https://ria.ru/20210909/kiselevsk-1749289921.html

Задержанному по делу об убийстве школьниц в Киселевске предъявили обвинение

Задержанному по делу об убийстве школьниц в Киселевске предъявили обвинение - РИА Новости, 09.09.2021

Задержанному по делу об убийстве школьниц в Киселевске предъявили обвинение

Центральный районный суд Кемерово арестовал Виктора Пестерникова на два месяца, ему предъявлено обвинение по трем статьям, включая убийство и изнасилование,... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T09:29

2021-09-09T09:29

2021-09-09T12:14

происшествия

киселевск

следственный комитет россии (ск рф)

убийство школьниц в кузбассе

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 9 сен — РИА Новости. Центральный районный суд Кемерово арестовал Виктора Пестерникова на два месяца, ему предъявлено обвинение по трем статьям, включая убийство и изнасилование, сообщил СК.Отмечается, что 41-летний житель города Мыски признал вину и рассказал, где скрыл тела двух школьниц. Точную причину смерти, наличие и характер телесных повреждений установят эксперты. По версии следствия, девочки, возвращаясь домой из школы, заметили на остановке общественного транспорта мужчину с семечками в руках. Они попросили их у него, чтобы покормить голубя. Обвиняемый был пьян, он предложил купить для них сладости, а для птицы — еду, дети согласились. После этого он убедил их пойти к нему в гости."В заброшенном доме, где он временно проживал, обвиняемый, употребив алкоголь, совершил в отношении девочек насильственные преступления сексуального характера. Чтобы потерпевшие никому не рассказали о произошедшем, мужчина задушил девочек, забросал их тела матрасами и ушел на работу", — добавили в СК. Пестерников в 2009 году уже получил десять лет за педофилию. Следком возбудил уголовное дело о халатности против должностных лиц, которые должны были следить за ним после освобождения из колонии. Утверждается, что отбыв наказание, он уехал жить в другой город и на учет там не встал.Действиям родителей убитых также дадут юридическую оценку: выясняются условия, в которых воспитывали детей.

https://ria.ru/20210908/uchitelnitsa-1749192503.html

киселевск

кемеровская область

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происшествия, киселевск, следственный комитет россии (ск рф), убийство школьниц в кузбассе, кемеровская область