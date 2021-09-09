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Минобороны запустило с космодрома Плесецк военный спутник
Минобороны запустило с космодрома Плесецк военный спутник - РИА Новости, 09.09.2021
Минобороны запустило с космодрома Плесецк военный спутник
Космические войска ВКС России провели успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1в" с космодрома Плесецк, сообщили РИА Новости в департаменте информации и массовых... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T23:20
2021-09-09T23:20
2021-09-09T23:21
архангельская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
космос - риа наука
плесецк (космодром)
воздушно-космические силы россии
россия
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Космические войска ВКС России провели успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1в" с космодрома Плесецк, сообщили РИА Новости в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны."В четверг, 9 сентября, в 22.59 мск с пусковой установки №4 площадки №43 государственного испытательного космодрома министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса "Союз-2.1в" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России", - сказали в ведомстве.Там уточнили, что все предстартовые операции и старт ракеты космического назначения "Союз-2.1в" прошли в штатном режиме. Наземные средства Космических войск ВКС осуществляли контроль проведения пуска и полета ракеты-носителя.Пуск ракеты-носителя легкого класса "Союз-2.1в", летные испытания которой начались на космодроме Плесецк в 2013 году, боевые расчеты Космических войск провели уже в седьмой раз.
https://ria.ru/20210604/raketa-1735565797.html
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архангельская область, министерство обороны рф (минобороны рф), космос - риа наука, плесецк (космодром), воздушно-космические силы россии, россия
23:20 09.09.2021 (обновлено: 23:21 09.09.2021)
Минобороны запустило с космодрома Плесецк военный спутник
Космические войска ВКС успешно запустили ракету-носитель "Союз-2.1в" с космодрома Плесецк