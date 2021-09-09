https://ria.ru/20210909/koronavirus-1749344629.html

Депздрав оценил вероятность четвертой волны коронавируса в Москве

Депздрав оценил вероятность четвертой волны коронавируса в Москве - РИА Новости, 09.09.2021

Депздрав оценил вероятность четвертой волны коронавируса в Москве

Глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун оценил шансы возникновения нового всплеска заболеваемости COVID-19 в столице. РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T14:00

2021-09-09T14:00

2021-09-09T17:14

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алексей хрипун

коронавирусы

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун оценил шансы возникновения нового всплеска заболеваемости COVID-19 в столице."Вероятность четвертой волны очень высокая", — сказал он на Форуме социальных инноваций регионов.По словам Хрипуна, власти уже знают, в какой очередности и при каком уровне заболеваемости нужно перепрофилировать койки для пациентов с коронавирусом.При этом глава депздрава отметил, что уже более 4,8 миллиона москвичей сделали прививку от SARS-CoV-2. По всей России одну дозу препарата получили 46 миллионов человек, оба компонента — 39 миллионов, указывала вице-премьер Татьяна Голикова.Столичные власти не раз подчеркивали важность соблюдения мер по борьбе с COVID-19, в частности ношения масок в общественных местах. Несмотря на это, сообщил РИА Новости руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов, ежедневно в московском транспорте регистрируют порядка полутора тысяч нарушений.За прошлые сутки в городе зарегистрировали 1801 случай SARS-CoV-2, 52 человека умерли. Госпитализировали 480 пациентов, на ИВЛ остаются 262 человека. Выздоровел 1461 житель столицы. В оперативном штабе по борьбе с распространением вируса напоминают, что главный способ справиться с пандемией — это пройти вакцинацию.

https://ria.ru/20210901/koronavirus-1748126076.html

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