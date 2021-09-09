Власти Перу разрешили съемки "Трансформеров" в Мачу-Пикчу, но "без роботов"

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Власти Перу разрешили провести съемки фантастического боевика "Трансформеры: Восхождение Звероботов" в Мачу-Пикчу, однако на территорию древнего города инков смогут попасть только живые актеры, сообщил в интервью агентству Andina глава национального археологического парка Хосе Бастанте Абуадба.Как сообщается, перуанские власти разрешили проводить съемки на территории Мачу-Пикчу в течение четырех дней. При этом они согласовали со съемочной группой ряд требований, направленных на то, чтобы древнему городу не был нанесен вред.Мачу-Пикчу - крепость древней Америки, находящаяся в современном Перу, ее часто называют "потерянным городом инков". Включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.По данным ученых, крепость была основана племенем инков незадолго до 1500 года и строилась вплоть до захвата окрестных территорий испанцами, затем была покинута. Уникальность Мачу-Пикчу связана с тем, что крепость не была разрушена или перестроена испанцами.Съемки также пройдут в историческом центре древнего города Куско. "Были подписаны обязательства, чтобы избежать нанесения вреда наследию, учитывая, что Куско находится под защитой ЮНЕСКО", - сообщил менеджер по экономическому развитию и муниципальным службам Хуан Карлос Гальдо.Куско - фактически ворота во всемирно известный город инков Мачу-Пикчу, в который приезжают туристы со всех уголков мира. Аэропорт Куско в настоящее время обслуживает внутренние перелеты.
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Власти Перу разрешили провести съемки фантастического боевика "Трансформеры: Восхождение Звероботов" в Мачу-Пикчу, однако на территорию древнего города инков смогут попасть только живые актеры, сообщил в интервью агентству Andina глава национального археологического парка Хосе Бастанте Абуадба.
Как сообщается, перуанские власти разрешили проводить съемки на территории Мачу-Пикчу в течение четырех дней. При этом они согласовали со съемочной группой ряд требований, направленных на то, чтобы древнему городу не был нанесен вред.
"Чтобы было ясно, ни один из роботов не войдет (на территорию) Мачу-Пикчу, даже рука робота", - заявил Абуадба. Он отметил, что в съемках будут задействованы только два основных актера, а роботы будут "воссозданы виртуально".
Мачу-Пикчу - крепость древней Америки, находящаяся в современном Перу, ее часто называют "потерянным городом инков". Включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
По данным ученых, крепость была основана племенем инков незадолго до 1500 года и строилась вплоть до захвата окрестных территорий испанцами, затем была покинута. Уникальность Мачу-Пикчу связана с тем, что крепость не была разрушена или перестроена испанцами.
Съемки также пройдут в историческом центре древнего города Куско. "Были подписаны обязательства, чтобы избежать нанесения вреда наследию, учитывая, что Куско находится под защитой ЮНЕСКО", - сообщил менеджер по экономическому развитию и муниципальным службам Хуан Карлос Гальдо.
Куско - фактически ворота во всемирно известный город инков Мачу-Пикчу, в который приезжают туристы со всех уголков мира. Аэропорт Куско в настоящее время обслуживает внутренние перелеты.
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