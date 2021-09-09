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В заповеднике Приморья впервые заметили экзотического тунца

В заповеднике Приморья впервые заметили экзотического тунца - РИА Новости, 09.09.2021

В заповеднике Приморья впервые заметили экзотического тунца

Восточный тунец, редкий для вод России, впервые обнаружен в Морском заповеднике в Приморье, сообщает национальный парк "Земля леопарда". РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T08:13

2021-09-09T08:13

2021-09-09T11:50

хорошие новости

приморский край

юнеско

национальный парк "земля леопарда"

японское море

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 9 сен — РИА Новости. Восточный тунец, редкий для вод России, впервые обнаружен в Морском заповеднике в Приморье, сообщает национальный парк "Земля леопарда"."Второй в мире по величине вид тунца впервые зафиксирован в Дальневосточном морском заповеднике. Редкий для вод России восточный тунец чаще встречается в теплых водах субтропиков и тропиков. Неожиданная находка была сделана во время дайвинга у острова Большой Пелис", — говорится в сообщении.Отмечается, что камера подводного видеографа Дмитрия Рудася запечатлела стаю восточных тунцов, также известных как синеперые (Thunnus orientalis), длина некоторых рыб превышала метр. Вид может достигать длины 3,5 метра и массы 450 килограммов, он считается одним из самых крупных в мире.По информации нацпарка, за свою жизнь "эти великаны достигают размеров в два раза больше тигра и скорости передвижения выше, чем у оленя". Вид занесен в Международную Красную книгу (Красный список МСОП) как уязвимый."Судя по всему, это восточный тунец. В заливе Петра Великого могут встречаться три вида тунца, все — редкие. В Дальневосточном морском заповеднике ранее этот вид отмечен не был... Торпедообразное тело и мощная мускулатура тунца позволяют ему развивать феноменальную скорость до 90 километров в час", — сказал научный сотрудник лаборатории ихтиологии Национального научного центра морской биологии имени А. В. Жирмунского ДВО РАН Александр Маркевич, слова которого приводятся в сообщении.Он добавил, что этот хищник питается стайными рыбами: анчоусом, сардиной, скумбрией, а также головоногими моллюсками. Согласно информации специалистов, которая приводится в сообщении, восточный тунец может проникать в холодные воды благодаря тому, что температура его тела заметно выше температуры воды.Дальневосточный морской заповедник был создан для сохранения природной среды наиболее богатого по составу морской и островной фауны и флоры залива Петра Великого Японского моря и генофонда морских организмов. Площадь заповедника — 64,3 тысячи гектаров, в том числе 63 тысячи гектаров морской акватории. В его состав входят 11 островов. В заповеднике есть единственное в России место гнездования желтоклювой цапли и малой колпицы, а также одно из крупнейших в заливе Петра Великого лежбищ ларги. В сентябре 2003 года территория получила статус биосферного резервата ЮНЕСКО. В 2019-м Дальневосточный морской государственный природный биосферный заповедник вошел в состав "Земли леопарда".

https://ria.ru/20210903/tigr-1748501975.html

https://ria.ru/20210818/kotiki-1746167235.html

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приморский край, юнеско, национальный парк "земля леопарда", японское море, россия