путин отмечал, что "в прямом смысле слова это не государство, это просто определенный уровень интеграции". При этом президент России подчеркнул, что это облегчает людям жизнь, создаёт определённые условия для экономического развития и повышает общую конкурентоспособность.Афганистан и двусторонние отношенияВ преддверии встречи Песков подтвердил, что на переговорах в Москве лидеры двух стран обменяются мнениями о ситуации в Афганистане, но главным образом, по его словам, речь пойдет о двусторонних отношениях.Во время "Большого разговора" с представителями медиа и общественности в начала августа Лукашенко обратил внимание на то, что в республике никто не выступает против России и союза с Россией, кроме "очумелых (оппозиционеров – ред.), которые сбежали".Он подчеркнул, что Минск никогда не был против тесного союза с РФ, однако, по словам президента Белоруссии, Москва и сейчас держит республику "на расстоянии". При этом он отметил, что в союзниках "у России больше никого нет", кроме неё.Лукашенко также обратил внимание, что для развития экономической интеграции нет необходимости вступать в состав другой страны.Он также рассказал о планах закупки в России вооружения, в частности, об интересе Белоруссии к комплексам С-400. Также он заявлял, что на переговорах в Москве может обсудить со своим российским коллегой и вопросы в нефтяной сфере.В свою очередь Путин не раз подтверждал намерение наращивать российско-белорусские связи на различных направлениях и подчёркивал, что Белоруссия всегда может рассчитывать на помощь России. Так, к примеру, после встречи Путина и Лукашенко в Санкт-Петербурге правительствам двух стран были даны поручения правительства о проработке вопросов поддержки Минска на фоне санкций Запада.

https://ria.ru/20210908/lukashenko-1749147480.html

https://ria.ru/20210908/vstrecha-1749161720.html

https://ria.ru/20210908/putin-1749160574.html

белоруссия

москва

россия

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белоруссия, москва, владимир путин, дмитрий песков, александр лукашенко, россия