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В Ленобласти проверяют информацию об издевательствах девушки над бездомным
В Ленобласти проверяют информацию об издевательствах девушки над бездомным - РИА Новости, 09.09.2021
В Ленобласти проверяют информацию об издевательствах девушки над бездомным
СК организовал доследственную проверку информации об издевательствах 16-летней девушки над бездомным мужчиной в Ленинградской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T18:12
2021-09-09T18:12
2021-09-09T18:12
происшествия
кировский район
ленинградская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 сен - РИА Новости. СК организовал доследственную проверку информации об издевательствах 16-летней девушки над бездомным мужчиной в Ленинградской области, сообщает пресс-служба областного управления ведомства."В средствах массовой информации сообщалось об издевательствах 16-летней над бездомным мужчиной в Кировском районе Ленинградской области. По данному факту следственным отделом по городу Кировск следственного управления СК России по Ленинградской области организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.Ранее в интернете появилось видео, где девушка поджигала зажигалкой бороду и волосы пожилому мужчине.
https://ria.ru/20210708/proisshestviya-1740416339.html
кировский район
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происшествия, кировский район, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
В Ленобласти проверяют информацию об издевательствах девушки над бездомным
В Ленобласти проверяют информацию об издевательствах 16-летней девушки над бездомным