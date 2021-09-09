https://ria.ru/20210909/sputnik-1749440194.html

Минобороны запустило с космодрома Плесецк военный спутник

Минобороны запустило с космодрома Плесецк военный спутник - РИА Новости, 09.09.2021

Минобороны запустило с космодрома Плесецк военный спутник

Космические войска ВКС России провели успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1в" с космодрома Плесецк, сообщили РИА Новости в департаменте информации и массовых... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T23:20

2021-09-09T23:20

2021-09-09T23:21

архангельская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

космос - риа наука

плесецк (космодром)

воздушно-космические силы россии

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/01/1739432906_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_3571ad6b29a424686532294f50745e33.jpg

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Космические войска ВКС России провели успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1в" с космодрома Плесецк, сообщили РИА Новости в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны."В четверг, 9 сентября, в 22.59 мск с пусковой установки №4 площадки №43 государственного испытательного космодрома министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса "Союз-2.1в" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России", - сказали в ведомстве.Там уточнили, что все предстартовые операции и старт ракеты космического назначения "Союз-2.1в" прошли в штатном режиме. Наземные средства Космических войск ВКС осуществляли контроль проведения пуска и полета ракеты-носителя.Пуск ракеты-носителя легкого класса "Союз-2.1в", летные испытания которой начались на космодроме Плесецк в 2013 году, боевые расчеты Космических войск провели уже в седьмой раз.

https://ria.ru/20210604/raketa-1735565797.html

архангельская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

архангельская область, министерство обороны рф (минобороны рф), космос - риа наука, плесецк (космодром), воздушно-космические силы россии, россия