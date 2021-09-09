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На саммите БРИКС в Индии обсудят COVID-19, Афганистан и другие темы
На саммите БРИКС в Индии обсудят COVID-19, Афганистан и другие темы - РИА Новости, 09.09.2021
На саммите БРИКС в Индии обсудят COVID-19, Афганистан и другие темы
Пандемия COVID-19, последние события в Афганистане, борьба с терроризмом и международной преступностью – вот неполный список тем, которые предстоит обсудить... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T00:32
2021-09-09T00:38
в мире
оон
талибан
нью-дели
владимир путин
мид индии
гоа
россия
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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен – РИА Новости. Пандемия COVID-19, последние события в Афганистане, борьба с терроризмом и международной преступностью – вот неполный список тем, которые предстоит обсудить лидерам Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР на саммите БРИКС в четверг.Это уже третий раз, когда Индия принимает саммит БРИКС, ранее он проходил в 2012 году в Нью-Дели и 2016 году в Гоа. На сегодняшний день под председательством Индии в 2021 году уже состоялось более 50 встреч, включая встречу министров иностранных дел группы в июне. На всех встречах страны-члены уделяли особое внимание борьбе с глобальной пандемией COVID-19, отмене соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности для лекарств от COVID-19 в ВТО, борьбе с терроризмом и реформам в многосторонних объединениях.В этом году саммит соберет участников в виртуальном формате. Президент России Владимир Путин также примет участие в саммите по видеосвязи. Как отметил незадолго до саммита МИД Индии, Нью-Дели выделил четыре приоритетных области для своего председательства в БРИКС.Еще одной темой обсуждения станут события в Афганистане. Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы и 15 августа вошли в Кабул. На следующий день они заявили, что война окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана: возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.Лидеры группы также рассмотрят "План действий БРИКС по борьбе с терроризмом", который направлен на укрепление механизмов сотрудничества в таких областях, как финансирование терроризма и борьба с ним, злоупотребление террористами интернетом, ограничение поездок террористов, пограничный контроль, защита уязвимых целей, обмен информацией, наращивание потенциала и региональное и международное сотрудничество.Еще одной темой встречи лидеров БРИКС будет дальнейшее снижение торговых барьеров и разработка правил многосторонней торговли и переориентации рынков для увеличения товарооборота в рамках группы. За исключением торговли с Китаем, торговля Индии с группой БРИКС не увеличилась настолько сильно, как ранее надеялся Нью-Дели. Общий объем торговли Индии со странами БРИКС составил 110 миллиардов долларов в 2019-2020 годах, а в 2020-2021 годах он вырос до 113,3 миллиарда долларов, несмотря на пандемию COVID-19. Показатели торговли Индии для этой группы в значительной степени зависят от торговли с Китаем, который в 2020-21 финансовом году составил 86,4 миллиарда долларов.*Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20210908/sammit-1749127749.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210906/putin-1748872555.html
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в мире, оон, талибан, нью-дели, владимир путин, мид индии, гоа, россия
00:32 09.09.2021 (обновлено: 00:38 09.09.2021)
 
На саммите БРИКС в Индии обсудят COVID-19, Афганистан и другие темы

Пресс-служба БРИКС: на саммите БРИКС в Индии обсудят COVID, Афганистан и другие проблемы

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСтела стран БРИКС
Стела стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен – РИА Новости. Пандемия COVID-19, последние события в Афганистане, борьба с терроризмом и международной преступностью – вот неполный список тем, которые предстоит обсудить лидерам Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР на саммите БРИКС в четверг.
Это уже третий раз, когда Индия принимает саммит БРИКС, ранее он проходил в 2012 году в Нью-Дели и 2016 году в Гоа. На сегодняшний день под председательством Индии в 2021 году уже состоялось более 50 встреч, включая встречу министров иностранных дел группы в июне. На всех встречах страны-члены уделяли особое внимание борьбе с глобальной пандемией COVID-19, отмене соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности для лекарств от COVID-19 в ВТО, борьбе с терроризмом и реформам в многосторонних объединениях.
В этом году саммит соберет участников в виртуальном формате. Президент России Владимир Путин также примет участие в саммите по видеосвязи. Как отметил незадолго до саммита МИД Индии, Нью-Дели выделил четыре приоритетных области для своего председательства в БРИКС.

"Это реформа многосторонней системы, борьба с терроризмом, использование цифровых и технологических инструментов для достижения целей в области устойчивого развития и повышение эффективности обмена людьми. Помимо этих направлений, лидеры также обменяются мнениями о влиянии пандемии COVID-19 и других текущих глобальных и региональных проблемах", - сообщало ведомство.

Еще одной темой обсуждения станут события в Афганистане. Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы и 15 августа вошли в Кабул. На следующий день они заявили, что война окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана: возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. 2012 год - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
Вчера, 10:50Россия-Китай: Главное
Си Цзиньпин примет участие в XIII саммите БРИКС
Лидеры группы также рассмотрят "План действий БРИКС по борьбе с терроризмом", который направлен на укрепление механизмов сотрудничества в таких областях, как финансирование терроризма и борьба с ним, злоупотребление террористами интернетом, ограничение поездок террористов, пограничный контроль, защита уязвимых целей, обмен информацией, наращивание потенциала и региональное и международное сотрудничество.
Еще одной темой встречи лидеров БРИКС будет дальнейшее снижение торговых барьеров и разработка правил многосторонней торговли и переориентации рынков для увеличения товарооборота в рамках группы. За исключением торговли с Китаем, торговля Индии с группой БРИКС не увеличилась настолько сильно, как ранее надеялся Нью-Дели. Общий объем торговли Индии со странами БРИКС составил 110 миллиардов долларов в 2019-2020 годах, а в 2020-2021 годах он вырос до 113,3 миллиарда долларов, несмотря на пандемию COVID-19. Показатели торговли Индии для этой группы в значительной степени зависят от торговли с Китаем, который в 2020-21 финансовом году составил 86,4 миллиарда долларов.
*Запрещенная в России террористическая организация.
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6 сентября, 14:37В мире
Путин обсудит обстановку в Афганистане на саммите БРИКС
 
В миреООНТалибанНью-ДелиВладимир ПутинМИД ИндииГоаРоссия
 
 
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