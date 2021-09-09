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Роскомнадзор предостерег Apple и Google от вмешательства в выборы в России
Роскомнадзор предостерег Apple и Google от вмешательства в выборы в России - РИА Новости, 09.09.2021
Роскомнадзор предостерег Apple и Google от вмешательства в выборы в России
Роскомнадзор потребовал от ряда иностранных компаний, в частности от Apple и Google, прекратить предоставление средств для обхода ограничений доступа к сайту... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T20:32
2021-09-09T20:33
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от ряда иностранных компаний, в частности от Apple и Google, прекратить предоставление средств для обхода ограничений доступа к сайту "Умное голосование", иначе это будет считаться вмешательством в выборы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.В понедельник Роскомнадзор ограничил доступ к сайту "Умного голосования" по причине его использования для продолжения деятельности "Фонда борьбы с коррупцией"* (ФБК*, запрещенная в России экстремистская организация-иноагент). Ведомство установило, что средства для обхода блокировок предоставляют более 10 иностранных провайдеров в США, Украине, Германии, Франции, Японии, Великобритании и других странах. Как отмечает Роскомнадзор, требования ведомства игнорируют магазины приложений компаний Apple и Google, DNS- и CDN-сервисы Google, Cisco, Cloudflare и ряд других."Восьмого сентября Роскомнадзор и Центр мониторинга управления сетями связи общего пользования РФ (ЦМУ ССОП РФ) ...направили в адрес ряда иностранных компаний, в том числе провайдерам DNS- и CDN-сервисов, письма с требованиями прекратить предоставление возможностей для обхода ограничения доступа к приложению и сайту "Умное голосование" на территории Российской Федерации", - сообщили в пресс-службе.Ведомство отмечает, что в письмах говорилось о недопущении оказания услуг в период предвыборной компании, которые нарушают законодательство РФ о выборах, в том числе связанных с проведением предвыборной агитации в интернете."Неисполнение компаниями требований по прекращению помощи указанным ресурсам является грубым нарушением действующего законодательства Российской Федерации. В случае неисполнения требований данные действия будут рассматриваться как иностранное вмешательство в избирательную кампанию", - добавили в ведомстве.Ведомство напоминает, что оказание содействия деятельности запрещенной в России экстремистской организации, в том числе в интернете, влечет за собой уголовную ответственность.* Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент
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технологии, сша, франция, apple, google, фонд борьбы с коррупцией, россия
20:32 09.09.2021 (обновлено: 20:33 09.09.2021)
 
Роскомнадзор предостерег Apple и Google от вмешательства в выборы в России

Роскомнадзор предостерег ряд иностранных компаний от вмешательства в выборы в России

© Fotolia / blackdayМужчина с планшетом в руках
Мужчина с планшетом в руках - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© Fotolia / blackday
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от ряда иностранных компаний, в частности от Apple и Google, прекратить предоставление средств для обхода ограничений доступа к сайту "Умное голосование", иначе это будет считаться вмешательством в выборы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
В понедельник Роскомнадзор ограничил доступ к сайту "Умного голосования" по причине его использования для продолжения деятельности "Фонда борьбы с коррупцией"* (ФБК*, запрещенная в России экстремистская организация-иноагент). Ведомство установило, что средства для обхода блокировок предоставляют более 10 иностранных провайдеров в США, Украине, Германии, Франции, Японии, Великобритании и других странах. Как отмечает Роскомнадзор, требования ведомства игнорируют магазины приложений компаний Apple и Google, DNS- и CDN-сервисы Google, Cisco, Cloudflare и ряд других.
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"Восьмого сентября Роскомнадзор и Центр мониторинга управления сетями связи общего пользования РФ (ЦМУ ССОП РФ) ...направили в адрес ряда иностранных компаний, в том числе провайдерам DNS- и CDN-сервисов, письма с требованиями прекратить предоставление возможностей для обхода ограничения доступа к приложению и сайту "Умное голосование" на территории Российской Федерации", - сообщили в пресс-службе.
Ведомство отмечает, что в письмах говорилось о недопущении оказания услуг в период предвыборной компании, которые нарушают законодательство РФ о выборах, в том числе связанных с проведением предвыборной агитации в интернете.
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"Неисполнение компаниями требований по прекращению помощи указанным ресурсам является грубым нарушением действующего законодательства Российской Федерации. В случае неисполнения требований данные действия будут рассматриваться как иностранное вмешательство в избирательную кампанию", - добавили в ведомстве.
Ведомство напоминает, что оказание содействия деятельности запрещенной в России экстремистской организации, в том числе в интернете, влечет за собой уголовную ответственность.
* Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент
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