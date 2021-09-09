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Туристы назвали идеальные места отдыха летом 2021 года
Туристы назвали идеальные места отдыха летом 2021 года - РИА Новости, 09.09.2021
Туристы назвали идеальные места отдыха летом 2021 года
Сервис для планирования путешествий узнал у туристов, как они провели это лето и где, по их мнению, можно было отлично отдохнуть, в тройку лидеров вошли Турция, РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T01:58
2021-09-09T01:58
2021-09-09T01:58
туризм
мальдивы
хорватия
республика крым
турция
греция
сочи
куба
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Сервис для планирования путешествий узнал у туристов, как они провели это лето и где, по их мнению, можно было отлично отдохнуть, в тройку лидеров вошли Турция, Крым и Алтай, сообщает OneTwoTrip.В опросе приняли участие 2300 человек, 45 процентов из них признались, что для них важно провести свой отпуск именно в летние месяцы. Кроме того, примерно 65 процентов респондентов рассказали, что в этот период стараются отдохнуть две недели.Оценивая итоги летнего отдыха, 67 процентов туристов ответили, что остались довольны. Более половине (52 процентов) респондентов поездка настолько понравилась, что они готовы повторить ее в следующем году.Среди идеальных мест для отдыха летом 2021 года путешественники называли как российские, так и зарубежные направления. Так, 10 процентов респондентов считают лучшим местом для отпуска Турцию, восемь — Крым, семь — Алтай. Пять и шесть процентов голосов набрали Дагестан и Мальдивы соответственно.Также туристы называли Сочи, Абхазию, Кипр, Грецию, Кубу, Черногорию и Хорватию.У 30 процентов отдыхающих отпуск прошел по плану и без негативных моментов, а около 15 процентов респондентов были расстроены жарой, дождливой погодой или штормом на море. Также путешественники жаловались, что заболели в отпуске, негодовали из-за ограничений, связанных с коронавирусом и необходимостью сдачи тестов. Среди других причин, расстроивших туристов, оказались неразвитая инфраструктура, некачественный сервис и неоправданно большие расходы.
https://ria.ru/20210813/vaktsina-1745502892.html
мальдивы
хорватия
республика крым
турция
греция
сочи
куба
черногория
абхазия
кипр
горный алтай
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РИА Новости
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мальдивы, хорватия, республика крым, турция, греция, сочи, куба, черногория, абхазия, кипр, республика дагестан, новости - туризм, туризм, горный алтай, куда поехать, отдых на море, куда можно лететь, отдых в россии 2021 летом
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Сервис для планирования путешествий узнал у туристов, как они провели это лето и где, по их мнению, можно было отлично отдохнуть, в тройку лидеров вошли Турция, Крым и Алтай, сообщает OneTwoTrip.
В опросе приняли участие 2300 человек, 45 процентов из них признались, что для них важно провести свой отпуск именно в летние месяцы. Кроме того, примерно 65 процентов респондентов рассказали, что в этот период стараются отдохнуть две недели.
Оценивая итоги летнего отдыха, 67 процентов туристов ответили, что остались довольны. Более половине (52 процентов) респондентов поездка настолько понравилась, что они готовы повторить ее в следующем году.
Среди идеальных мест для отдыха летом 2021 года путешественники называли как российские, так и зарубежные направления. Так, 10 процентов респондентов считают лучшим местом для отпуска Турцию, восемь — Крым, семь — Алтай. Пять и шесть процентов голосов набрали Дагестан и Мальдивы соответственно.
Также туристы называли Сочи, Абхазию, Кипр, Грецию, Кубу, Черногорию и Хорватию.
У 30 процентов отдыхающих отпуск прошел по плану и без негативных моментов, а около 15 процентов респондентов были расстроены жарой, дождливой погодой или штормом на море. Также путешественники жаловались, что заболели в отпуске, негодовали из-за ограничений, связанных с коронавирусом и необходимостью сдачи тестов. Среди других причин, расстроивших туристов, оказались неразвитая инфраструктура, некачественный сервис и неоправданно большие расходы.