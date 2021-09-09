12:23 09.09.2021 (обновлено: 14:13 09.09.2021)
Путин обязательно простится с Зиничевым, заявил Песков
Пресс-секретарь президента Песков: Путин примет участие в церемонии прощания с Зиничевым
© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время обращения с приветствием к участникам проходящего в Казани IX международного форума "Россия спортивная держава"
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Владимир Путин обязательно простится с главой МЧС Евгением Зиничевым, сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что церемония пройдет завтра в Москве, а похороны — позже в Санкт-Петербурге.
Зиничев погиб накануне в Красноярском крае. Он разбился, пытаясь спасти кинорежиссера Александра Мельника, прибывшего туда для выбора места съемок нового фильма.
Генералу армии было 55 лет. Министром по чрезвычайным ситуациям его назначили в мае 2018-го.
Генералу армии было 55 лет. Министром по чрезвычайным ситуациям его назначили в мае 2018-го.
Глава государства назвал смерть Зиничева невосполнимой личной утратой и присвоил ему звание Героя России посмертно.
Вчера, 19:47"Спасая жизнь человека": трагически погиб глава МЧС Евгений ЗиничевГлава МЧС генерал армии Евгений Зиничев погиб вместе с известным кинорежиссером Александром Мельником, которого он пытался спасти. Трагедия произошла на межведомственных учениях в Арктике. По данным МЧС, кинорежиссер Александр Мельник выбирал локации для нового фильма и и присутствовал на учениях в Красноярском крае.