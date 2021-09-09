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ВЦИОМ допустил появление новой парламентской партии в России
ВЦИОМ допустил появление новой парламентской партии в России - РИА Новости, 09.09.2021
ВЦИОМ допустил появление новой парламентской партии в России
Четыре парламентские партии и, возможно, одна малая, пройдут в Госдуму, согласно прогнозу ВЦИОМ, сообщил руководитель практики политического анализа центра... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T17:10
2021-09-09T17:10
политика
единая россия
госдума рф
кпрф
лдпр
выборы в государственную думу
михаил мамонов
партия "новые люди"
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Четыре парламентские партии и, возможно, одна малая, пройдут в Госдуму, согласно прогнозу ВЦИОМ, сообщил руководитель практики политического анализа центра Михаил Мамонов."Что мы предполагаем по "Единой России"? Что итоговый результат будет в диапазоне 41-44%. КПРФ – 18-22%, ЛДПР – 10-13%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" – в районе 7-9%", - сказал Мамонов в ходе круглого стола на тему "На финишной прямой. Прогноз расклада в будущей Госдуме" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Он отметил, что все шансы преодолеть пятипроцентный барьер есть у партии "Новые люди". "И все-таки логично говорить пока о коридоре 4-6%. Их результат, скорее всего, окажется в таком диапазоне", - добавил Мамонов.По его словам, ВЦИОМ не рассматривает вероятность прохождения других партий. "Но, надо сказать, что неделя впереди. Это будет очень интересная неделя, которая может изменить электоральный расклад", - заключил он.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".
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политика, единая россия, госдума рф, кпрф, лдпр, выборы в государственную думу, михаил мамонов, партия "новые люди", партия "справедливая россия - за правду"
17:10 09.09.2021
 
ВЦИОМ допустил появление новой парламентской партии в России

Прогноз ВЦИОМ: партия "Новые люди" может пройти в Госдуму

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСъезд партии "Новые люди"
Съезд партии Новые люди - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Четыре парламентские партии и, возможно, одна малая, пройдут в Госдуму, согласно прогнозу ВЦИОМ, сообщил руководитель практики политического анализа центра Михаил Мамонов.
"Что мы предполагаем по "Единой России"? Что итоговый результат будет в диапазоне 41-44%. КПРФ – 18-22%, ЛДПР – 10-13%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" – в районе 7-9%", - сказал Мамонов в ходе круглого стола на тему "На финишной прямой. Прогноз расклада в будущей Госдуме" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Он отметил, что все шансы преодолеть пятипроцентный барьер есть у партии "Новые люди". "И все-таки логично говорить пока о коридоре 4-6%. Их результат, скорее всего, окажется в таком диапазоне", - добавил Мамонов.
По его словам, ВЦИОМ не рассматривает вероятность прохождения других партий. "Но, надо сказать, что неделя впереди. Это будет очень интересная неделя, которая может изменить электоральный расклад", - заключил он.
Выборы в Государственную думу — 2021
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Выборы в Государственную думу — 2021
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Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".
Жеребьевка по определению мест партий в избирательном бюллетене на выборах депутатов Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
Вчера, 12:28
ЦИК исключил из списка кандидатов в депутаты Госдумы от "Яблока" Кузьмина
 
ПолитикаЕдиная РоссияГосдума РФКПРФЛДПРВыборы в Государственную думуМихаил МамоновПартия "Новые люди"Партия "Справедливая Россия - за правду"
 
 
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