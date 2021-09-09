https://ria.ru/20210909/otdykh-1749182501.html

Стало известно, в какие страны россияне чаще всего летали летом

Стало известно, в какие страны россияне чаще всего летали летом - РИА Новости, 09.09.2021

Стало известно, в какие страны россияне чаще всего летали летом

Аналитики выяснили, в какие страны россияне летали летом чаще всего, и проанализировали изменение среднего чека на отдых за рубежом, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T07:32

2021-09-09T07:32

2021-09-09T07:32

туризм

путешествия

отдых

ереван

кишинев

бишкек

москва

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/132432/00/1324320042_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_aabd178ae80a366ceafeaa83d93f7887.jpg

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Аналитики выяснили, в какие страны россияне летали летом чаще всего, и проанализировали изменение среднего чека на отдых за рубежом, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса Туту.ру.Самым популярным направлением для летних поездок стал Ереван с вылетом из Москвы. В столицу Армении было оформлено девять процентов билетов.В топ-3 также вошли рейсы из столицы в Кишинев и Бишкек. Чуть менее востребованные, но вошедшие в рейтинг — перелеты из Москвы в Баку, Самарканд, Анталию, Стамбул, Ош, Минск, Бургас и Ташкент.Что касается среднего чека, за перелёт в страны ближнего зарубежья он составил 27 318 рублей туда и обратно. Это, по данным сервиса, на 45 процентов больше, чем в 2020 году. Выросла и стоимость путешествий в Европу — на 48 процентов: 37 079 рублей в обе стороны.

https://ria.ru/20210908/kuba-1749166992.html

ереван

кишинев

бишкек

москва

армения

баку

анталия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

путешествия, отдых, ереван, кишинев, бишкек, москва, новости - туризм, туту.ру, цены, армения, баку, анталия, куда можно лететь