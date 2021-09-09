https://ria.ru/20210909/krasnov-1749274332.html
Прощание с Борисом Красновым пройдет на Троекуровском кладбище
Прощание с Борисом Красновым пройдет на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 09.09.2021
Прощание с Борисом Красновым пройдет на Троекуровском кладбище
Прощание с художником-постановщиком Борисом Красновым пройдет в четверг в Большом траурном зале Троекуровского кладбища Москвы. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T02:24
2021-09-09T02:24
2021-09-09T11:04
москва
алла пугачева
филипп киркоров
иосиф кобзон
борис краснов (борис ройтер)
троекуровское кладбище
шоу-бизнес
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Прощание с художником-постановщиком Борисом Красновым пройдет в четверг в Большом траурном зале Троекуровского кладбища Москвы.Как ранее сообщила дочь художника Дарина Краснова, прощание начнется 9 сентября в 12.00, в 14.00 состоится захоронение на Троекуровском кладбище.Краснов скончался на 61-м году жизни в ночь на 7 сентября от последствий инсульта.Борис Краснов был известным российским художником-постановщиком. В 1990-2000-х годах ставил концертные номера для звезд российской эстрады, таких как Алла Пугачева, Иосиф Кобзон, Филипп Киркоров. За время своей творческой деятельности он осуществил более 3,5 тысячи проектов – концертов, телевизионных программ, фестивалей, презентаций, торжественных церемоний. Как театральный художник Краснов сотрудничал с ведущими театрами России, Украины, Белоруссии, Азербайджана.
https://ria.ru/20210907/krasnov-1749014323.html
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москва, алла пугачева, филипп киркоров, иосиф кобзон, борис краснов (борис ройтер), троекуровское кладбище, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса, эстрада, новости культуры
02:24 09.09.2021 (обновлено: 11:04 09.09.2021)
Прощание с Борисом Красновым пройдет на Троекуровском кладбище
Прощание с Борисом Красновым пройдёт в четверг в траурном зале Троекуровского кладбища