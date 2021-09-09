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Шоубиз
https://ria.ru/20210909/tsoy-1749371431.html
Анита Цой достала аппарат за полмиллиона долларов для лечения ноги
Анита Цой достала аппарат за полмиллиона долларов для лечения ноги - РИА Новости, 09.09.2021
Анита Цой достала аппарат за полмиллиона долларов для лечения ноги
Певица Анита Цой призналась, что через друга раздобыла специальный аппарат для лечения ноги за полмиллиона долларов. Об этом она сообщила на своей страничке в... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T16:27
2021-09-09T16:27
шоубиз
евгений плющенко
здоровье
анита цой
знаменитости
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Певица Анита Цой призналась, что через друга раздобыла специальный аппарат для лечения ноги за полмиллиона долларов. Об этом она сообщила на своей страничке в Instagram.Звезда рассказала, что поставила цель – в рекордные сроки выйти на сцену и надеть каблуки.Также для консультации она обратилась к врачам, которых ей посоветовал олимпийский чемпион Евгений Плющенко."Я когда врачам Жени Плющенко сказала, что у меня есть такой аппарат, они только руками всплеснули. Сказали, что он очень дорогой, они используют его только для выдающихся спортсменов, и никому его не дают просто так, и мне повезло", – добавила Цой.Певица травмировала ногу 1 сентября. Врачи диагностировали закрытый перелом стопы без смещения.
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евгений плющенко, здоровье, анита цой, знаменитости
16:27 09.09.2021
 

Анита Цой достала аппарат за полмиллиона долларов для лечения ноги

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкАнита Цой
Анита Цой - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Певица Анита Цой призналась, что через друга раздобыла специальный аппарат для лечения ноги за полмиллиона долларов. Об этом она сообщила на своей страничке в Instagram.
Звезда рассказала, что поставила цель – в рекордные сроки выйти на сцену и надеть каблуки.
"Он для меня раздобыл аппарат за полмиллиона долларов. Это маленький чемоданчик, но он стоит нереальных денег. Он на 70 процентов ускоряет сращивание всех тканей", – рассказала Анита.
Также для консультации она обратилась к врачам, которых ей посоветовал олимпийский чемпион Евгений Плющенко.
"Я когда врачам Жени Плющенко сказала, что у меня есть такой аппарат, они только руками всплеснули. Сказали, что он очень дорогой, они используют его только для выдающихся спортсменов, и никому его не дают просто так, и мне повезло", – добавила Цой.
Певица травмировала ногу 1 сентября. Врачи диагностировали закрытый перелом стопы без смещения.
Певица Анита Цой - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
30 апреля, 16:36Шоубиз
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