https://ria.ru/20210909/pushkov-1749434463.html

Пушков резко ответил на требование Киева о компенсациях из-за медуз в Азове

Пушков резко ответил на требование Киева о компенсациях из-за медуз в Азове - РИА Новости, 10.09.2021

Пушков резко ответил на требование Киева о компенсациях из-за медуз в Азове

Член Совета Федерации Алексей Пушков высмеял предложение главы Запорожской области Украины Александра Старуха судиться с Россией из-за нашествия медуз в... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-09T21:59

2021-09-09T21:59

2021-09-10T06:00

в мире

украина

запорожская область

алексей пушков

верховная рада украины

совет федерации рф

азовское море

россия

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Член Совета Федерации Алексей Пушков высмеял предложение главы Запорожской области Украины Александра Старуха судиться с Россией из-за нашествия медуз в Азовском море.Сенатор заявил, что Старух взял пример с депутатов Верховной Рады, многие из которых могут только выставлять России бессмысленные и безосновательные счета."Теперь вот — платите за нашествие медуз. "Интеллектуал" Старух, видимо, не в курсе, что нашествия медуз, которые происходят все чаще, специалисты связывают не со зловредной деятельностью России, а с потеплением мирового океана", — написал он в телеграме.Пушков обратил внимание, что этих морских обитателей в последние годы стало намного больше у берегов Италии."Почему бы итальянцам не выставить за это счет Киеву, мотивируя это тем, что Украина настолько отравила обстановку в Черном море, что все медузы рванули в Италию?" — предложил сенатор.Ранее глава администрации Запорожской области Александр Старух заявил, что в этом году в регионе сорвался курортный сезон из-за нашествия медуз, и обвинил в этом россиян, которые выбирают пресную воду для полива. Поэтому чиновник уверен, что Украина должна потребовать от России компенсацию за испорченный курортный сезон. Кроме того, Старух обвинил Россию в нарушении природного ландшафта Черного моря при строительстве Крымского моста. Депутат Государственной Думы Артем Туров, комментируя слова украинского чиновника, заявил, что такая позиция Киева свидетельствует о деградации власти и кризисе.

https://ria.ru/20210730/krym-1743562089.html

https://ria.ru/20210830/meduzy-1747893173.html

украина

запорожская область

азовское море

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, запорожская область, алексей пушков, верховная рада украины, совет федерации рф, азовское море, россия