https://ria.ru/20210909/telo-1749296628.html
В подвале дома в Петербурге нашли тело девушки
В подвале дома в Петербурге нашли тело девушки - РИА Новости, 09.09.2021
В подвале дома в Петербурге нашли тело девушки
Тело девушки, присыпанное землей, найдено в подвале дома на Лиговском проспекте в Петербурге, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T10:19
2021-09-09T10:19
2021-09-09T10:19
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 сен - РИА Новости. Тело девушки, присыпанное землей, найдено в подвале дома на Лиговском проспекте в Петербурге, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Тело девушки было найдено в подвале дома №200 на Лиговском проспекте. Останки были по пояс присыпаны землей", - сказал собеседник агентства.По его словам, личность девушки устанавливается. Ведется проверка.
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происшествия, санкт-петербург
В подвале дома в Петербурге нашли тело девушки
В подвале дома в Петербурге нашли присыпанное землей тело девушки