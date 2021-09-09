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Рособрнадзор рассказал, кто чаще всего списывает на ЕГЭ
Рособрнадзор рассказал, кто чаще всего списывает на ЕГЭ - РИА Новости, 09.09.2021
Рособрнадзор рассказал, кто чаще всего списывает на ЕГЭ
Число удаленных за списывание на едином государственном экзамене не изменятся год от года - около тысячи участников, рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T20:59
2021-09-09T20:59
общество
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
единый государственный экзамен (егэ)
анзор музаев
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Число удаленных за списывание на едином государственном экзамене не изменятся год от года - около тысячи участников, рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев."Цифра не меняется у нас практически из года в год, ...около тысячи ребят у нас удалены по всей стране за телефонные шпаргалки", - рассказал он в интервью RTVI.Музаев уточнил, что это количество удаленных приходится на почти 4,5 миллионов человекоэкзаменов.По его словам, нарушителями чаще всего становятся "ребята, которым нечего терять" - те, кто не учился, кого тянули из класса в класс, и они понимали, что не сдадут.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), анзор музаев
20:59 09.09.2021
 
Рособрнадзор рассказал, кто чаще всего списывает на ЕГЭ

Глава Рособрнадзора Музаев: шпаргалками на ЕГЭ пользуются "ребята, которым нечего терять"

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкШкольник перед началом единого государственного экзамена по информатике
Школьник перед началом единого государственного экзамена по информатике - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Число удаленных за списывание на едином государственном экзамене не изменятся год от года - около тысячи участников, рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
"Цифра не меняется у нас практически из года в год, ...около тысячи ребят у нас удалены по всей стране за телефонные шпаргалки", - рассказал он в интервью RTVI.
Музаев уточнил, что это количество удаленных приходится на почти 4,5 миллионов человекоэкзаменов.
По его словам, нарушителями чаще всего становятся "ребята, которым нечего терять" - те, кто не учился, кого тянули из класса в класс, и они понимали, что не сдадут.
Учитель держит конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ, перед началом единого государственного экзамена по информатике - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
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ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)Анзор Музаев
 
 
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