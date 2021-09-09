https://ria.ru/20210909/vmeshatelstvo-1749426503.html

Роскомнадзор предостерег Apple и Google от вмешательства в выборы в России

Роскомнадзор предостерег Apple и Google от вмешательства в выборы в России - РИА Новости, 09.09.2021

Роскомнадзор предостерег Apple и Google от вмешательства в выборы в России

Роскомнадзор потребовал от ряда иностранных компаний, в частности от Apple и Google, прекратить предоставление средств для обхода ограничений доступа к сайту... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T20:32

2021-09-09T20:32

2021-09-09T20:33

технологии

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франция

apple

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фонд борьбы с коррупцией

россия

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от ряда иностранных компаний, в частности от Apple и Google, прекратить предоставление средств для обхода ограничений доступа к сайту "Умное голосование", иначе это будет считаться вмешательством в выборы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.В понедельник Роскомнадзор ограничил доступ к сайту "Умного голосования" по причине его использования для продолжения деятельности "Фонда борьбы с коррупцией"* (ФБК*, запрещенная в России экстремистская организация-иноагент). Ведомство установило, что средства для обхода блокировок предоставляют более 10 иностранных провайдеров в США, Украине, Германии, Франции, Японии, Великобритании и других странах. Как отмечает Роскомнадзор, требования ведомства игнорируют магазины приложений компаний Apple и Google, DNS- и CDN-сервисы Google, Cisco, Cloudflare и ряд других."Восьмого сентября Роскомнадзор и Центр мониторинга управления сетями связи общего пользования РФ (ЦМУ ССОП РФ) ...направили в адрес ряда иностранных компаний, в том числе провайдерам DNS- и CDN-сервисов, письма с требованиями прекратить предоставление возможностей для обхода ограничения доступа к приложению и сайту "Умное голосование" на территории Российской Федерации", - сообщили в пресс-службе.Ведомство отмечает, что в письмах говорилось о недопущении оказания услуг в период предвыборной компании, которые нарушают законодательство РФ о выборах, в том числе связанных с проведением предвыборной агитации в интернете."Неисполнение компаниями требований по прекращению помощи указанным ресурсам является грубым нарушением действующего законодательства Российской Федерации. В случае неисполнения требований данные действия будут рассматриваться как иностранное вмешательство в избирательную кампанию", - добавили в ведомстве.Ведомство напоминает, что оказание содействия деятельности запрещенной в России экстремистской организации, в том числе в интернете, влечет за собой уголовную ответственность.* Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент

https://ria.ru/20210909/vybory-1749339747.html

https://ria.ru/20210908/vybory-1749217713.html

https://ria.ru/20210902/prilozhenie-1748362536.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, сша, франция, apple, google, фонд борьбы с коррупцией, россия