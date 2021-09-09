https://ria.ru/20210909/pushkov-1749278651.html

Пушков ответил на слова генсека НАТО об опасности создания армии ЕС

Пушков ответил на слова генсека НАТО об опасности создания армии ЕС - РИА Новости, 09.09.2021

Пушков ответил на слова генсека НАТО об опасности создания армии ЕС

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание генсека НАТО Йенса Столтенберга об опасности идеи создания сил быстрого реагирования ЕС. РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T05:18

2021-09-09T05:18

2021-09-09T05:18

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нато

жозеп боррель

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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание генсека НАТО Йенса Столтенберга об опасности идеи создания сил быстрого реагирования ЕС.Как заявил ранее Столтенберг, создание армии Евросоюза способно ослабить трансатлантический альянс и разобщить Европу. По его мнению, у Запада недостаточно ресурсов, поэтому нужно не допустить дублирования функционала, которым обладает НАТО."НАТО в тревоге. "Афганский синдром" распространился на Европу: недоверие к США и их готовности и способности защищать союзников привело к усилению настроений в пользу создания независимых от НАТО европейских вооруженных сил", - написал Пушков в своем Telegram-канале.По его словам, само наличие подобной идеи об "автономии" от США в военной сфере является показательным, а настойчивость, с которой об этом говорят европейские лидеры, - беспрецедентной."Афганистан еще долго будет аукаться США. И это - не единственное последствие", - заключил сенатор.Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель и председатель военного комитета ЕС Клаудио Грациано призвали к созданию в рамках организации сил быстрого реагирования численностью минимум в пять тысяч человек.

https://ria.ru/20210907/evroparlament-1749085724.html

https://ria.ru/20210825/nato-1747087763.html

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в мире, сша, йенс столтенберг, европа, алексей пушков, евросоюз, нато, жозеп боррель