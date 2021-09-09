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Вышел первый трейлер фильма "Матрица: Воскрешение"

Вышел первый трейлер фильма "Матрица: Воскрешение" - РИА Новости, 09.09.2021

Вышел первый трейлер фильма "Матрица: Воскрешение"

На YouTube-канале кинокомпании Warner Bros. Pictures опубликовали первый трейлер одного из самых ожидаемых фильмов года — четвертой части научно-фантастической... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T16:44

2021-09-09T16:44

2021-09-09T16:44

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. На YouTube-канале кинокомпании Warner Bros. Pictures опубликовали первый трейлер одного из самых ожидаемых фильмов года — четвертой части научно-фантастической франшизы "Матрица". Ранее было объявлено, что сиквел, снятый Ланой Вачовски, получил название "Матрица: Воскрешение", а также размещены короткие тизеры, из которых можно было мало что понять. Теперь же создатели ленты раскрыли некоторые подробности. Нео, он же Томас Андерсон (Киану Ривз) фрагментарно помнит о своих подвигах в трилогии "Матрицы" и пытается разобраться в том, что с ним произошло и кто он такой. В этом ему помогает молодой Морфеус (Яхья Абдул-Матин II). Подруга Нео — Тринити (Керри-Энн Мосс) тоже практически ничего не помнит о Матрице. Но герои каким-то образом встречаются и погружаются в очередное путешествие по этому загадочному миру. Менее чем за час трейлер набрал около миллиона просмотров на YouTube и более ста тысяч лайков. Зрители написали в комментариях, что "очень рады" видеть на экранах любимых персонажей и с нетерпением ждут премьеры. Выход четвертой "Матрицы" запланирован на конец декабря.

https://ria.ru/20210617/matrix4-1737410164.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

youtube, лана вачовски, киану ривз, новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть