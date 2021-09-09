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Путин поздравил Эмомали Рахмона с Днем независимости Таджикистана
Путин поздравил Эмомали Рахмона с Днем независимости Таджикистана - РИА Новости, 09.09.2021
Путин поздравил Эмомали Рахмона с Днем независимости Таджикистана
Президент России Владимир Путин поздравил президента Таджикистана Эмомали Рахмона с 30-летием провозглашения независимости Таджикистана, отметив, что РФ придает РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T10:25
2021-09-09T10:25
в мире
таджикистан
владимир путин
эмомали рахмон
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Таджикистана Эмомали Рахмона с 30-летием провозглашения независимости Таджикистана, отметив, что РФ придает большое значение отношениям союзничества и стратегического партнерства двух стран, сообщает пресс-служба Кремля."Ваша страна успешно продвигается по пути социально-экономического развития, играет конструктивную роль в решении важных вопросов региональной и международной повестки дня. Придаем большое значение отношениям союзничества и стратегического партнерства с Таджикистаном", - говорится в сообщении.Добавляется, что глава РФ выразил уверенность в том, что совместными усилиями страны обеспечат дальнейшее наращивание двустороннего сотрудничества на различных направлениях, а также взаимодействия в рамках СНГ, ОДКБ, ШОС и других структур."Это в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов, идет в русле упрочения мира, безопасности и стабильности в Центральной Азии", – подчеркнул президент России.
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в мире, таджикистан, владимир путин, эмомали рахмон, шос, одкб, снг, россия
10:25 09.09.2021
 
Путин поздравил Эмомали Рахмона с Днем независимости Таджикистана

Президент Путин: Россия придает большое значение отношениям союзничества с Таджикистаном

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Таджикистана Эмомали Рахмона с 30-летием провозглашения независимости Таджикистана, отметив, что РФ придает большое значение отношениям союзничества и стратегического партнерства двух стран, сообщает пресс-служба Кремля.
"Ваша страна успешно продвигается по пути социально-экономического развития, играет конструктивную роль в решении важных вопросов региональной и международной повестки дня. Придаем большое значение отношениям союзничества и стратегического партнерства с Таджикистаном", - говорится в сообщении.
Добавляется, что глава РФ выразил уверенность в том, что совместными усилиями страны обеспечат дальнейшее наращивание двустороннего сотрудничества на различных направлениях, а также взаимодействия в рамках СНГ, ОДКБ, ШОС и других структур.
"Это в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов, идет в русле упрочения мира, безопасности и стабильности в Центральной Азии", – подчеркнул президент России.
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В миреТаджикистанВладимир ПутинЭмомали РахмонШОСОДКБСНГРоссия
 
 
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