https://ria.ru/20210909/putin-1749366361.html

Пандемия затронула все сферы жизни, заявил Путин

Пандемия затронула все сферы жизни, заявил Путин - РИА Новости, 09.09.2021

Пандемия затронула все сферы жизни, заявил Путин

Пандемия коронавируса затронула все стороны жизни, замедлив развитие глобальной экономики и обострив многие социальные проблемы, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T15:31

2021-09-09T15:31

2021-09-09T16:03

распространение коронавируса

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Пандемия коронавируса затронула все стороны жизни, замедлив развитие глобальной экономики и обострив многие социальные проблемы, заявил президент РФ Владимир Путин."Всем очевидны риски, связанные с пандемией коронавируса, об этом тоже только что коллеги говорили. Эта угроза отразилась практически на всех сторонах нашей жизни, замедлив развитие глобальной экономики, обострив многие социальные проблемы", - сказал Путин, выступая по видеосвязи на саммите БРИКС в четверг.Тринадцатый саммит БРИКС проходит 9 сентября под председательством Индии. Темой своего председательства Индия выбрала "15 лет БРИКС: сотрудничество внутри БРИКС во имя преемственности, консолидации и консенсуса".БРИКС – неформальное межгосударственное объединение Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР.

https://ria.ru/20210903/pandemiya-1748501040.html

https://ria.ru/20210824/zdravookhranenie-1747097581.html

бразилия

китай

россия

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в мире, владимир путин, коронавирус covid-19, бразилия, китай, брикс, россия