https://ria.ru/20210909/lavrov-1749348932.html

Лавров ответил на идею Киева о встрече глав МИД "нормандской четверки"

Лавров ответил на идею Киева о встрече глав МИД "нормандской четверки" - РИА Новости, 09.09.2021

Лавров ответил на идею Киева о встрече глав МИД "нормандской четверки"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о встрече глав внешнеполитических ведомств "нормандского... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T14:19

2021-09-09T14:19

2021-09-09T16:54

сергей лавров

"нормандская четверка"

политика

германия

франция

мид украины

дмитрий кулеба

минские соглашения

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о встрече глав внешнеполитических ведомств "нормандского формата", заявил, что встреча ради встречи Москве не нужна.Он добавил, что с этим согласны и другие участники "нормандского формата", в частности Германия и Франция."Если "нормандский формат" должен выполнять работу, которая ему поручена лидерами четырех государств, это означает создание условий для конкретного выполнения во всей их полноте и последовательности минских договоренностей", — отметил министр.По его словам, когда украинская сторона призывает как можно скорее встретиться в "нормандском формате" — и на уровне глав внешнеполитических ведомств, и на высшем уровне, а параллельно другие члены украинского руководства, а порой и сам министр иностранных дел заявляли, что они не будут эти договоренности выполнять, можно сделать вывод о цели такой инициативы.Ранее министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова провести встречу на уровне глав МИД "нормандского формата" в любой момент, после лета наметилась активизация в этом направлении.Так называемый нормандский формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.

https://ria.ru/20210906/ukraina-1748916087.html

https://ria.ru/20210909/status-1749280579.html

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сергей лавров, "нормандская четверка", политика, германия, франция, мид украины, дмитрий кулеба, минские соглашения, россия