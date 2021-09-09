https://ria.ru/20210909/kazakhstan-1749315401.html

Казахстан предложил увеличить число рейсов в Россию

Казахстан предложил увеличить число рейсов в Россию - РИА Новости, 09.09.2021

Казахстан предложил увеличить число рейсов в Россию

Власти Казахстана предложили увеличить количество рейсов из России в три раза, пишет "Турдом" со ссылкой на пресс-службу Межведомственной комиссии по... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T12:45

2021-09-09T12:45

2021-09-09T12:45

туризм

караганда

шымкент

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scat (авиакомпания)

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Власти Казахстана предложили увеличить количество рейсов из России в три раза, пишет "Турдом" со ссылкой на пресс-службу Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории республики.На данный момент Казахстан ожидает решения оперативного штаба РФ. Если программу одобрят, количество перелетов увеличится с 11 до 33 в неделю.Уточняется, что прямые перевозки в Москву будут осуществляться из таких городов, как Нур-Султан, Алматы, Караганда и Шымкент на самолетах авиакомпаний Air Astana и SCAT Airlines.Напомним, иностранные граждане, прибывающие в Казахстан, обязаны предоставить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до прибытия.

https://ria.ru/20210909/otdykh-1749208712.html

караганда

шымкент

москва

нур-султан

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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