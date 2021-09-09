https://ria.ru/20210909/putin-1749323609.html

Путин обязательно простится с Зиничевым, заявил Песков

Путин обязательно простится с Зиничевым, заявил Песков - РИА Новости, 09.09.2021

Путин обязательно простится с Зиничевым, заявил Песков

Владимир Путин обязательно простится с главой МЧС Евгением Зиничевым, сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T12:23

2021-09-09T12:23

2021-09-09T14:13

общество

норильск

москва

владимир путин

дмитрий песков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

погиб глава мчс зиничев

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Владимир Путин обязательно простится с главой МЧС Евгением Зиничевым, сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Ранее источник РИА Новости сообщил, что церемония пройдет завтра в Москве, а похороны — позже в Санкт-Петербурге.Зиничев погиб накануне в Красноярском крае. Он разбился, пытаясь спасти кинорежиссера Александра Мельника, прибывшего туда для выбора места съемок нового фильма.Генералу армии было 55 лет. Министром по чрезвычайным ситуациям его назначили в мае 2018-го.Глава государства назвал смерть Зиничева невосполнимой личной утратой и присвоил ему звание Героя России посмертно.

https://ria.ru/20210908/zinichev-1749249479.html

норильск

москва

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2021

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общество, норильск, москва, владимир путин, дмитрий песков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), погиб глава мчс зиничев