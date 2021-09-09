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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210909/otdykh-1749182501.html
Стало известно, в какие страны россияне чаще всего летали летом
Стало известно, в какие страны россияне чаще всего летали летом - РИА Новости, 09.09.2021
Стало известно, в какие страны россияне чаще всего летали летом
Аналитики выяснили, в какие страны россияне летали летом чаще всего, и проанализировали изменение среднего чека на отдых за рубежом, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T07:32
2021-09-09T07:32
туризм
путешествия
отдых
ереван
кишинев
бишкек
москва
новости - туризм
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Аналитики выяснили, в какие страны россияне летали летом чаще всего, и проанализировали изменение среднего чека на отдых за рубежом, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса Туту.ру.Самым популярным направлением для летних поездок стал Ереван с вылетом из Москвы. В столицу Армении было оформлено девять процентов билетов.В топ-3 также вошли рейсы из столицы в Кишинев и Бишкек. Чуть менее востребованные, но вошедшие в рейтинг — перелеты из Москвы в Баку, Самарканд, Анталию, Стамбул, Ош, Минск, Бургас и Ташкент.Что касается среднего чека, за перелёт в страны ближнего зарубежья он составил 27 318 рублей туда и обратно. Это, по данным сервиса, на 45 процентов больше, чем в 2020 году. Выросла и стоимость путешествий в Европу — на 48 процентов: 37 079 рублей в обе стороны.
https://ria.ru/20210908/kuba-1749166992.html
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москва
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путешествия, отдых, ереван, кишинев, бишкек, москва, новости - туризм, туту.ру, цены, армения, баку, анталия, куда можно лететь
07:32 09.09.2021
 

Стало известно, в какие страны россияне чаще всего летали летом

© Fotolia / NicoElNinoТуристы в аэропорту
Туристы в аэропорту - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© Fotolia / NicoElNino
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Аналитики выяснили, в какие страны россияне летали летом чаще всего, и проанализировали изменение среднего чека на отдых за рубежом, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса Туту.ру.
Самым популярным направлением для летних поездок стал Ереван с вылетом из Москвы. В столицу Армении было оформлено девять процентов билетов.
В топ-3 также вошли рейсы из столицы в Кишинев и Бишкек. Чуть менее востребованные, но вошедшие в рейтинг — перелеты из Москвы в Баку, Самарканд, Анталию, Стамбул, Ош, Минск, Бургас и Ташкент.
Что касается среднего чека, за перелёт в страны ближнего зарубежья он составил 27 318 рублей туда и обратно. Это, по данным сервиса, на 45 процентов больше, чем в 2020 году. Выросла и стоимость путешествий в Европу — на 48 процентов: 37 079 рублей в обе стороны.
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