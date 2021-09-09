https://ria.ru/20210909/koronavirus-1749344629.html
Депздрав оценил вероятность четвертой волны коронавируса в Москве
Депздрав оценил вероятность четвертой волны коронавируса в Москве - РИА Новости, 09.09.2021
Депздрав оценил вероятность четвертой волны коронавируса в Москве
Глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун оценил шансы возникновения нового всплеска заболеваемости COVID-19 в столице. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T14:00
2021-09-09T14:00
2021-09-09T17:14
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распространение коронавируса
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алексей хрипун
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун оценил шансы возникновения нового всплеска заболеваемости COVID-19 в столице."Вероятность четвертой волны очень высокая", — сказал он на Форуме социальных инноваций регионов.По словам Хрипуна, власти уже знают, в какой очередности и при каком уровне заболеваемости нужно перепрофилировать койки для пациентов с коронавирусом.При этом глава депздрава отметил, что уже более 4,8 миллиона москвичей сделали прививку от SARS-CoV-2. По всей России одну дозу препарата получили 46 миллионов человек, оба компонента — 39 миллионов, указывала вице-премьер Татьяна Голикова.Столичные власти не раз подчеркивали важность соблюдения мер по борьбе с COVID-19, в частности ношения масок в общественных местах. Несмотря на это, сообщил РИА Новости руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов, ежедневно в московском транспорте регистрируют порядка полутора тысяч нарушений.За прошлые сутки в городе зарегистрировали 1801 случай SARS-CoV-2, 52 человека умерли. Госпитализировали 480 пациентов, на ИВЛ остаются 262 человека. Выздоровел 1461 житель столицы. В оперативном штабе по борьбе с распространением вируса напоминают, что главный способ справиться с пандемией — это пройти вакцинацию.
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москва, общество, здоровье - общество, алексей хрипун, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:00 09.09.2021 (обновлено: 17:14 09.09.2021)
Депздрав оценил вероятность четвертой волны коронавируса в Москве
Глава московского депздрава Хрипун: вероятность четвертой волны коронавируса очень высокая
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.
Глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун
оценил шансы возникновения нового всплеска заболеваемости COVID-19 в столице.
"Вероятность четвертой волны очень высокая", — сказал он на Форуме социальных инноваций регионов.
По словам Хрипуна, власти уже знают, в какой очередности и при каком уровне заболеваемости нужно перепрофилировать койки для пациентов с коронавирусом.
При этом глава депздрава отметил, что уже более 4,8 миллиона москвичей сделали прививку от SARS-CoV-2. По всей России одну дозу препарата получили 46 миллионов человек, оба компонента — 39 миллионов, указывала вице-премьер Татьяна Голикова.
Столичные власти не раз подчеркивали важность соблюдения мер по борьбе с COVID-19, в частности ношения масок в общественных местах. Несмотря на это, сообщил РИА Новости руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов, ежедневно в московском транспорте регистрируют порядка полутора тысяч нарушений.
За прошлые сутки в городе зарегистрировали 1801 случай SARS-CoV-2, 52 человека умерли. Госпитализировали 480 пациентов, на ИВЛ остаются 262 человека. Выздоровел 1461 житель столицы. В оперативном штабе по борьбе с распространением вируса напоминают, что главный способ справиться с пандемией — это пройти вакцинацию.