https://ria.ru/20210909/partiya-1749389497.html

ВЦИОМ допустил появление новой парламентской партии в России

ВЦИОМ допустил появление новой парламентской партии в России - РИА Новости, 09.09.2021

ВЦИОМ допустил появление новой парламентской партии в России

Четыре парламентские партии и, возможно, одна малая, пройдут в Госдуму, согласно прогнозу ВЦИОМ, сообщил руководитель практики политического анализа центра... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T17:10

2021-09-09T17:10

2021-09-09T17:10

политика

единая россия

госдума рф

кпрф

лдпр

выборы в государственную думу

михаил мамонов

партия "новые люди"

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Четыре парламентские партии и, возможно, одна малая, пройдут в Госдуму, согласно прогнозу ВЦИОМ, сообщил руководитель практики политического анализа центра Михаил Мамонов."Что мы предполагаем по "Единой России"? Что итоговый результат будет в диапазоне 41-44%. КПРФ – 18-22%, ЛДПР – 10-13%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" – в районе 7-9%", - сказал Мамонов в ходе круглого стола на тему "На финишной прямой. Прогноз расклада в будущей Госдуме" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Он отметил, что все шансы преодолеть пятипроцентный барьер есть у партии "Новые люди". "И все-таки логично говорить пока о коридоре 4-6%. Их результат, скорее всего, окажется в таком диапазоне", - добавил Мамонов.По его словам, ВЦИОМ не рассматривает вероятность прохождения других партий. "Но, надо сказать, что неделя впереди. Это будет очень интересная неделя, которая может изменить электоральный расклад", - заключил он.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".

https://ria.ru/20210909/kuzmin-1749324950.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, единая россия, госдума рф, кпрф, лдпр, выборы в государственную думу, михаил мамонов, партия "новые люди", партия "справедливая россия - за правду"