https://ria.ru/20210909/opeka-1749416785.html

Толстой отметил бесполезность органов опеки в России

Толстой отметил бесполезность органов опеки в России - РИА Новости, 09.09.2021

Толстой отметил бесполезность органов опеки в России

Существующая система опеки не может защитить интересы семьи и детей, органы опеки реформировать невозможно, однако можно создать новую систему, заявил... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T19:04

2021-09-09T19:04

2021-09-09T19:04

общество

дети

госдума рф

петр толстой

реформа системы опеки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735708646_0:14:3071:1741_1920x0_80_0_0_7dea7bc8cce617070e81b24422169f7f.jpg

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Существующая система опеки не может защитить интересы семьи и детей, органы опеки реформировать невозможно, однако можно создать новую систему, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.Политик добавил, что в новом созыве Госдумы тема опеки и защиты семьи будет прорабатываться системно."Вот этим будем заниматься системно, спокойно, без спешки, и я уверен, что нам удастся остановить этот беспредел, в буквальном смысле, когда государство вмешивается у дела семьи, изымает детей, когда рушатся человеческие судьбы в угоду мнимым показателям и цифрам в их отчетах", - заключил он.

https://ria.ru/20210906/sud-1748920310.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, дети, госдума рф, петр толстой, реформа системы опеки