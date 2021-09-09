https://ria.ru/20210909/ucheniya-1749284588.html

Российские военные сорвали наступление "противника" на учении в Киргизии

Российские военные сорвали наступление "противника" на учении в Киргизии - РИА Новости, 09.09.2021

Российские военные сорвали наступление "противника" на учении в Киргизии

Российские огнеметные подразделения и расчеты автоматических гранатометов АГС-17 "Пламя" сорвали наступление условного противника на учении ОДКБ "Рубеж-2021" в... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T08:26

2021-09-09T08:26

2021-09-09T13:22

безопасность

киргизия

таджикистан

одкб

су-25

ми-8

центральный военный округ

су-30см

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ПОЛИГОН ЭДЕЛЬВЕЙС (Киргизия), 9 сен – РИА Новости. Российские огнеметные подразделения и расчеты автоматических гранатометов АГС-17 "Пламя" сорвали наступление условного противника на учении ОДКБ "Рубеж-2021" в Киргизии, сообщила пресс-служба Центрального военного округа.По замыслу тактического эпизода, передовые отряды незаконного вооруженного формирования планировали занять населенный пункт. Перемещение колонны техники и личного состава условного противника к нему обнаружил расчет беспилотного летательного аппарата "Орлан-10". Полученные им данные были переданы на командный пункт."Командующий Коллективных сил быстрого развертывания принял решение задействовать подразделения прикрытия в составе мотострелкового взвода, усиленного танками, огнеметным и зенитно-ракетным взводами, чтобы заставить противника преждевременно развернуться в боевой порядок и наступать в невыгодном для него направлении", - говорится в сообщении округа.Для нанесения максимального поражения живой силе и технике противника военнослужащие залповым огнем из реактивных пехотных огнеметов повышенной дальности и мощности РПО-ПДМ-А уничтожили технику и живую силу противника. Кроме того, были задействованы автоматические гранатометы АГС-17 "Пламя", которые вели огонь по целям по навесной траектории, уточнил ЦВО.Совместное учение с Коллективными силами быстрого развертывания ОДКБ "Рубеж-2021" стартовало в Киргизии 7 сентября на полигоне "Эдельвейс". В нем принимают участие воинские контингенты и оперативные группы Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, а также оперативные группы Объединенного штаба и секретариата ОДКБ, формирования сил и средств специального назначения органов внутренних дел (полиции), органов в сфере предупреждения ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и Государственного комитета национальной безопасности КиргизииВсего задействовано более 1 тысячи человек и 150 единиц техники, в том числе танки, бронетранспортеры, боевые машины пехоты, специальные транспортные средства "Тигр", реактивные системы залпового огня, истребители Су-30СМ, штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8. Основу российского воинского контингента на учении составляют военнослужащие тувинской горной мотострелковой бригады Центрального военного округа, а также личный состав объединенной российской военной базы, дислоцированной в Киргизии.

https://ria.ru/20210909/operatsiya-1749281309.html

https://ria.ru/20210909/ucheniya-1749280733.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, киргизия, таджикистан, одкб, су-25, ми-8, центральный военный округ, су-30см, россия