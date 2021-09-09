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Лавров ответил на идею Киева о встрече глав МИД "нормандской четверки"
Лавров ответил на идею Киева о встрече глав МИД "нормандской четверки" - РИА Новости, 09.09.2021
Лавров ответил на идею Киева о встрече глав МИД "нормандской четверки"
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о встрече глав внешнеполитических ведомств "нормандского... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T14:19
2021-09-09T16:54
сергей лавров
"нормандская четверка"
политика
германия
франция
мид украины
дмитрий кулеба
минские соглашения
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о встрече глав внешнеполитических ведомств "нормандского формата", заявил, что встреча ради встречи Москве не нужна.Он добавил, что с этим согласны и другие участники "нормандского формата", в частности Германия и Франция."Если "нормандский формат" должен выполнять работу, которая ему поручена лидерами четырех государств, это означает создание условий для конкретного выполнения во всей их полноте и последовательности минских договоренностей", — отметил министр.По его словам, когда украинская сторона призывает как можно скорее встретиться в "нормандском формате" — и на уровне глав внешнеполитических ведомств, и на высшем уровне, а параллельно другие члены украинского руководства, а порой и сам министр иностранных дел заявляли, что они не будут эти договоренности выполнять, можно сделать вывод о цели такой инициативы.Ранее министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова провести встречу на уровне глав МИД "нормандского формата" в любой момент, после лета наметилась активизация в этом направлении.Так называемый нормандский формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.
https://ria.ru/20210906/ukraina-1748916087.html
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сергей лавров, "нормандская четверка", политика, германия, франция, мид украины, дмитрий кулеба, минские соглашения, россия
14:19 09.09.2021 (обновлено: 16:54 09.09.2021)
 
Лавров ответил на идею Киева о встрече глав МИД "нормандской четверки"

Лавров назвал идею Киева о встрече глав МИД "нормандской четверки" шизофренией

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Санкт-Петербурге с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Санкт-Петербурге с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о встрече глав внешнеполитических ведомств "нормандского формата", заявил, что встреча ради встречи Москве не нужна.

"Мы слышим много заявлений из Киева о том, что украинская сторона готова к самым разным встречам. Мы только не можем понять, какова будет позиция украинской стороны на этих встречах. Встреча ради встречи нам не нужна", — сказал Лавров журналистам.

Он добавил, что с этим согласны и другие участники "нормандского формата", в частности Германия и Франция.
"Если "нормандский формат" должен выполнять работу, которая ему поручена лидерами четырех государств, это означает создание условий для конкретного выполнения во всей их полноте и последовательности минских договоренностей", — отметил министр.
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По его словам, когда украинская сторона призывает как можно скорее встретиться в "нормандском формате" — и на уровне глав внешнеполитических ведомств, и на высшем уровне, а параллельно другие члены украинского руководства, а порой и сам министр иностранных дел заявляли, что они не будут эти договоренности выполнять, можно сделать вывод о цели такой инициативы.

"В этой ситуации, когда такое раздвоение сознания, ну шизофрения внешнеполитическая по большому счету наблюдается... Вот соберемся мы в "нормандском формате", и украинская сторона будет говорить, что у них есть такие законы, которые не позволяют им их нарушать. И значит, я делаю вывод: единственная цель такой инициативы заключается в том, чтобы опять упрашивать Берлин и Париж надавить на Россию, чтобы начать модифицировать, как они говорят, минские договоренности", — заключил Лавров.

Ранее министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова провести встречу на уровне глав МИД "нормандского формата" в любой момент, после лета наметилась активизация в этом направлении.
Так называемый нормандский формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.
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