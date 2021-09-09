https://ria.ru/20210909/korabl-1749271802.html

Владелец космического корабля "Буран" отказался отдавать его России

Владелец космического корабля "Буран" отказался отдавать его России - РИА Новости, 09.09.2021

Владелец космического корабля "Буран" отказался отдавать его России

Генеральный директор казахстанского частного АО "РКК Байконур" Даурен Муса, владеющий макетом и вторым летным экземпляром орбитального корабля "Буран", заявил,... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T01:02

2021-09-09T01:02

2021-09-09T11:24

байконур (город)

москва

космос - риа наука

буран

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749310597_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_11f25bbc09955cdfd991364a03d12596.jpg

АЛМА-АТА, 9 сен - РИА Новости. Генеральный директор казахстанского частного АО "РКК Байконур" Даурен Муса, владеющий макетом и вторым летным экземпляром орбитального корабля "Буран", заявил, что не намерен давать согласие на вывоз челнока в Россию, об этом он написал в Facebook.В начале сентября научно-производственное объединение "Молния", разработавшее многоразовый космический корабль "Буран", заявило, что принято решение о транспортировке второго корабля с космодрома Байконур в Россию. Ранее сообщалось, что власти Казахстана через суд добиваются отмены передачи космического челнока "Буран" АО "РКК Байконур" и хотят вернуть его в госсобственность для использования в музейных экспозициях. В феврале 2021 года суд Алма-Аты уже отказался вернуть корабль государству.Муса, комментируя планы "Молнии", заявил, что корабль у него никто не покупал. "У кого и за что они его купили, и на чей счет поступил сей откуп? Хотят забрать не в музей, а в лабораторию для НПО "Молния" для дальнейших работ по программе Энергия - Буран? Хотят забрать, но кто им отдаст?" - написал он.Бизнесмен также выразил намерение отстаивать свою правоту в международных инстанциях и не исключил, что обратится в "международные суды", что наказать "причастных к этому беспределу".В мае 2021 года источник РИА Новости на космодроме Байконур рассказал, что на хранящемся на Байконуре корабле "Буран" появились надписи "Добро", "Юра, мы приехали", "Прежде чем лететь к звездам, человеку нужно научиться жить на Земле", а также оставлены четыре подписи — видимо, авторов граффити.В "Роскосмосе" после этого пообещали поднять вопрос сохранения объектов на Байконуре на ближайшем заседании двусторонней межправительственной комиссии. В госкорпорации отметили, что возьмут "Буран" под охрану и готовы забрать корабль и его макет в музей.Первый летный корабль "Буран", который совершил единственный полет в 1988 году, был уничтожен после обвала крыши в монтажно-испытательном корпусе на Байконуре в 2002 году. Второй и последний из достроенных кораблей вместе с макетом корабля также находится на Байконуре и является предметом судебных разбирательств.Третий, недостроенный экземпляр находится в подмосковном Жуковском, испытательный экземпляр с самолетными двигателями — в Германии. Еще один макет "Бурана" долгое время хранился на открытой площадке на Байконуре, но потом его перевезли в музей РКК "Энергия" на космодроме, другой ныне находится на ВДНХ в Москве.

https://radiosputnik.ria.ru/20210526/buran-1733948244.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210324/korabl-1602635774.html

https://ria.ru/20201117/buran-1585015708.html

байконур (город)

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

байконур (город), москва, космос - риа наука, буран, россия