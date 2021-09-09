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Шоубиз
https://ria.ru/20210909/krasnov-1749325836.html
На церемонию прощания с Борисом Красновым пришли многие российские звезды
На церемонию прощания с Борисом Красновым пришли многие российские звезды - РИА Новости, 09.09.2021
На церемонию прощания с Борисом Красновым пришли многие российские звезды
Церемония прощания с художником-постановщиком Борисом Красновым началась в Большом траурном зале Троекуровского кладбища, среди присутствующих – певица Алла... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T12:40
2021-09-09T12:40
алла пугачева
иосиф кобзон
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шоу-бизнес
новости шоу-бизнеса
шоубиз
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Церемония прощания с художником-постановщиком Борисом Красновым началась в Большом траурном зале Троекуровского кладбища, среди присутствующих – певица Алла Пугачева, передает корреспондент РИА Новости.Краснов скончался на 61-м году жизни в ночь на 7 сентября от последствий инсульта.Проститься с художником пришли десятки его друзей, коллег и поклонников творчества. Они несут к гробу цветы и траурные венки. Среди присутствующих Алла Пугачева, для которой Краснов ставил "Рождественские встречи", телеведущий Максим Галкин, музыкант Валерий Сюткин и многие другие.Борис Краснов был известным российским художником-сценографом. В 1990-2000-х годах ставил концертные номера для звезд российской эстрады, таких как Пугачева, Иосиф Кобзон, Филипп Киркоров. За время своей творческой деятельности он осуществил более 3,5 тысячи проектов – концертов, телевизионных программ, фестивалей, презентаций, торжественных церемоний. Как театральный художник Краснов сотрудничал с ведущими театрами России, Украины, Белоруссии, Азербайджана.
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алла пугачева, иосиф кобзон, борис краснов (борис ройтер), валерий сюткин, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса, новости культуры, троекуровское кладбище
12:40 09.09.2021
 
На церемонию прощания с Борисом Красновым пришли многие российские звезды

На церемонию прощания с художником-постановщиком Борисом Красновым пришла Алла Пугачева

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкХудожник-сценограф, дизайнер Борис Краснов
Художник-сценограф, дизайнер Борис Краснов - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Церемония прощания с художником-постановщиком Борисом Красновым началась в Большом траурном зале Троекуровского кладбища, среди присутствующих – певица Алла Пугачева, передает корреспондент РИА Новости.
Краснов скончался на 61-м году жизни в ночь на 7 сентября от последствий инсульта.
Проститься с художником пришли десятки его друзей, коллег и поклонников творчества. Они несут к гробу цветы и траурные венки. Среди присутствующих Алла Пугачева, для которой Краснов ставил "Рождественские встречи", телеведущий Максим Галкин, музыкант Валерий Сюткин и многие другие.
Борис Краснов был известным российским художником-сценографом. В 1990-2000-х годах ставил концертные номера для звезд российской эстрады, таких как Пугачева, Иосиф Кобзон, Филипп Киркоров. За время своей творческой деятельности он осуществил более 3,5 тысячи проектов – концертов, телевизионных программ, фестивалей, презентаций, торжественных церемоний. Как театральный художник Краснов сотрудничал с ведущими театрами России, Украины, Белоруссии, Азербайджана.
Ежегодная международная премия Персона года 2010 - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
7 сентября, 16:57Шоубиз
Художник эпатажа: звезды вспомнили о мастерстве Бориса Краснова
 
ШоубизАлла ПугачеваИосиф КобзонБорис Краснов (Борис Ройтер)Валерий СюткинШоу-бизнесНовости шоу-бизнесаНовости культурыТроекуровское кладбище
 
 
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