https://ria.ru/20210909/pushkov-1749278651.html
Пушков ответил на слова генсека НАТО об опасности создания армии ЕС
Пушков ответил на слова генсека НАТО об опасности создания армии ЕС - РИА Новости, 09.09.2021
Пушков ответил на слова генсека НАТО об опасности создания армии ЕС
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание генсека НАТО Йенса Столтенберга об опасности идеи создания сил быстрого реагирования ЕС. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T05:18
2021-09-09T05:18
2021-09-09T05:18
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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание генсека НАТО Йенса Столтенберга об опасности идеи создания сил быстрого реагирования ЕС.Как заявил ранее Столтенберг, создание армии Евросоюза способно ослабить трансатлантический альянс и разобщить Европу. По его мнению, у Запада недостаточно ресурсов, поэтому нужно не допустить дублирования функционала, которым обладает НАТО."НАТО в тревоге. "Афганский синдром" распространился на Европу: недоверие к США и их готовности и способности защищать союзников привело к усилению настроений в пользу создания независимых от НАТО европейских вооруженных сил", - написал Пушков в своем Telegram-канале.По его словам, само наличие подобной идеи об "автономии" от США в военной сфере является показательным, а настойчивость, с которой об этом говорят европейские лидеры, - беспрецедентной."Афганистан еще долго будет аукаться США. И это - не единственное последствие", - заключил сенатор.Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель и председатель военного комитета ЕС Клаудио Грациано призвали к созданию в рамках организации сил быстрого реагирования численностью минимум в пять тысяч человек.
https://ria.ru/20210907/evroparlament-1749085724.html
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в мире, сша, йенс столтенберг, европа, алексей пушков, евросоюз, нато, жозеп боррель
Пушков ответил на слова генсека НАТО об опасности создания армии ЕС
Сенатор Пушков назвал показательной идею ЕС создать силы быстрого реагирования