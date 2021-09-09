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В Киселевске похоронили убитых школьниц
В Киселевске похоронили убитых школьниц - РИА Новости, 09.09.2021
В Киселевске похоронили убитых школьниц
Двух убитых в Кемеровской области десятилетних девочек похоронили в Киселевске в четверг, сообщила РИА Новости директор школы, где учились погибшие, Гуля... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T13:49
2021-09-09T13:49
происшествия
кемеровская область
киселевск
следственный комитет россии (ск рф)
убийство школьниц в кузбассе
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КЕМЕРОВО, 9 сен - РИА Новости. Двух убитых в Кемеровской области десятилетних девочек похоронили в Киселевске в четверг, сообщила РИА Новости директор школы, где учились погибшие, Гуля Мустафина.Две десятилетние школьницы пропали 6 сентября, они не вернулись домой из школы. Тела девочек нашли на следующий день в одном из частных домов. Подозреваемый в убийстве, 41-летний Виктор Пестерников, в 2009 году получил 10 лет за педофилию. СК возбудил уголовное дело о халатности против должностных лиц органов профилактики, осуществлявших за ним надзор: по данным следствия, после освобождения из колонии он уехал жить в другой город и на учет там не встал. В четверг Пестерникову предъявлено обвинение по статьям об убийстве, изнасиловании и насильственным действиям сексуального характера. Суд арестовал его на два месяца."Да, конечно (похоронили – ред.). Выборочно классы ходили, те, которые только могли, кто учились в первую смену. Класс, где девочки учились, был. Людей было много", – рассказала РИА Новости директор школы.
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кемеровская область
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происшествия, кемеровская область, киселевск, следственный комитет россии (ск рф), убийство школьниц в кузбассе
13:49 09.09.2021
 
В Киселевске похоронили убитых школьниц

В Киселевске похоронили двух убитых десятилетних девочек

© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкТраур
Траур - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Александр Пирагис
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КЕМЕРОВО, 9 сен - РИА Новости. Двух убитых в Кемеровской области десятилетних девочек похоронили в Киселевске в четверг, сообщила РИА Новости директор школы, где учились погибшие, Гуля Мустафина.
Две десятилетние школьницы пропали 6 сентября, они не вернулись домой из школы. Тела девочек нашли на следующий день в одном из частных домов. Подозреваемый в убийстве, 41-летний Виктор Пестерников, в 2009 году получил 10 лет за педофилию. СК возбудил уголовное дело о халатности против должностных лиц органов профилактики, осуществлявших за ним надзор: по данным следствия, после освобождения из колонии он уехал жить в другой город и на учет там не встал. В четверг Пестерникову предъявлено обвинение по статьям об убийстве, изнасиловании и насильственным действиям сексуального характера. Суд арестовал его на два месяца.
"Да, конечно (похоронили – ред.). Выборочно классы ходили, те, которые только могли, кто учились в первую смену. Класс, где девочки учились, был. Людей было много", – рассказала РИА Новости директор школы.
Учились в меру своих возможностей – преподаватель об убитых кузбасских девочках - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
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ПроисшествияКемеровская областьКиселевскСледственный комитет России (СК РФ)Убийство школьниц в Кузбассе
 
 
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