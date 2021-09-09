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Путин обязательно простится с Зиничевым, заявил Песков
Путин обязательно простится с Зиничевым, заявил Песков - РИА Новости, 09.09.2021
Путин обязательно простится с Зиничевым, заявил Песков
Владимир Путин обязательно простится с главой МЧС Евгением Зиничевым, сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T12:23
2021-09-09T14:13
общество
норильск
москва
владимир путин
дмитрий песков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
погиб глава мчс зиничев
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Владимир Путин обязательно простится с главой МЧС Евгением Зиничевым, сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Ранее источник РИА Новости сообщил, что церемония пройдет завтра в Москве, а похороны — позже в Санкт-Петербурге.Зиничев погиб накануне в Красноярском крае. Он разбился, пытаясь спасти кинорежиссера Александра Мельника, прибывшего туда для выбора места съемок нового фильма.Генералу армии было 55 лет. Министром по чрезвычайным ситуациям его назначили в мае 2018-го.Глава государства назвал смерть Зиничева невосполнимой личной утратой и присвоил ему звание Героя России посмертно.
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общество, норильск, москва, владимир путин, дмитрий песков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), погиб глава мчс зиничев
12:23 09.09.2021 (обновлено: 14:13 09.09.2021)
 
Путин обязательно простится с Зиничевым, заявил Песков

Пресс-секретарь президента Песков: Путин примет участие в церемонии прощания с Зиничевым

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время обращения с приветствием к участникам проходящего в Казани IX международного форума "Россия спортивная держава"
Президент РФ Владимир Путин во время обращения с приветствием к участникам проходящего в Казани IX международного форума Россия спортивная держава - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Евгений Паулин
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Владимир Путин обязательно простится с главой МЧС Евгением Зиничевым, сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что церемония пройдет завтра в Москве, а похороны — позже в Санкт-Петербурге.
Зиничев погиб накануне в Красноярском крае. Он разбился, пытаясь спасти кинорежиссера Александра Мельника, прибывшего туда для выбора места съемок нового фильма.

Генералу армии было 55 лет. Министром по чрезвычайным ситуациям его назначили в мае 2018-го.
Глава государства назвал смерть Зиничева невосполнимой личной утратой и присвоил ему звание Героя России посмертно.
Спасая жизнь человека: трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
Вчера, 19:47
"Спасая жизнь человека": трагически погиб глава МЧС Евгений ЗиничевГлава МЧС генерал армии Евгений Зиничев погиб вместе с известным кинорежиссером Александром Мельником, которого он пытался спасти. Трагедия произошла на межведомственных учениях в Арктике. По данным МЧС, кинорежиссер Александр Мельник выбирал локации для нового фильма и и присутствовал на учениях в Красноярском крае.
 
ОбществоНорильскМоскваВладимир ПутинДмитрий ПесковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Погиб глава МЧС Зиничев
 
 
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