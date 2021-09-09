01:02 09.09.2021 (обновлено: 11:24 09.09.2021)
Владелец космического корабля "Буран" отказался отдавать его России
Директор "РКК Байконур" Муса заявил о нежелании возвращать корабль "Буран" России
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМодель космического корабля "Буран" на территории космодрома Байконур
АЛМА-АТА, 9 сен - РИА Новости. Генеральный директор казахстанского частного АО "РКК Байконур" Даурен Муса, владеющий макетом и вторым летным экземпляром орбитального корабля "Буран", заявил, что не намерен давать согласие на вывоз челнока в Россию, об этом он написал в Facebook.
В начале сентября научно-производственное объединение "Молния", разработавшее многоразовый космический корабль "Буран", заявило, что принято решение о транспортировке второго корабля с космодрома Байконур в Россию. Ранее сообщалось, что власти Казахстана через суд добиваются отмены передачи космического челнока "Буран" АО "РКК Байконур" и хотят вернуть его в госсобственность для использования в музейных экспозициях. В феврале 2021 года суд Алма-Аты уже отказался вернуть корабль государству.
Муса, комментируя планы "Молнии", заявил, что корабль у него никто не покупал. "У кого и за что они его купили, и на чей счет поступил сей откуп? Хотят забрать не в музей, а в лабораторию для НПО "Молния" для дальнейших работ по программе Энергия - Буран? Хотят забрать, но кто им отдаст?" - написал он.
Бизнесмен также выразил намерение отстаивать свою правоту в международных инстанциях и не исключил, что обратится в "международные суды", что наказать "причастных к этому беспределу".
В мае 2021 года источник РИА Новости на космодроме Байконур рассказал, что на хранящемся на Байконуре корабле "Буран" появились надписи "Добро", "Юра, мы приехали", "Прежде чем лететь к звездам, человеку нужно научиться жить на Земле", а также оставлены четыре подписи — видимо, авторов граффити.
В "Роскосмосе" после этого пообещали поднять вопрос сохранения объектов на Байконуре на ближайшем заседании двусторонней межправительственной комиссии. В госкорпорации отметили, что возьмут "Буран" под охрану и готовы забрать корабль и его макет в музей.
Первый летный корабль "Буран", который совершил единственный полет в 1988 году, был уничтожен после обвала крыши в монтажно-испытательном корпусе на Байконуре в 2002 году. Второй и последний из достроенных кораблей вместе с макетом корабля также находится на Байконуре и является предметом судебных разбирательств.
Третий, недостроенный экземпляр находится в подмосковном Жуковском, испытательный экземпляр с самолетными двигателями — в Германии. Еще один макет "Бурана" долгое время хранился на открытой площадке на Байконуре, но потом его перевезли в музей РКК "Энергия" на космодроме, другой ныне находится на ВДНХ в Москве.
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