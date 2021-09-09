Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210909/kiselevsk-1749289921.html
Задержанному по делу об убийстве школьниц в Киселевске предъявили обвинение
Задержанному по делу об убийстве школьниц в Киселевске предъявили обвинение - РИА Новости, 09.09.2021
Задержанному по делу об убийстве школьниц в Киселевске предъявили обвинение
Центральный районный суд Кемерово арестовал Виктора Пестерникова на два месяца, ему предъявлено обвинение по трем статьям, включая убийство и изнасилование,... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T09:29
2021-09-09T12:14
происшествия
киселевск
следственный комитет россии (ск рф)
убийство школьниц в кузбассе
кемеровская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749295634_0:1:3242:1825_1920x0_80_0_0_06eb8d273f25a5d8d2b24719c6a53194.jpg
КЕМЕРОВО, 9 сен — РИА Новости. Центральный районный суд Кемерово арестовал Виктора Пестерникова на два месяца, ему предъявлено обвинение по трем статьям, включая убийство и изнасилование, сообщил СК.Отмечается, что 41-летний житель города Мыски признал вину и рассказал, где скрыл тела двух школьниц. Точную причину смерти, наличие и характер телесных повреждений установят эксперты. По версии следствия, девочки, возвращаясь домой из школы, заметили на остановке общественного транспорта мужчину с семечками в руках. Они попросили их у него, чтобы покормить голубя. Обвиняемый был пьян, он предложил купить для них сладости, а для птицы — еду, дети согласились. После этого он убедил их пойти к нему в гости."В заброшенном доме, где он временно проживал, обвиняемый, употребив алкоголь, совершил в отношении девочек насильственные преступления сексуального характера. Чтобы потерпевшие никому не рассказали о произошедшем, мужчина задушил девочек, забросал их тела матрасами и ушел на работу", — добавили в СК. Пестерников в 2009 году уже получил десять лет за педофилию. Следком возбудил уголовное дело о халатности против должностных лиц, которые должны были следить за ним после освобождения из колонии. Утверждается, что отбыв наказание, он уехал жить в другой город и на учет там не встал.Действиям родителей убитых также дадут юридическую оценку: выясняются условия, в которых воспитывали детей.
https://ria.ru/20210908/uchitelnitsa-1749192503.html
киселевск
кемеровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749295634_404:0:2839:1826_1920x0_80_0_0_45a163efcd9de0346c149e00721d42c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, киселевск, следственный комитет россии (ск рф), убийство школьниц в кузбассе, кемеровская область
09:29 09.09.2021 (обновлено: 12:14 09.09.2021)
 
Задержанному по делу об убийстве школьниц в Киселевске предъявили обвинение

Задержанному по делу об убийстве школьниц в Кузбассе предъявили обвинение по трем статьям

© СК РоссииПодозреваемый убийстве двух малолетних девочек в Киселевске, Кемеровской области
Подозреваемый убийстве двух малолетних девочек в Киселевске, Кемеровской области
© СК России
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 9 сен — РИА Новости. Центральный районный суд Кемерово арестовал Виктора Пестерникова на два месяца, ему предъявлено обвинение по трем статьям, включая убийство и изнасилование, сообщил СК.
Отмечается, что 41-летний житель города Мыски признал вину и рассказал, где скрыл тела двух школьниц. Точную причину смерти, наличие и характер телесных повреждений установят эксперты.
По версии следствия, девочки, возвращаясь домой из школы, заметили на остановке общественного транспорта мужчину с семечками в руках. Они попросили их у него, чтобы покормить голубя. Обвиняемый был пьян, он предложил купить для них сладости, а для птицы — еду, дети согласились. После этого он убедил их пойти к нему в гости.
"В заброшенном доме, где он временно проживал, обвиняемый, употребив алкоголь, совершил в отношении девочек насильственные преступления сексуального характера. Чтобы потерпевшие никому не рассказали о произошедшем, мужчина задушил девочек, забросал их тела матрасами и ушел на работу", — добавили в СК.
Пестерников в 2009 году уже получил десять лет за педофилию. Следком возбудил уголовное дело о халатности против должностных лиц, которые должны были следить за ним после освобождения из колонии. Утверждается, что отбыв наказание, он уехал жить в другой город и на учет там не встал.
Действиям родителей убитых также дадут юридическую оценку: выясняются условия, в которых воспитывали детей.
Учились в меру своих возможностей – преподаватель об убитых кузбасских девочках - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
Вчера, 14:54
Учительница рассказала об убитых в Киселевске школьницах
 
ПроисшествияКиселевскСледственный комитет России (СК РФ)Убийство школьниц в КузбассеКемеровская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:08В Сочи блогера приговорили к четырем годам колонии за вымогательство
14:05СМИ: Иран нанес ракетный удар по группировкам в Иракском Курдистане
14:05Из аэропорта Кабула возобновятся международные коммерческие рейсы
14:00В Депздраве оценили вероятность четвертой волны коронавируса в Москве
13:57В Ногинске пять человек остаются в больнице после взрыва
13:56СМИ рассказали о помощи афганским беженцам со стороны НАТО
13:54Известный актер рассказал, как Александр Мельник "крестил" его после съемок
13:49В Киселевске похоронили убитых школьниц
13:46В Москве от коронавируса привили 4,8 миллиона человек
13:44В Бристоле арестовали мужчину, который взял заложников на заправке
13:43Дерипаска призвал мир умерить потребление и отходы
13:41В Иркутске брата и сестру заподозрили в поджоге машины с ребенком
13:41На Кубани водитель, паркуясь, впечатала в стену женщину с ребенком 0:10
13:36В Госдуме рассказали, кто создал программу с "подсказками" для выборов
13:35Кличко сравнил СНБО Украины с большевистским ЧК
13:32В Красноярском крае нашли девочек, сбежавших из дома
13:31Пострадавшим при взрыве газа в Ногинске начали поступать выплаты
13:23Доходы "Газпрома" от экспорта газа выросли в 1,8 раза за семь месяцев
13:22В Польше объяснили, почему Россия не прекратит транзит газа через Украину
13:21Движение "Артподготовка"* внесли в список террористических организаций
Лента новостейМолния