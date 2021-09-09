https://ria.ru/20210909/sibgmu-1749173478.html

Мозг не работает, как раньше. В России изучат постковидный синдром

Мозг не работает, как раньше. В России изучат постковидный синдром - РИА Новости, 09.09.2021

Мозг не работает, как раньше. В России изучат постковидный синдром

Томские медики начинают большое исследование по влиянию COVID-19 на когнитивные функции человека. Они планируют выяснить, какое долгосрочное влияние вирус... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T09:00

2021-09-09T09:00

2021-09-09T09:00

наука

томск

сибирский государственный медицинский университет

навигатор абитуриента

университетская наука

россия

коронавирус covid-19

российская академия наук

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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Томские медики начинают большое исследование по влиянию COVID-19 на когнитивные функции человека. Они планируют выяснить, какое долгосрочное влияние вирус оказывает на психику больных и как проводить их реабилитацию, сообщил заведующий кафедрой психиатрии, наркологии, психотерапии Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ), директор НИИ психического здоровья Томского национального исследовательского медицинского центра (ТНИМЦ) РАН, академик РАН Николай Бохан.Сегодня большая часть исследований COVID-19 посвящена патогенезу, распространению и мутации вируса, а исследований по оценке неврологических и психологических исходов крайне мало, сообщил Бохан."Между тем, мы видим, что до 70 процентов случаев госпитализации пациентов в отделение пограничных состояний клиники НИИ психического здоровья так или иначе связаны с перенесенным COVID-19. Причем эта проблема касается, в том числе пациентов, перенесших болезнь в легкой форме", – рассказал он.Николай Бохан отметил, что вирус дает ряд неврологических, психиатрических и когнитивных осложнений, в том числе нарушение памяти. Ученые выделяют несколько возможных причин. Во-первых, вирус может поражать нервные ткани. Во-вторых, ухудшение памяти может быть связано с повреждением мозга из-за кислородного голодания. В-третьих, это может быть ответом иммунной системы на вирус (цитокиновый шторм).Результаты этих исследований были представлены на заседании научного совета РАН "Науки о жизни", посвященного связи COVID-19 с психическим здоровьем. Совместное исследование НИИ психического здоровья и СибГМУ поможет понять механизм возникновения таких дефектов."Патогенез церебральных и нейротропных осложнений новой коронавирусной инфекции нуждается в дальнейшем тщательном изучении. Масштабные научные исследования помогут разработать технологии долгосрочной реабилитации пациентов", – заключил Бохан.

https://ria.ru/20210906/reabilitatsiya-1748798637.html

https://ria.ru/20210825/yuurgu-1746972639.html

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томск, сибирский государственный медицинский университет, навигатор абитуриента, университетская наука, россия, коронавирус covid-19, российская академия наук, здоровье