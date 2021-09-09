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Молодежи навязывают ложное представление о героях войны, заявил Краснов
Молодежи навязывают ложное представление о героях войны, заявил Краснов - РИА Новости, 09.09.2021
Молодежи навязывают ложное представление о героях войны, заявил Краснов
Российской молодежи активно пытаются навязать искаженное представление о реальных событиях Великой Отечественной войны и опорочить подвиги людей той эпохи,... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T15:08
2021-09-09T15:08
общество
ссср
япония
германия
владимир путин
генеральная прокуратура рф
великая отечественная война (1941-1945)
игорь краснов
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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Российской молодежи активно пытаются навязать искаженное представление о реальных событиях Великой Отечественной войны и опорочить подвиги людей той эпохи, заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов на заседании оргкомитета "Победа", которое проводит Владимир Путин.Краснов на заседании рассказал о предварительных итогах международного научно-практического форума "Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы", который прошел 6-7 сентября.По его словам, необходимо продолжать публикацию и обнародование рассекреченных документов о Хабаровском процессе, в том числе их внедрение в образовательный процесс высшей школы. Он также подчеркнул целесообразность создания сети научно-образовательных лабораторий изучения Второй мировой войны с целью воспрепятствования фальсификации истории."Это важно, учитывая, что сейчас активно предпринимаются попытки не просто исказить реальные события, связанные с проявленным героизмом советского народа, опорочить подвиги личностей военной эпохи, которые несколько поколений являются примером подлинного патриотизма, но и навязать прямо противоположную точку зрения молодому поколению. Тем самым пытаясь разрушить складывавшиеся десятилетиями базовые, объединяющие наш народ ценности и создать так называемый управляемый хаос", - сказал Краснов.Ранее он заявил, что в России подготовили законопроект о закреплении понятий "нацизм", "фашизм" и "геноцид народов Советского Союза". Документ призван закрепить "незыблемость признанных уставом Нюрнбергского международного военного трибунала принципов международного права".В ходе Хабаровского процесса, проходившего 25-30 декабря 1949 года, стало известно о зловещих планах милитаристской Японии как союзника Германии по ведению войны против СССР. На нем впервые мир узнал о готовящейся бактериологической войне, которую предотвратило стремительное наступление Красной Армии в ходе Дальневосточной кампании в августе 1945 года. Хабаровский процесс поставил юридическую точку во Второй мировой войне.
https://ria.ru/20210423/pamyatnik-1729682520.html
https://ria.ru/20210520/putin-1733136292.html
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общество, ссср, япония, германия, владимир путин, генеральная прокуратура рф, великая отечественная война (1941-1945), игорь краснов, без срока давности, россия
15:08 09.09.2021
 
Молодежи навязывают ложное представление о героях войны, заявил Краснов

Генпрокурор Краснов: молодежи хотят навязать ложное представление о событиях и героях ВОВ

© РИА Новости / Совет Федерации РФ / Перейти в фотобанкГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов выступает на заседании Совета Федерации РФ
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов выступает на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Совет Федерации РФ
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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Российской молодежи активно пытаются навязать искаженное представление о реальных событиях Великой Отечественной войны и опорочить подвиги людей той эпохи, заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов на заседании оргкомитета "Победа", которое проводит Владимир Путин.
Краснов на заседании рассказал о предварительных итогах международного научно-практического форума "Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы", который прошел 6-7 сентября.
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По его словам, необходимо продолжать публикацию и обнародование рассекреченных документов о Хабаровском процессе, в том числе их внедрение в образовательный процесс высшей школы. Он также подчеркнул целесообразность создания сети научно-образовательных лабораторий изучения Второй мировой войны с целью воспрепятствования фальсификации истории.
"Это важно, учитывая, что сейчас активно предпринимаются попытки не просто исказить реальные события, связанные с проявленным героизмом советского народа, опорочить подвиги личностей военной эпохи, которые несколько поколений являются примером подлинного патриотизма, но и навязать прямо противоположную точку зрения молодому поколению. Тем самым пытаясь разрушить складывавшиеся десятилетиями базовые, объединяющие наш народ ценности и создать так называемый управляемый хаос", - сказал Краснов.
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Ранее он заявил, что в России подготовили законопроект о закреплении понятий "нацизм", "фашизм" и "геноцид народов Советского Союза". Документ призван закрепить "незыблемость признанных уставом Нюрнбергского международного военного трибунала принципов международного права".
В ходе Хабаровского процесса, проходившего 25-30 декабря 1949 года, стало известно о зловещих планах милитаристской Японии как союзника Германии по ведению войны против СССР. На нем впервые мир узнал о готовящейся бактериологической войне, которую предотвратило стремительное наступление Красной Армии в ходе Дальневосточной кампании в августе 1945 года. Хабаровский процесс поставил юридическую точку во Второй мировой войне.
Сергей Новиков - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
6 сентября, 05:25
Новиков: действия японских милитаристов позволяют говорить о геноциде
 
ОбществоСССРЯпонияГерманияВладимир ПутинГенеральная прокуратура РФВеликая Отечественная война (1941-1945)Игорь КрасновБез срока давностиРоссия
 
 
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