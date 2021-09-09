https://ria.ru/20210909/noginsk-1749294166.html

Число погибших при взрыве газа в Ногинске достигло семи

Число погибших при взрыве газа в Ногинске достигло семи - РИА Новости, 09.09.2021

Число погибших при взрыве газа в Ногинске достигло семи

Спасатели нашли тела еще двух погибших при взрыве газа в Ногинске, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T10:04

2021-09-09T10:04

2021-09-09T10:56

происшествия

ногинск

взрыв газа в жилом доме в ногинске

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Спасатели нашли тела еще двух погибших при взрыве газа в Ногинске, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Таким образом, число жертв выросло до семи. Пострадали 17 человек, шестеро находятся в больнице.В среду около семи утра в доме 9а на улице 28 Июня произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате обрушились второй и третий этажи и частично четвертый. Из здания эвакуировали более 170 жильцов. По предварительным данным, причиной случившегося стала утечка бытового газа в квартире, где проживала многодетная семья.Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.В городе объявили трехдневный траур.

ногинск

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ногинск, взрыв газа в жилом доме в ногинске