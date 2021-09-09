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Пушков резко ответил на требование Киева о компенсациях из-за медуз в Азове
Пушков резко ответил на требование Киева о компенсациях из-за медуз в Азове - РИА Новости, 10.09.2021
Пушков резко ответил на требование Киева о компенсациях из-за медуз в Азове
Член Совета Федерации Алексей Пушков высмеял предложение главы Запорожской области Украины Александра Старуха судиться с Россией из-за нашествия медуз в... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-09T21:59
2021-09-10T06:00
в мире
украина
запорожская область
алексей пушков
верховная рада украины
совет федерации рф
азовское море
россия
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Член Совета Федерации Алексей Пушков высмеял предложение главы Запорожской области Украины Александра Старуха судиться с Россией из-за нашествия медуз в Азовском море.Сенатор заявил, что Старух взял пример с депутатов Верховной Рады, многие из которых могут только выставлять России бессмысленные и безосновательные счета."Теперь вот — платите за нашествие медуз. "Интеллектуал" Старух, видимо, не в курсе, что нашествия медуз, которые происходят все чаще, специалисты связывают не со зловредной деятельностью России, а с потеплением мирового океана", — написал он в телеграме.Пушков обратил внимание, что этих морских обитателей в последние годы стало намного больше у берегов Италии."Почему бы итальянцам не выставить за это счет Киеву, мотивируя это тем, что Украина настолько отравила обстановку в Черном море, что все медузы рванули в Италию?" — предложил сенатор.Ранее глава администрации Запорожской области Александр Старух заявил, что в этом году в регионе сорвался курортный сезон из-за нашествия медуз, и обвинил в этом россиян, которые выбирают пресную воду для полива. Поэтому чиновник уверен, что Украина должна потребовать от России компенсацию за испорченный курортный сезон. Кроме того, Старух обвинил Россию в нарушении природного ландшафта Черного моря при строительстве Крымского моста. Депутат Государственной Думы Артем Туров, комментируя слова украинского чиновника, заявил, что такая позиция Киева свидетельствует о деградации власти и кризисе.
https://ria.ru/20210730/krym-1743562089.html
https://ria.ru/20210830/meduzy-1747893173.html
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в мире, украина, запорожская область, алексей пушков, верховная рада украины, совет федерации рф, азовское море, россия
21:59 09.09.2021 (обновлено: 06:00 10.09.2021)
 
Пушков резко ответил на требование Киева о компенсациях из-за медуз в Азове

Сенатор Пушков назвал главу Запорожья "интеллектулом" после слов о компенсации из-за медуз

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкCенатор Российской Федерации, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков
Cенатор Российской Федерации, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Член Совета Федерации Алексей Пушков высмеял предложение главы Запорожской области Украины Александра Старуха судиться с Россией из-за нашествия медуз в Азовском море.
Сенатор заявил, что Старух взял пример с депутатов Верховной Рады, многие из которых могут только выставлять России бессмысленные и безосновательные счета.
"Теперь вот — платите за нашествие медуз. "Интеллектуал" Старух, видимо, не в курсе, что нашествия медуз, которые происходят все чаще, специалисты связывают не со зловредной деятельностью России, а с потеплением мирового океана", — написал он в телеграме.
Пушков обратил внимание, что этих морских обитателей в последние годы стало намного больше у берегов Италии.
На месте затопления прогулочного судна в районе мыса Фиолент - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
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"Почему бы итальянцам не выставить за это счет Киеву, мотивируя это тем, что Украина настолько отравила обстановку в Черном море, что все медузы рванули в Италию?" — предложил сенатор.
Ранее глава администрации Запорожской области Александр Старух заявил, что в этом году в регионе сорвался курортный сезон из-за нашествия медуз, и обвинил в этом россиян, которые выбирают пресную воду для полива. Поэтому чиновник уверен, что Украина должна потребовать от России компенсацию за испорченный курортный сезон. Кроме того, Старух обвинил Россию в нарушении природного ландшафта Черного моря при строительстве Крымского моста. Депутат Государственной Думы Артем Туров, комментируя слова украинского чиновника, заявил, что такая позиция Киева свидетельствует о деградации власти и кризисе.
Нашествие медуз в Крыму
30 августа, 20:04
Нашествие медуз в Крыму"Суп из медуз" мешает купаться в Крыму. Эпицентр нашествия – берег Азовского моря. Медузы в августе здесь не редкость, но в последние годы их количество сильно возросло. Их укусы вызывают сильные ожоги, поэтому туристы отказываются от плавания в море и обычно переполненные пляжи пустеют.
 
В миреУкраинаЗапорожская областьАлексей ПушковВерховная Рада УкраиныСовет Федерации РФАзовское мореРоссия
 
 
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