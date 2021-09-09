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Рособрнадзор рассказал, кто чаще всего списывает на ЕГЭ

Рособрнадзор рассказал, кто чаще всего списывает на ЕГЭ - РИА Новости, 09.09.2021

Рособрнадзор рассказал, кто чаще всего списывает на ЕГЭ

Число удаленных за списывание на едином государственном экзамене не изменятся год от года - около тысячи участников, рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T20:59

2021-09-09T20:59

2021-09-09T20:59

общество

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

единый государственный экзамен (егэ)

анзор музаев

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Число удаленных за списывание на едином государственном экзамене не изменятся год от года - около тысячи участников, рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев."Цифра не меняется у нас практически из года в год, ...около тысячи ребят у нас удалены по всей стране за телефонные шпаргалки", - рассказал он в интервью RTVI.Музаев уточнил, что это количество удаленных приходится на почти 4,5 миллионов человекоэкзаменов.По его словам, нарушителями чаще всего становятся "ребята, которым нечего терять" - те, кто не учился, кого тянули из класса в класс, и они понимали, что не сдадут.

https://ria.ru/20210903/ege-1748565861.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), анзор музаев