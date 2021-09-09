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Казахстан предложил увеличить число рейсов в Россию
Казахстан предложил увеличить число рейсов в Россию - РИА Новости, 09.09.2021
Казахстан предложил увеличить число рейсов в Россию
Власти Казахстана предложили увеличить количество рейсов из России в три раза, пишет "Турдом" со ссылкой на пресс-службу Межведомственной комиссии по... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T12:45
2021-09-09T12:45
2021-09-09T12:45
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Власти Казахстана предложили увеличить количество рейсов из России в три раза, пишет "Турдом" со ссылкой на пресс-службу Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории республики.На данный момент Казахстан ожидает решения оперативного штаба РФ. Если программу одобрят, количество перелетов увеличится с 11 до 33 в неделю.Уточняется, что прямые перевозки в Москву будут осуществляться из таких городов, как Нур-Султан, Алматы, Караганда и Шымкент на самолетах авиакомпаний Air Astana и SCAT Airlines.Напомним, иностранные граждане, прибывающие в Казахстан, обязаны предоставить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до прибытия.
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