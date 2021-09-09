21:59 09.09.2021 (обновлено: 06:00 10.09.2021)
Пушков резко ответил на требование Киева о компенсациях из-за медуз в Азове
Сенатор Пушков назвал главу Запорожья "интеллектулом" после слов о компенсации из-за медуз
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкCенатор Российской Федерации, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Член Совета Федерации Алексей Пушков высмеял предложение главы Запорожской области Украины Александра Старуха судиться с Россией из-за нашествия медуз в Азовском море.
Сенатор заявил, что Старух взял пример с депутатов Верховной Рады, многие из которых могут только выставлять России бессмысленные и безосновательные счета.
"Теперь вот — платите за нашествие медуз. "Интеллектуал" Старух, видимо, не в курсе, что нашествия медуз, которые происходят все чаще, специалисты связывают не со зловредной деятельностью России, а с потеплением мирового океана", — написал он в телеграме.
Пушков обратил внимание, что этих морских обитателей в последние годы стало намного больше у берегов Италии.
"Почему бы итальянцам не выставить за это счет Киеву, мотивируя это тем, что Украина настолько отравила обстановку в Черном море, что все медузы рванули в Италию?" — предложил сенатор.
Ранее глава администрации Запорожской области Александр Старух заявил, что в этом году в регионе сорвался курортный сезон из-за нашествия медуз, и обвинил в этом россиян, которые выбирают пресную воду для полива. Поэтому чиновник уверен, что Украина должна потребовать от России компенсацию за испорченный курортный сезон. Кроме того, Старух обвинил Россию в нарушении природного ландшафта Черного моря при строительстве Крымского моста. Депутат Государственной Думы Артем Туров, комментируя слова украинского чиновника, заявил, что такая позиция Киева свидетельствует о деградации власти и кризисе.
30 августа, 20:04Нашествие медуз в Крыму"Суп из медуз" мешает купаться в Крыму. Эпицентр нашествия – берег Азовского моря. Медузы в августе здесь не редкость, но в последние годы их количество сильно возросло. Их укусы вызывают сильные ожоги, поэтому туристы отказываются от плавания в море и обычно переполненные пляжи пустеют.