https://ria.ru/20210909/oskorblenie-1749272740.html
Советник главы офиса Зеленского оскорбил критиков идеи "Русь-Украина"
Советник главы офиса Зеленского оскорбил критиков идеи "Русь-Украина" - РИА Новости, 09.09.2021
Советник главы офиса Зеленского оскорбил критиков идеи "Русь-Украина"
Советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович оскорбил соотечественников,... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T01:21
2021-09-09T01:21
2021-09-09T01:21
в мире
украина
ситуация на украине
алексей арестович
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601687968_0:109:1280:829_1920x0_80_0_0_0916ce6f2650716df9d134c7022381ab.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович оскорбил соотечественников, выступивших против переименования страны в Русь-Украину. Соответствующее заявление он опубликовал на свое странице в Facebook.Он напомнил, что Украина за последнее столетие пережила множество переименований — Украинская народная республика (УНР), УССР, "независимая Украина". "То есть <…> объяснить всему миру и собственным гражданам эту разницу и необходимость переименования в глазах наших великих "историков" нормально, а объяснить разницу между "Русь" и "Россия", между "руськими" и "россиянами" "сложно", "…мы не сможем". – добавил советник.Арестович заявил, что у критиков его идеи "бледная спирохета вместо мозгов, заросшая вишней", добавив, что у его оппонентов нет "ни понимания, ни размаха"."И эти люди еще обижаются на сравнение с афганскими беженцами", - заключил он.Ранее чиновник высказал мнение, что страна должна сменить название на Русь-Украину. По его словам, Украина - это и есть Русь, а РФ "с натяжкой может претендовать" на Русь и ее наследие. Позднее Арестович заявил, что полушутя говорил о переименовании страны в Русь-Украину, и что это его личное мнение, а не официальная позиция Киева.Украинские политики и общественные деятели часто выступают с сомнительными псевдоисторическими заявлениями. Так, экс-президент Петр Порошенко назвал основание Москвы "опрометчивым решением киевских князей". Бывший глава МИД Павел Климкин заявил об "украинском происхождении" России и Белоруссии. По мнению экс-депутата Рады Надежды Савченко, жители ее страны "уже с V-IV веков до нашей эры были индивидуалистами". А согласно теории певицы Русланы, корни украинцев "восходят к древней цивилизации шумеров".
https://ria.ru/20210902/opasnost-1748441772.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601687968_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_a34a2f43720ce652b0b53a3131b38a21.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, ситуация на украине, алексей арестович
Советник главы офиса Зеленского оскорбил критиков идеи "Русь-Украина"
Советник главы офиса Зеленского Арестович оскорбил критиков идеи переименования Украины
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.
Советник главы офиса президента Украины
и пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович
оскорбил соотечественников, выступивших против переименования страны в Русь-Украину. Соответствующее заявление
он опубликовал на свое странице в Facebook.
"Я подустал от людей, чьи мысли и действия продиктованы страхом или тупостью. Бледная спирохета вместо мозгов, заросшая вишней", - написал Арестович.
Он напомнил, что Украина за последнее столетие пережила множество переименований — Украинская народная республика (УНР), УССР, "независимая Украина". "То есть <…> объяснить всему миру и собственным гражданам эту разницу и необходимость переименования в глазах наших великих "историков" нормально, а объяснить разницу между "Русь" и "Россия", между "руськими" и "россиянами" "сложно", "…мы не сможем". – добавил советник.
Арестович заявил, что у критиков его идеи "бледная спирохета вместо мозгов, заросшая вишней", добавив, что у его оппонентов нет "ни понимания, ни размаха".
"И эти люди еще обижаются на сравнение с афганскими беженцами", - заключил он.
Ранее чиновник высказал мнение, что страна должна сменить название на Русь-Украину. По его словам, Украина - это и есть Русь, а РФ "с натяжкой может претендовать" на Русь и ее наследие. Позднее Арестович заявил, что полушутя говорил о переименовании страны в Русь-Украину, и что это его личное мнение, а не официальная позиция Киева.
Украинские политики и общественные деятели часто выступают с сомнительными псевдоисторическими заявлениями. Так, экс-президент Петр Порошенко назвал основание Москвы "опрометчивым решением киевских князей". Бывший глава МИД Павел Климкин заявил об "украинском происхождении" России и Белоруссии. По мнению экс-депутата Рады Надежды Савченко, жители ее страны "уже с V-IV веков до нашей эры были индивидуалистами". А согласно теории певицы Русланы, корни украинцев "восходят к древней цивилизации шумеров".