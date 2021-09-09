Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210909/sibgmu-1749173478.html
Мозг не работает, как раньше. В России изучат постковидный синдром
Мозг не работает, как раньше. В России изучат постковидный синдром - РИА Новости, 09.09.2021
Мозг не работает, как раньше. В России изучат постковидный синдром
Томские медики начинают большое исследование по влиянию COVID-19 на когнитивные функции человека. Они планируют выяснить, какое долгосрочное влияние вирус... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T09:00
2021-09-09T09:00
наука
томск
сибирский государственный медицинский университет
навигатор абитуриента
университетская наука
россия
коронавирус covid-19
российская академия наук
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155189/50/1551895093_0:0:1152:648_1920x0_80_0_0_97bc39a893ba0a314ca44d3eb75549ae.jpg
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Томские медики начинают большое исследование по влиянию COVID-19 на когнитивные функции человека. Они планируют выяснить, какое долгосрочное влияние вирус оказывает на психику больных и как проводить их реабилитацию, сообщил заведующий кафедрой психиатрии, наркологии, психотерапии Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ), директор НИИ психического здоровья Томского национального исследовательского медицинского центра (ТНИМЦ) РАН, академик РАН Николай Бохан.Сегодня большая часть исследований COVID-19 посвящена патогенезу, распространению и мутации вируса, а исследований по оценке неврологических и психологических исходов крайне мало, сообщил Бохан."Между тем, мы видим, что до 70 процентов случаев госпитализации пациентов в отделение пограничных состояний клиники НИИ психического здоровья так или иначе связаны с перенесенным COVID-19. Причем эта проблема касается, в том числе пациентов, перенесших болезнь в легкой форме", – рассказал он.Николай Бохан отметил, что вирус дает ряд неврологических, психиатрических и когнитивных осложнений, в том числе нарушение памяти. Ученые выделяют несколько возможных причин. Во-первых, вирус может поражать нервные ткани. Во-вторых, ухудшение памяти может быть связано с повреждением мозга из-за кислородного голодания. В-третьих, это может быть ответом иммунной системы на вирус (цитокиновый шторм).Результаты этих исследований были представлены на заседании научного совета РАН "Науки о жизни", посвященного связи COVID-19 с психическим здоровьем. Совместное исследование НИИ психического здоровья и СибГМУ поможет понять механизм возникновения таких дефектов."Патогенез церебральных и нейротропных осложнений новой коронавирусной инфекции нуждается в дальнейшем тщательном изучении. Масштабные научные исследования помогут разработать технологии долгосрочной реабилитации пациентов", – заключил Бохан.
https://ria.ru/20210906/reabilitatsiya-1748798637.html
https://ria.ru/20210825/yuurgu-1746972639.html
томск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155189/50/1551895093_145:0:1009:648_1920x0_80_0_0_79010c4eed2158eaae2286d9f2d23484.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
томск, сибирский государственный медицинский университет, навигатор абитуриента, университетская наука, россия, коронавирус covid-19, российская академия наук, здоровье
09:00 09.09.2021
 

Мозг не работает, как раньше. В России изучат постковидный синдром

© Depositphotos / mstockagencyСиндром хронической усталости
Синдром хронической усталости - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© Depositphotos / mstockagency
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Томские медики начинают большое исследование по влиянию COVID-19 на когнитивные функции человека. Они планируют выяснить, какое долгосрочное влияние вирус оказывает на психику больных и как проводить их реабилитацию, сообщил заведующий кафедрой психиатрии, наркологии, психотерапии Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ), директор НИИ психического здоровья Томского национального исследовательского медицинского центра (ТНИМЦ) РАН, академик РАН Николай Бохан.
Сегодня большая часть исследований COVID-19 посвящена патогенезу, распространению и мутации вируса, а исследований по оценке неврологических и психологических исходов крайне мало, сообщил Бохан.
"Между тем, мы видим, что до 70 процентов случаев госпитализации пациентов в отделение пограничных состояний клиники НИИ психического здоровья так или иначе связаны с перенесенным COVID-19. Причем эта проблема касается, в том числе пациентов, перенесших болезнь в легкой форме", – рассказал он.
Витамины - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
6 сентября, 02:15Распространение коронавируса
Врач рассказал, что поможет для реабилитации после COVID-19
Николай Бохан отметил, что вирус дает ряд неврологических, психиатрических и когнитивных осложнений, в том числе нарушение памяти. Ученые выделяют несколько возможных причин. Во-первых, вирус может поражать нервные ткани. Во-вторых, ухудшение памяти может быть связано с повреждением мозга из-за кислородного голодания. В-третьих, это может быть ответом иммунной системы на вирус (цитокиновый шторм).

"Согласно клиническим наблюдениям, у пациентов, которые были подключены к ИВЛ, наблюдались также нарушение внимания, снижение скорости речи и скорости обработки информации. По некоторым оценкам, эти симптомы могут сохраняться до пяти лет. В медицинской литературе описаны нарушения и в исполнительных функциях. В среднем у 26-40 процентов пациентов после COVID-19 наблюдаются дефекты контроля внимания, трудности в планировании, поведенческом контроле и ориентации в пространстве", – рассказал Николай Бохан.

Результаты этих исследований были представлены на заседании научного совета РАН "Науки о жизни", посвященного связи COVID-19 с психическим здоровьем. Совместное исследование НИИ психического здоровья и СибГМУ поможет понять механизм возникновения таких дефектов.
"Патогенез церебральных и нейротропных осложнений новой коронавирусной инфекции нуждается в дальнейшем тщательном изучении. Масштабные научные исследования помогут разработать технологии долгосрочной реабилитации пациентов", – заключил Бохан.
Молекула ДНК человека с коронавирусом на фоне карты мира - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
25 августа, 03:00Наука
Ученые нашли способ снизить распространение коронавируса
 
НаукаТомскСибирский государственный медицинский университетНавигатор абитуриентаУниверситетская наукаРоссияКоронавирус COVID-19Российская академия наукЗдоровье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:20Католики заявили о нехватке англоязычных священников в регионах России
14:20Россия продолжит способствовать налаживанию палестино-израильского диалога
14:19Лавров ответил на идею Киева о встрече глав МИД "нормандской четверки"
14:08В Сочи блогера приговорили к четырем годам колонии за вымогательство
14:05СМИ: Иран нанес ракетный удар по группировкам в Иракском Курдистане
14:05Из аэропорта Кабула возобновятся международные коммерческие рейсы
14:00Депздрав оценил вероятность четвертой волны коронавируса в Москве
13:57В Ногинске пять человек остаются в больнице после взрыва
13:56СМИ рассказали о помощи афганским беженцам со стороны НАТО
13:54Известный актер рассказал, как Александр Мельник "крестил" его после съемок
13:49В Киселевске похоронили убитых школьниц
13:46В Москве от коронавируса привили 4,8 миллиона человек
13:44В Бристоле арестовали мужчину, который взял заложников на заправке
13:43Дерипаска призвал мир умерить потребление и отходы
13:41В Иркутске брата и сестру заподозрили в поджоге машины с ребенком
13:41На Кубани водитель, паркуясь, впечатала в стену женщину с ребенком 0:10
13:36В Госдуме рассказали, кто создал программу с "подсказками" для выборов
13:35Кличко сравнил СНБО Украины с большевистским ЧК
13:32В Красноярском крае нашли девочек, сбежавших из дома
13:31Пострадавшим при взрыве газа в Ногинске начали поступать выплаты
Лента новостейМолния