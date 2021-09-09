https://ria.ru/20210909/peterburg-1749369417.html

Петербург вышел на плато по заболеваемости COVID-19

Петербург вышел на плато по заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 09.09.2021

Петербург вышел на плато по заболеваемости COVID-19

Санкт-Петербург вышел на плато по заболеваемости COVID-19, ситуация напряженная, но стабильная, сообщил РИА Новости вице-губернатор города Олег Эргашев. РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T15:42

2021-09-09T15:42

2021-09-09T15:46

распространение коронавируса

общество

санкт-петербург

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости, Дарья Ураева. Санкт-Петербург вышел на плато по заболеваемости COVID-19, ситуация напряженная, но стабильная, сообщил РИА Новости вице-губернатор города Олег Эргашев."Ситуация напряженная, стабильная. Были элементы некоторого снижения, но сейчас можно говорить о плато", - сказал Эргашев.Вице-губернатор также сообщил, что коллективный иммунитет к COVID-19 в Петербурге может быть достигнут уже в ближайший месяц.Как сообщал оперштаб по борьбе с распространением инфекции, за последние сутки в Петербурге выявлено 1380 новых случаев COVID-19.

https://ria.ru/20210909/privivki-1749355026.html

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2021

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общество, санкт-петербург, коронавирус covid-19, коронавирус в россии