Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
https://ria.ru/20210909/tunets-1749283727.html
В заповеднике Приморья впервые заметили экзотического тунца
В заповеднике Приморья впервые заметили экзотического тунца - РИА Новости, 09.09.2021
В заповеднике Приморья впервые заметили экзотического тунца
Восточный тунец, редкий для вод России, впервые обнаружен в Морском заповеднике в Приморье, сообщает национальный парк "Земля леопарда". РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T08:13
2021-09-09T11:50
хорошие новости
приморский край
юнеско
национальный парк "земля леопарда"
японское море
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749305322_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3de25f5e476e5a6ec2971656e821b900.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 9 сен — РИА Новости. Восточный тунец, редкий для вод России, впервые обнаружен в Морском заповеднике в Приморье, сообщает национальный парк "Земля леопарда"."Второй в мире по величине вид тунца впервые зафиксирован в Дальневосточном морском заповеднике. Редкий для вод России восточный тунец чаще встречается в теплых водах субтропиков и тропиков. Неожиданная находка была сделана во время дайвинга у острова Большой Пелис", — говорится в сообщении.Отмечается, что камера подводного видеографа Дмитрия Рудася запечатлела стаю восточных тунцов, также известных как синеперые (Thunnus orientalis), длина некоторых рыб превышала метр. Вид может достигать длины 3,5 метра и массы 450 килограммов, он считается одним из самых крупных в мире.По информации нацпарка, за свою жизнь "эти великаны достигают размеров в два раза больше тигра и скорости передвижения выше, чем у оленя". Вид занесен в Международную Красную книгу (Красный список МСОП) как уязвимый."Судя по всему, это восточный тунец. В заливе Петра Великого могут встречаться три вида тунца, все — редкие. В Дальневосточном морском заповеднике ранее этот вид отмечен не был... Торпедообразное тело и мощная мускулатура тунца позволяют ему развивать феноменальную скорость до 90 километров в час", — сказал научный сотрудник лаборатории ихтиологии Национального научного центра морской биологии имени А. В. Жирмунского ДВО РАН Александр Маркевич, слова которого приводятся в сообщении.Он добавил, что этот хищник питается стайными рыбами: анчоусом, сардиной, скумбрией, а также головоногими моллюсками. Согласно информации специалистов, которая приводится в сообщении, восточный тунец может проникать в холодные воды благодаря тому, что температура его тела заметно выше температуры воды.Дальневосточный морской заповедник был создан для сохранения природной среды наиболее богатого по составу морской и островной фауны и флоры залива Петра Великого Японского моря и генофонда морских организмов. Площадь заповедника — 64,3 тысячи гектаров, в том числе 63 тысячи гектаров морской акватории. В его состав входят 11 островов. В заповеднике есть единственное в России место гнездования желтоклювой цапли и малой колпицы, а также одно из крупнейших в заливе Петра Великого лежбищ ларги. В сентябре 2003 года территория получила статус биосферного резервата ЮНЕСКО. В 2019-м Дальневосточный морской государственный природный биосферный заповедник вошел в состав "Земли леопарда".
https://ria.ru/20210903/tigr-1748501975.html
https://ria.ru/20210818/kotiki-1746167235.html
приморский край
японское море
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749305322_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_60b32889399365a25f291210d7c9c761.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
приморский край, юнеско, национальный парк "земля леопарда", японское море, россия
08:13 09.09.2021 (обновлено: 11:50 09.09.2021)
 
