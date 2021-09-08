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Культура
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В Сети необычно представили фильм "Матрица: Воскрешение"
В Сети необычно представили фильм "Матрица: Воскрешение" - РИА Новости, 08.09.2021
В Сети необычно представили фильм "Матрица: Воскрешение"
В Сети появились два тизера научно-фантастического боевика "Матрица: Воскрешение". Их опубликовали на специальном веб-сайте whatistmatrix.com и предоставили... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T12:48
2021-09-08T12:48
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. В Сети появились два тизера научно-фантастического боевика "Матрица: Воскрешение". Их опубликовали на специальном веб-сайте whatistmatrix.com и предоставили пользователям выбор между легендарными красными и синими таблетками. Если кликнуть по красной, то зрители могут услышать короткий рассказ Яхья Абдула-Матина II, который в четвертой части "Матрицы" играет Морфеуса. Он объясняет, что мир, который все знают, — не то, чем кажется.В ролике также появляется фирменный зеленый код Матрицы и несколько коротких сцен из будущего фильма, в том числе сражение Морфеуса с Нео (Киану Ривз). Если выбрать синюю таблетку, то рассказывать о Матрице будет герой Нила Патрика Харриса. Он говорит: "Вы оказались здесь, потому что вам трудно отличить реальность от вымысла". Затем тизер прерывается еще несколькими кадрами из фильма. На них Нео борется с Матрицей и пытается определить: правда это или нет. Что интересно, если заново открывать любой из двух тизеров, они будут разными — видео постоянно меняются. По данным Gizmodo, на сайте можно разблокировать 180 тысяч уникальных роликов, а заодно узнать время. При просмотре тизеров зрителям всегда в точности сообщают часы и минуты. Полный трейлер фильма "Матрица: Воскрешение" выйдет уже в этот четверг, 9 сентября. Возможно тогда, о подробностях картины Ланы Вачовски удастся узнать больше. А если нет, то придется ждать премьеру. Она запланирована на конец декабря этого года.
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новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть , лана вачовски, киану ривз
12:48 08.09.2021
 

В Сети необычно представили фильм "Матрица: Воскрешение"

© WARNER BROSКадр из трейлера "Матрица: Воскрешение"
Кадр из трейлера Матрица: Воскрешение
© WARNER BROS
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. В Сети появились два тизера научно-фантастического боевика "Матрица: Воскрешение". Их опубликовали на специальном веб-сайте whatistmatrix.com и предоставили пользователям выбор между легендарными красными и синими таблетками.
Если кликнуть по красной, то зрители могут услышать короткий рассказ Яхья Абдула-Матина II, который в четвертой части "Матрицы" играет Морфеуса. Он объясняет, что мир, который все знают, — не то, чем кажется.
В ролике также появляется фирменный зеленый код Матрицы и несколько коротких сцен из будущего фильма, в том числе сражение Морфеуса с Нео (Киану Ривз).
Если выбрать синюю таблетку, то рассказывать о Матрице будет герой Нила Патрика Харриса. Он говорит: "Вы оказались здесь, потому что вам трудно отличить реальность от вымысла". Затем тизер прерывается еще несколькими кадрами из фильма. На них Нео борется с Матрицей и пытается определить: правда это или нет.
Что интересно, если заново открывать любой из двух тизеров, они будут разными — видео постоянно меняются. По данным Gizmodo, на сайте можно разблокировать 180 тысяч уникальных роликов, а заодно узнать время. При просмотре тизеров зрителям всегда в точности сообщают часы и минуты.
Полный трейлер фильма "Матрица: Воскрешение" выйдет уже в этот четверг, 9 сентября. Возможно тогда, о подробностях картины Ланы Вачовски удастся узнать больше.
А если нет, то придется ждать премьеру. Она запланирована на конец декабря этого года.
Кадр из фильма Матрица
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КультураНовости культурыКино и сериалычто посмотретьЛана ВачовскиКиану Ривз
 
 
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