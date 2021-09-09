Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210909/kazakhstan-1749315401.html
Казахстан предложил увеличить число рейсов в Россию
Казахстан предложил увеличить число рейсов в Россию - РИА Новости, 09.09.2021
Казахстан предложил увеличить число рейсов в Россию
Власти Казахстана предложили увеличить количество рейсов из России в три раза, пишет "Турдом" со ссылкой на пресс-службу Межведомственной комиссии по... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T12:45
2021-09-09T12:45
туризм
караганда
шымкент
москва
scat (авиакомпания)
новости - туризм
air astana
авиакомпании
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584138316_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_acd73e1ca13f8774af8554a82416fbe2.jpg
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Власти Казахстана предложили увеличить количество рейсов из России в три раза, пишет "Турдом" со ссылкой на пресс-службу Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории республики.На данный момент Казахстан ожидает решения оперативного штаба РФ. Если программу одобрят, количество перелетов увеличится с 11 до 33 в неделю.Уточняется, что прямые перевозки в Москву будут осуществляться из таких городов, как Нур-Султан, Алматы, Караганда и Шымкент на самолетах авиакомпаний Air Astana и SCAT Airlines.Напомним, иностранные граждане, прибывающие в Казахстан, обязаны предоставить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до прибытия.
https://ria.ru/20210909/otdykh-1749208712.html
караганда
шымкент
москва
нур-султан
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584138316_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_fbbc5f70c16cae2c2ae7a11574c8ad9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
караганда, шымкент, москва, scat (авиакомпания), новости - туризм, air astana, авиакомпании, нур-султан, казахстан, коронавирус covid-19, куда можно лететь
12:45 09.09.2021
 

Казахстан предложил увеличить число рейсов в Россию

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 737 авиакомпании SCAT Airlines
Самолет Boeing 737 авиакомпании SCAT Airlines - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Власти Казахстана предложили увеличить количество рейсов из России в три раза, пишет "Турдом" со ссылкой на пресс-службу Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории республики.
На данный момент Казахстан ожидает решения оперативного штаба РФ. Если программу одобрят, количество перелетов увеличится с 11 до 33 в неделю.
Уточняется, что прямые перевозки в Москву будут осуществляться из таких городов, как Нур-Султан, Алматы, Караганда и Шымкент на самолетах авиакомпаний Air Astana и SCAT Airlines.
Напомним, иностранные граждане, прибывающие в Казахстан, обязаны предоставить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до прибытия.
Пляж Клеопатры в Алании - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
01:58Туризм
Туристы назвали идеальные места отдыха летом 2021 года
 
ТуризмКарагандаШымкентМоскваSCAT (авиакомпания)Новости - ТуризмAir AstanaавиакомпанииНур-СултанКазахстанКоронавирус COVID-19куда можно лететь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:57В Ногинске пять человек остаются в больнице после взрыва
13:56СМИ рассказали о помощи афганским беженцам со стороны НАТО
13:54Известный актер рассказал, как Александр Мельник "крестил" его после съемок
13:49В Киселевске похоронили убитых школьниц
13:46В Москве от коронавируса привили 4,8 миллиона человек
13:44В Бристоле арестовали мужчину, который взял заложников на заправке
13:43Дерипаска призвал мир умерить потребление и отходы
13:41В Иркутске брата и сестру заподозрили в поджоге машины с ребенком
13:41На Кубани водитель, паркуясь, впечатала в стену женщину с ребенком 0:10
13:36В Госдуме рассказали, кто создал программу с "подсказками" для выборов
13:35Кличко сравнил СНБО Украины с большевистским ЧК
13:32В Красноярском крае нашли девочек, сбежавших из дома
13:31Пострадавшим при взрыве газа в Ногинске начали поступать выплаты
13:23Доходы "Газпрома" от экспорта газа выросли в 1,8 раза за семь месяцев
13:22 В Польше объяснили, почему Россия не прекратит транзит газа через Украину
13:21Движение "Артподготовка"* внесли в список террористических организаций
13:19В Черногории рассказали, зачем националисты устроили беспорядки против СПЦ
13:18Попова указала участникам форума социнноваций на отсутствие масок
13:17В Ногинске из-под завалов извлекли тело седьмого погибшего
13:10В Москве задержали мужчину с игрушкой в виде автомата
Лента новостейМолния