https://ria.ru/20210909/otdykh-1749208712.html

Туристы назвали идеальные места отдыха летом 2021 года

Туристы назвали идеальные места отдыха летом 2021 года - РИА Новости, 09.09.2021

Туристы назвали идеальные места отдыха летом 2021 года

Сервис для планирования путешествий узнал у туристов, как они провели это лето и где, по их мнению, можно было отлично отдохнуть, в тройку лидеров вошли Турция, РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T01:58

2021-09-09T01:58

2021-09-09T01:58

туризм

мальдивы

хорватия

республика крым

турция

греция

сочи

куба

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Сервис для планирования путешествий узнал у туристов, как они провели это лето и где, по их мнению, можно было отлично отдохнуть, в тройку лидеров вошли Турция, Крым и Алтай, сообщает OneTwoTrip.В опросе приняли участие 2300 человек, 45 процентов из них признались, что для них важно провести свой отпуск именно в летние месяцы. Кроме того, примерно 65 процентов респондентов рассказали, что в этот период стараются отдохнуть две недели.Оценивая итоги летнего отдыха, 67 процентов туристов ответили, что остались довольны. Более половине (52 процентов) респондентов поездка настолько понравилась, что они готовы повторить ее в следующем году.Среди идеальных мест для отдыха летом 2021 года путешественники называли как российские, так и зарубежные направления. Так, 10 процентов респондентов считают лучшим местом для отпуска Турцию, восемь — Крым, семь — Алтай. Пять и шесть процентов голосов набрали Дагестан и Мальдивы соответственно.Также туристы называли Сочи, Абхазию, Кипр, Грецию, Кубу, Черногорию и Хорватию.У 30 процентов отдыхающих отпуск прошел по плану и без негативных моментов, а около 15 процентов респондентов были расстроены жарой, дождливой погодой или штормом на море. Также путешественники жаловались, что заболели в отпуске, негодовали из-за ограничений, связанных с коронавирусом и необходимостью сдачи тестов. Среди других причин, расстроивших туристов, оказались неразвитая инфраструктура, некачественный сервис и неоправданно большие расходы.

https://ria.ru/20210813/vaktsina-1745502892.html

мальдивы

хорватия

республика крым

турция

греция

сочи

куба

черногория

абхазия

кипр

горный алтай

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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