https://ria.ru/20210909/trasformery-1749312583.html

Власти Перу разрешили съемки "Трансформеров" в Мачу-Пикчу, но "без роботов"

Власти Перу разрешили съемки "Трансформеров" в Мачу-Пикчу, но "без роботов" - РИА Новости, 09.09.2021

Власти Перу разрешили съемки "Трансформеров" в Мачу-Пикчу, но "без роботов"

Власти Перу разрешили провести съемки фантастического боевика "Трансформеры: Восхождение Звероботов" в Мачу-Пикчу, однако на территорию древнего города инков... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T11:29

2021-09-09T11:29

2021-09-09T11:29

культура

мачу-пикчу

перу

куско (город)

юнеско

новости культуры

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Власти Перу разрешили провести съемки фантастического боевика "Трансформеры: Восхождение Звероботов" в Мачу-Пикчу, однако на территорию древнего города инков смогут попасть только живые актеры, сообщил в интервью агентству Andina глава национального археологического парка Хосе Бастанте Абуадба.Как сообщается, перуанские власти разрешили проводить съемки на территории Мачу-Пикчу в течение четырех дней. При этом они согласовали со съемочной группой ряд требований, направленных на то, чтобы древнему городу не был нанесен вред.Мачу-Пикчу - крепость древней Америки, находящаяся в современном Перу, ее часто называют "потерянным городом инков". Включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.По данным ученых, крепость была основана племенем инков незадолго до 1500 года и строилась вплоть до захвата окрестных территорий испанцами, затем была покинута. Уникальность Мачу-Пикчу связана с тем, что крепость не была разрушена или перестроена испанцами.Съемки также пройдут в историческом центре древнего города Куско. "Были подписаны обязательства, чтобы избежать нанесения вреда наследию, учитывая, что Куско находится под защитой ЮНЕСКО", - сообщил менеджер по экономическому развитию и муниципальным службам Хуан Карлос Гальдо.Куско - фактически ворота во всемирно известный город инков Мачу-Пикчу, в который приезжают туристы со всех уголков мира. Аэропорт Куско в настоящее время обслуживает внутренние перелеты.

https://ria.ru/20210909/statue-1749128393.html

перу

куско (город)

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мачу-пикчу, перу, куско (город), юнеско, новости культуры, кино и сериалы