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Толстой отметил бесполезность органов опеки в России
Толстой отметил бесполезность органов опеки в России - РИА Новости, 09.09.2021
Толстой отметил бесполезность органов опеки в России
Существующая система опеки не может защитить интересы семьи и детей, органы опеки реформировать невозможно, однако можно создать новую систему, заявил... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T19:04
2021-09-09T19:04
общество
дети
госдума рф
петр толстой
реформа системы опеки
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Существующая система опеки не может защитить интересы семьи и детей, органы опеки реформировать невозможно, однако можно создать новую систему, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.Политик добавил, что в новом созыве Госдумы тема опеки и защиты семьи будет прорабатываться системно."Вот этим будем заниматься системно, спокойно, без спешки, и я уверен, что нам удастся остановить этот беспредел, в буквальном смысле, когда государство вмешивается у дела семьи, изымает детей, когда рушатся человеческие судьбы в угоду мнимым показателям и цифрам в их отчетах", - заключил он.
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общество, дети, госдума рф, петр толстой, реформа системы опеки
19:04 09.09.2021
 
Толстой отметил бесполезность органов опеки в России

Вице-спикер Госдумы Толстой отметил дееспособность органов опеки в России

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Существующая система опеки не может защитить интересы семьи и детей, органы опеки реформировать невозможно, однако можно создать новую систему, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
"Зачем нужны такие органы? Хочу подчеркнуть, что в нынешнем виде органы опеки реформировать невозможно, их можно только распустить и создать новую опеку. Опеку, которая действительно отвечала бы значению этого слова – защиты интересов семьи со стороны государства", - сказал Толстой на встрече с председателем Патриаршей комиссии по вопросам семьи, материнства и защиты детства.
Политик добавил, что в новом созыве Госдумы тема опеки и защиты семьи будет прорабатываться системно.
"Вот этим будем заниматься системно, спокойно, без спешки, и я уверен, что нам удастся остановить этот беспредел, в буквальном смысле, когда государство вмешивается у дела семьи, изымает детей, когда рушатся человеческие судьбы в угоду мнимым показателям и цифрам в их отчетах", - заключил он.
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ОбществоДетиГосдума РФПетр ТолстойРеформа системы опеки
 
 
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