https://ria.ru/20210909/krasnov-1749274332.html

Прощание с Борисом Красновым пройдет на Троекуровском кладбище

Прощание с Борисом Красновым пройдет на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 09.09.2021

Прощание с Борисом Красновым пройдет на Троекуровском кладбище

Прощание с художником-постановщиком Борисом Красновым пройдет в четверг в Большом траурном зале Троекуровского кладбища Москвы. РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T02:24

2021-09-09T02:24

2021-09-09T11:04

москва

алла пугачева

филипп киркоров

иосиф кобзон

борис краснов (борис ройтер)

троекуровское кладбище

шоу-бизнес

новости шоу-бизнеса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/44255/19/442551948_0:0:2853:1605_1920x0_80_0_0_f3927544e87df3a51d59288c6cf5429e.jpg

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Прощание с художником-постановщиком Борисом Красновым пройдет в четверг в Большом траурном зале Троекуровского кладбища Москвы.Как ранее сообщила дочь художника Дарина Краснова, прощание начнется 9 сентября в 12.00, в 14.00 состоится захоронение на Троекуровском кладбище.Краснов скончался на 61-м году жизни в ночь на 7 сентября от последствий инсульта.Борис Краснов был известным российским художником-постановщиком. В 1990-2000-х годах ставил концертные номера для звезд российской эстрады, таких как Алла Пугачева, Иосиф Кобзон, Филипп Киркоров. За время своей творческой деятельности он осуществил более 3,5 тысячи проектов – концертов, телевизионных программ, фестивалей, презентаций, торжественных церемоний. Как театральный художник Краснов сотрудничал с ведущими театрами России, Украины, Белоруссии, Азербайджана.

https://ria.ru/20210907/krasnov-1749014323.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, алла пугачева, филипп киркоров, иосиф кобзон, борис краснов (борис ройтер), троекуровское кладбище, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса, эстрада, новости культуры