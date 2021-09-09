Число погибших при взрыве газа в Ногинске достигло семи

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Спасатели нашли тела еще двух погибших при взрыве газа в Ногинске, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Таким образом, число жертв выросло до семи. Пострадали 17 человек, шестеро находятся в больнице.В среду около семи утра в доме 9а на улице 28 Июня произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате обрушились второй и третий этажи и частично четвертый. Из здания эвакуировали более 170 жильцов. По предварительным данным, причиной случившегося стала утечка бытового газа в квартире, где проживала многодетная семья.Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.В городе объявили трехдневный траур.
По словам очевидцев, спасательные службы и скорые приехали на место очень быстро. Автомобилисты отгоняли машины от дома, чтобы пожарные могли вытянуть лестницу и помочь спуститься жителям верхних этажей.
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По словам очевидцев, спасательные службы и скорые приехали на место очень быстро. Автомобилисты отгоняли машины от дома, чтобы пожарные могли вытянуть лестницу и помочь спуститься жителям верхних этажей.
По словам очевидцев, спасательные службы и скорые приехали на место очень быстро. Автомобилисты отгоняли машины от дома, чтобы пожарные могли вытянуть лестницу и помочь спуститься жителям верхних этажей.
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