https://ria.ru/20210909/putin-1749373685.html

Путин поблагодарил Индию за работу в БРИКС

Путин поблагодарил Индию за работу в БРИКС - РИА Новости, 09.09.2021

Путин поблагодарил Индию за работу в БРИКС

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил Индию за работу в рамках объединения БРИКС. РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T15:58

2021-09-09T15:58

2021-09-09T15:58

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил Индию за работу в рамках объединения БРИКС.Тринадцатый саммит БРИКС проходит 9 сентября под председательством Индии. Темой своего председательства Индия выбрала "15 лет БРИКС: сотрудничество внутри БРИКС во имя преемственности, консолидации и консенсуса"."Хотел бы присоединиться к выступавшим коллегам и поблагодарить премьер-министра Моди и всех наших индийских друзей за активную работу, проводимую Индией в качестве председателя БРИКС в текущем году", - сказал Путин, выступая по видеосвязи на саммите БРИКС в четверг.Он отметил, что несмотря на особые условия, связанные с пандемией коронавируса, индийское председательство в объединении сделало все, чтобы стратегическое партнерство государств-членов БРИКС развивалось поступательно и без сбоев.БРИКС – неформальное межгосударственное объединение Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР.

https://ria.ru/20210909/putin-1749368494.html

https://ria.ru/20210909/briks-1748999471.html

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в мире, индия, бразилия, китай, владимир путин, брикс, россия