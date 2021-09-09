https://ria.ru/20210909/raketa-1749276476.html

Источник: Россия начнет экспортировать ракету-убийцу командных пунктов

Источник: Россия начнет экспортировать ракету-убийцу командных пунктов - РИА Новости, 09.09.2021

Источник: Россия начнет экспортировать ракету-убийцу командных пунктов

Россия до конца года поставит первому иностранному заказчику стартовую партию новейших авиационных бетонобойных ракет Х-59МКМ, способных, в частности,... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T03:46

2021-09-09T03:46

2021-09-09T10:46

безопасность

рособоронэкспорт

дмитрий шугаев

россия

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Россия до конца года поставит первому иностранному заказчику стартовую партию новейших авиационных бетонобойных ракет Х-59МКМ, способных, в частности, уничтожать защищенные подземные пункты управления противника, сообщил РИА Новости военно-дипломатический источник.​​Источник пояснил, что ракета предназначена для поражения защищенных стационарных объектов с заранее известными координатами и имеет дополнительный мощный многокомпонентный кумулятивный предзаряд в новой части для пробития бетонных перекрытий, цели или слоя земли, за которым скрыт объект. Масса основной боевой части ракеты составляет 320 килограммов. Х-59МКМ оснащена инерциальной системой управления со спутниковой коррекцией.Новая ракета в экспортном варианте была впервые представлена на МАКС-2021.Россия отвоевывает экспорт у СШАКак подчеркнул собеседник агентства, итоги прошедших летом международных выставок МАКС-2021 и "Армия-2021" продемонстрировали, что "российская продукция военного назначения не утратила популярность на оружейном рынке и даже, напротив, в отдельных сегментах рынка интерес к ней растет". "Можно сказать, что наметилась тенденция на отыгрывание наших позиций у главного конкурента — Соединенных Штатов", - добавил источник.Ранее "Рособоронэкспорт" сообщил, что по итогам МАКСа и "Армии" компания подписала новых оружейных контрактов на сумму более 3 млрд евро. В том числе заключены соглашения на экспорт истребителей линейки Су-30, ударные и военно-транспортные вертолеты Ми-35М/П, Ми-171Ш и Ми-17В-5, на зенитный ракетно-пушечный комплекс​ "Панцирь-С1/С1М", зенитные комплексы верба "Верба", комплексы РЭБ "Красуха" и "Репеллент-Патруль", противотанковый ракетный комплекс "Корнет-ЭМ", дистанционно управляемые боевые модули, оружие для кораблей и подводных лодок, стрелковое оружие, боеприпасы и авиационные боеприпасы.​По итогам выставок Россия подписала первые контракты на поставку за рубеж своих ударных беспилотников.Как уточнял на "Армии-2021" директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, Россия по итогам форума согласовала контракты с Китаем по морской тематике, с Индией — по сухопутной тематике, а также с Арменией, Узбекистаном, Мьянмой, Белоруссией. Кроме того, сообщали в Минобороны, на выставке "Армия" было подписано важное соглашение о военном сотрудничестве с одним из ключевых игроков оружейного рынка Ближнего Востока — Саудовской Аравией.​На сегодняшний день объем актуального российского портфеля экспортных оборонных заказов составляет более 52 миллиарда долларов. Объем экспорта российского оружия в 2021 году, по предварительным оценкам, составит около 15 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20210831/orion-1748034335.html

https://ria.ru/20210824/tsirkon-1747018671.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, рособоронэкспорт, дмитрий шугаев, россия