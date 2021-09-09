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Советник главы офиса Зеленского оскорбил критиков идеи "Русь-Украина"

Советник главы офиса Зеленского оскорбил критиков идеи "Русь-Украина" - РИА Новости, 09.09.2021

Советник главы офиса Зеленского оскорбил критиков идеи "Русь-Украина"

Советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович оскорбил соотечественников,... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T01:21

2021-09-09T01:21

2021-09-09T01:21

в мире

украина

ситуация на украине

алексей арестович

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович оскорбил соотечественников, выступивших против переименования страны в Русь-Украину. Соответствующее заявление он опубликовал на свое странице в Facebook.Он напомнил, что Украина за последнее столетие пережила множество переименований — Украинская народная республика (УНР), УССР, "независимая Украина". "То есть <…> объяснить всему миру и собственным гражданам эту разницу и необходимость переименования в глазах наших великих "историков" нормально, а объяснить разницу между "Русь" и "Россия", между "руськими" и "россиянами" "сложно", "…мы не сможем". – добавил советник.Арестович заявил, что у критиков его идеи "бледная спирохета вместо мозгов, заросшая вишней", добавив, что у его оппонентов нет "ни понимания, ни размаха"."И эти люди еще обижаются на сравнение с афганскими беженцами", - заключил он.Ранее чиновник высказал мнение, что страна должна сменить название на Русь-Украину. По его словам, Украина - это и есть Русь, а РФ "с натяжкой может претендовать" на Русь и ее наследие. Позднее Арестович заявил, что полушутя говорил о переименовании страны в Русь-Украину, и что это его личное мнение, а не официальная позиция Киева.Украинские политики и общественные деятели часто выступают с сомнительными псевдоисторическими заявлениями. Так, экс-президент Петр Порошенко назвал основание Москвы "опрометчивым решением киевских князей". Бывший глава МИД Павел Климкин заявил об "украинском происхождении" России и Белоруссии. По мнению экс-депутата Рады Надежды Савченко, жители ее страны "уже с V-IV веков до нашей эры были индивидуалистами". А согласно теории певицы Русланы, корни украинцев "восходят к древней цивилизации шумеров".

https://ria.ru/20210902/opasnost-1748441772.html

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в мире, украина, ситуация на украине, алексей арестович