В заповеднике Приморья впервые заметили экзотического тунца

В заповеднике Приморья впервые заметили редкого для российских вод тунца

© Depositphotos / Feather0510Тихоокеанский голубой тунец (Thunnus orientalis)
Тихоокеанский голубой тунец (Thunnus orientalis) - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© Depositphotos / Feather0510
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 9 сен — РИА Новости. Восточный тунец, редкий для вод России, впервые обнаружен в Морском заповеднике в Приморье, сообщает национальный парк "Земля леопарда".
"Второй в мире по величине вид тунца впервые зафиксирован в Дальневосточном морском заповеднике. Редкий для вод России восточный тунец чаще встречается в теплых водах субтропиков и тропиков. Неожиданная находка была сделана во время дайвинга у острова Большой Пелис", — говорится в сообщении.
Отмечается, что камера подводного видеографа Дмитрия Рудася запечатлела стаю восточных тунцов, также известных как синеперые (Thunnus orientalis), длина некоторых рыб превышала метр. Вид может достигать длины 3,5 метра и массы 450 килограммов, он считается одним из самых крупных в мире.
По информации нацпарка, за свою жизнь "эти великаны достигают размеров в два раза больше тигра и скорости передвижения выше, чем у оленя". Вид занесен в Международную Красную книгу (Красный список МСОП) как уязвимый.
Амурский тигр по кличке Амур в Приморском сафари-парке - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
3 сентября, 11:01Хорошие новости
В "Земле леопарда" появились 23 амурских тигра
"Судя по всему, это восточный тунец. В заливе Петра Великого могут встречаться три вида тунца, все — редкие. В Дальневосточном морском заповеднике ранее этот вид отмечен не был... Торпедообразное тело и мощная мускулатура тунца позволяют ему развивать феноменальную скорость до 90 километров в час", — сказал научный сотрудник лаборатории ихтиологии Национального научного центра морской биологии имени А. В. Жирмунского ДВО РАН Александр Маркевич, слова которого приводятся в сообщении.
Он добавил, что этот хищник питается стайными рыбами: анчоусом, сардиной, скумбрией, а также головоногими моллюсками. Согласно информации специалистов, которая приводится в сообщении, восточный тунец может проникать в холодные воды благодаря тому, что температура его тела заметно выше температуры воды.
Дальневосточный морской заповедник был создан для сохранения природной среды наиболее богатого по составу морской и островной фауны и флоры залива Петра Великого Японского моря и генофонда морских организмов. Площадь заповедника — 64,3 тысячи гектаров, в том числе 63 тысячи гектаров морской акватории. В его состав входят 11 островов. В заповеднике есть единственное в России место гнездования желтоклювой цапли и малой колпицы, а также одно из крупнейших в заливе Петра Великого лежбищ ларги. В сентябре 2003 года территория получила статус биосферного резервата ЮНЕСКО. В 2019-м Дальневосточный морской государственный природный биосферный заповедник вошел в состав "Земли леопарда".
Оказание помощи морским котикам на острове Тюлений - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
18 августа, 08:37Хорошие новости
Волонтеры освободили более 60 морских котиков от мусора вблизи Сахалина
 
Хорошие новостиПриморский крайЮНЕСКОНациональный парк "Земля леопарда"Японское мореРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:24Иммунолог предупредил об эволюции дельта-штамма коронавируса
14:20Католики заявили о нехватке англоязычных священников в регионах России
14:20Россия продолжит способствовать налаживанию палестино-израильского диалога
14:19Лавров ответил на идею Киева о встрече глав МИД "нормандской четверки"
14:08В Сочи блогера приговорили к четырем годам колонии за вымогательство
14:05СМИ: Иран нанес ракетный удар по группировкам в Иракском Курдистане
14:05Из аэропорта Кабула возобновятся международные коммерческие рейсы
14:00Депздрав оценил вероятность четвертой волны коронавируса в Москве
13:57В Ногинске пять человек остаются в больнице после взрыва
13:56СМИ рассказали о помощи афганским беженцам со стороны НАТО
13:54Известный актер рассказал, как Александр Мельник "крестил" его после съемок
13:49В Киселевске похоронили убитых школьниц
13:46В Москве от коронавируса привили 4,8 миллиона человек
13:44В Бристоле арестовали мужчину, который взял заложников на заправке
13:43Дерипаска призвал мир умерить потребление и отходы
13:41В Иркутске брата и сестру заподозрили в поджоге машины с ребенком
13:41На Кубани водитель, паркуясь, впечатала в стену женщину с ребенком 0:10
13:36В Госдуме рассказали, кто создал программу с "подсказками" для выборов
13:35Кличко сравнил СНБО Украины с большевистским ЧК
13:32В Красноярском крае нашли девочек, сбежавших из дома
Лента новостейМолния