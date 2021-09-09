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Наука
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Эксперимент по отработке полета на Луну планируют начать 4 ноября
Эксперимент по отработке полета на Луну планируют начать 4 ноября - РИА Новости, 09.09.2021
Эксперимент по отработке полета на Луну планируют начать 4 ноября
Международный эксперимент по моделированию полета на Луну SIRIUS-21 планируется начать 4 ноября, сообщили РИА Новости в Институте медико-биологических проблем... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T09:07
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наука
сша
италия
наса
российская академия наук
космос - риа наука
институт медико-биологических проблем ран
россия
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Международный эксперимент по моделированию полета на Луну SIRIUS-21 планируется начать 4 ноября, сообщили РИА Новости в Институте медико-биологических проблем (ИМБП) РАН."Мы планируем его начать 4 ноября", - сказали в пресс-службе института.В этот день в России празднуется День народного единства.Шестерым испытателям-добровольцам предстоит прожить вместе 240 суток. Это время они проведут в имитаторе "космического корабля" - наземном испытательном комплексе. Ранее были отобраны 12 кандидатов из России, США и ОАЭ.Проект SIRIUS (Scientific International Research In Unique terrestrial Station) проводится совместно ИМБП и НАСА в кооперации с космическими агентствами России, Германии и Канады, предприятиями космической отрасли при участии специалистов из РФ, США, Германии, Франции, Италии и других стран.Проект включает серию изоляционных экспериментов, в рамках которых участники моделируют работу космического экипажа при полете на Луну, высадку и деятельность на ее поверхности. Уже проведены эксперименты продолжительностью 17 суток - в ноябре 2017 года, четыре месяца - в 2018-2019 годах.
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сша, италия, наса, российская академия наук, космос - риа наука, институт медико-биологических проблем ран, россия
09:07 09.09.2021
 
Эксперимент по отработке полета на Луну планируют начать 4 ноября

ИМБП РАН: эксперимент по моделированию полета на Луну SIRIUS-21 планируют начать 4 ноября

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЛуна
Луна - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Международный эксперимент по моделированию полета на Луну SIRIUS-21 планируется начать 4 ноября, сообщили РИА Новости в Институте медико-биологических проблем (ИМБП) РАН.
"Мы планируем его начать 4 ноября", - сказали в пресс-службе института.
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Проект SIRIUS (Scientific International Research In Unique terrestrial Station) проводится совместно ИМБП и НАСА в кооперации с космическими агентствами России, Германии и Канады, предприятиями космической отрасли при участии специалистов из РФ, США, Германии, Франции, Италии и других стран.
Проект включает серию изоляционных экспериментов, в рамках которых участники моделируют работу космического экипажа при полете на Луну, высадку и деятельность на ее поверхности. Уже проведены эксперименты продолжительностью 17 суток - в ноябре 2017 года, четыре месяца - в 2018-2019 годах.
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