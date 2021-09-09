https://ria.ru/20210909/putin-1749366361.html
Пандемия затронула все сферы жизни, заявил Путин
Пандемия затронула все сферы жизни, заявил Путин - РИА Новости, 09.09.2021
Пандемия затронула все сферы жизни, заявил Путин
Пандемия коронавируса затронула все стороны жизни, замедлив развитие глобальной экономики и обострив многие социальные проблемы, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T15:31
2021-09-09T15:31
2021-09-09T16:03
распространение коронавируса
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владимир путин
коронавирус covid-19
бразилия
китай
брикс
россия
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Пандемия коронавируса затронула все стороны жизни, замедлив развитие глобальной экономики и обострив многие социальные проблемы, заявил президент РФ Владимир Путин."Всем очевидны риски, связанные с пандемией коронавируса, об этом тоже только что коллеги говорили. Эта угроза отразилась практически на всех сторонах нашей жизни, замедлив развитие глобальной экономики, обострив многие социальные проблемы", - сказал Путин, выступая по видеосвязи на саммите БРИКС в четверг.Тринадцатый саммит БРИКС проходит 9 сентября под председательством Индии. Темой своего председательства Индия выбрала "15 лет БРИКС: сотрудничество внутри БРИКС во имя преемственности, консолидации и консенсуса".БРИКС – неформальное межгосударственное объединение Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР.
https://ria.ru/20210903/pandemiya-1748501040.html
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в мире, владимир путин, коронавирус covid-19, бразилия, китай, брикс, россия
15:31 09.09.2021 (обновлено: 16:03 09.09.2021)
Пандемия затронула все сферы жизни, заявил Путин
Президент Путин: пандемия затронула все сферы жизни, замедляя глобальное развитие