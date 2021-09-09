https://ria.ru/20210909/telo-1749296628.html

В подвале дома в Петербурге нашли тело девушки

В подвале дома в Петербурге нашли тело девушки - РИА Новости, 09.09.2021

В подвале дома в Петербурге нашли тело девушки

Тело девушки, присыпанное землей, найдено в подвале дома на Лиговском проспекте в Петербурге, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T10:19

2021-09-09T10:19

2021-09-09T10:19

происшествия

санкт-петербург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583692382_98:0:3739:2048_1920x0_80_0_0_2f667a809236a5045944e6cf499b9a58.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 сен - РИА Новости. Тело девушки, присыпанное землей, найдено в подвале дома на Лиговском проспекте в Петербурге, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Тело девушки было найдено в подвале дома №200 на Лиговском проспекте. Останки были по пояс присыпаны землей", - сказал собеседник агентства.По его словам, личность девушки устанавливается. Ведется проверка.

https://ria.ru/20210908/vzryv-1749263353.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, санкт-петербург