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Анита Цой достала аппарат за полмиллиона долларов для лечения ноги
Анита Цой достала аппарат за полмиллиона долларов для лечения ноги - РИА Новости, 09.09.2021
Анита Цой достала аппарат за полмиллиона долларов для лечения ноги
Певица Анита Цой призналась, что через друга раздобыла специальный аппарат для лечения ноги за полмиллиона долларов. Об этом она сообщила на своей страничке в... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T16:27
2021-09-09T16:27
2021-09-09T16:27
шоубиз
евгений плющенко
здоровье
анита цой
знаменитости
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Певица Анита Цой призналась, что через друга раздобыла специальный аппарат для лечения ноги за полмиллиона долларов. Об этом она сообщила на своей страничке в Instagram.Звезда рассказала, что поставила цель – в рекордные сроки выйти на сцену и надеть каблуки.Также для консультации она обратилась к врачам, которых ей посоветовал олимпийский чемпион Евгений Плющенко."Я когда врачам Жени Плющенко сказала, что у меня есть такой аппарат, они только руками всплеснули. Сказали, что он очень дорогой, они используют его только для выдающихся спортсменов, и никому его не дают просто так, и мне повезло", – добавила Цой.Певица травмировала ногу 1 сентября. Врачи диагностировали закрытый перелом стопы без смещения.
https://ria.ru/20210430/tsoy-1730720283.html
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евгений плющенко, здоровье, анита цой, знаменитости