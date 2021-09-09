Молодежи навязывают ложное представление о героях войны, заявил Краснов
Генпрокурор Краснов: молодежи хотят навязать ложное представление о событиях и героях ВОВ
© РИА Новости / Совет Федерации РФ / Перейти в фотобанкГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов выступает на заседании Совета Федерации РФ
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Российской молодежи активно пытаются навязать искаженное представление о реальных событиях Великой Отечественной войны и опорочить подвиги людей той эпохи, заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов на заседании оргкомитета "Победа", которое проводит Владимир Путин.
Краснов на заседании рассказал о предварительных итогах международного научно-практического форума "Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы", который прошел 6-7 сентября.
По его словам, необходимо продолжать публикацию и обнародование рассекреченных документов о Хабаровском процессе, в том числе их внедрение в образовательный процесс высшей школы. Он также подчеркнул целесообразность создания сети научно-образовательных лабораторий изучения Второй мировой войны с целью воспрепятствования фальсификации истории.
"Это важно, учитывая, что сейчас активно предпринимаются попытки не просто исказить реальные события, связанные с проявленным героизмом советского народа, опорочить подвиги личностей военной эпохи, которые несколько поколений являются примером подлинного патриотизма, но и навязать прямо противоположную точку зрения молодому поколению. Тем самым пытаясь разрушить складывавшиеся десятилетиями базовые, объединяющие наш народ ценности и создать так называемый управляемый хаос", - сказал Краснов.
Ранее он заявил, что в России подготовили законопроект о закреплении понятий "нацизм", "фашизм" и "геноцид народов Советского Союза". Документ призван закрепить "незыблемость признанных уставом Нюрнбергского международного военного трибунала принципов международного права".
В ходе Хабаровского процесса, проходившего 25-30 декабря 1949 года, стало известно о зловещих планах милитаристской Японии как союзника Германии по ведению войны против СССР. На нем впервые мир узнал о готовящейся бактериологической войне, которую предотвратило стремительное наступление Красной Армии в ходе Дальневосточной кампании в августе 1945 года. Хабаровский процесс поставил юридическую точку во Второй мировой войне.