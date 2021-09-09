https://ria.ru/20210909/perevodchiki-1749315981.html
Дания заплатила Британии за прием афганских переводчиков, сообщили СМИ
Дания заплатила Британии за прием афганских переводчиков, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.09.2021
Дания заплатила Британии за прием афганских переводчиков, сообщили СМИ
Власти Дании заплатили Великобритании за прием 23 переводчиков, которые ранее работали на Данию и бежали из Афганистана, сообщила газета Berlingske. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T11:41
2021-09-09T11:41
2021-09-09T11:42
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МУРМАНСК, 9 сен – РИА Новости. Власти Дании заплатили Великобритании за прием 23 переводчиков, которые ранее работали на Данию и бежали из Афганистана, сообщила газета Berlingske."По специальному соглашению Дания заплатила Великобритании неизвестную сумму за переправку группы переводчиков, которые помогали датским войскам в Афганистане, но которым Дания не предоставила убежище", - сообщила газета.Как уточняет издание, речь идет о 12 афганцах, которым было отказано в выдаче визы в Данию, а 11 сами захотели поехать в Британию. Все они были наняты британской армией, однако оказывали помощь Дании и носили датскую форму. Размер переведенной Копенгагеном за них суммы не раскрывается, однако Berlingske уточняет, что получила подтверждение этой информации в минобороны Дании.Газета отмечает, что только пять из 139 подавших заявления переводчиков получили убежище в Дании до июля 2021 года. С августа такую возможность получили только те, кто работал на королевство в течение последних двух лет, – их вместе с семьями власти Дании эвакуировали, всего порядка 600 человек."Никогда - ни за время работы в ООН, ни в ЕС, ни в качестве юриста в Дании, я не видел ничего подобного. Дания платит за передачу юридической ответственности за переводчиков", - приводит газета слова эксперта по вопросам убежища Пола Хауха Фенгера, который прежде работал в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека.
https://ria.ru/20210831/perevodchik-1748082214.html
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в мире, дания, афганистан, великобритания
11:41 09.09.2021 (обновлено: 11:42 09.09.2021)
Дания заплатила Британии за прием афганских переводчиков, сообщили СМИ
Berlingske: власти Дании заплатили Великобритании за прием 23 переводчиков из Афганистана