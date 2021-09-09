https://ria.ru/20210909/izdevatelstva-1749402899.html

В Ленобласти проверяют информацию об издевательствах девушки над бездомным

В Ленобласти проверяют информацию об издевательствах девушки над бездомным - РИА Новости, 09.09.2021

В Ленобласти проверяют информацию об издевательствах девушки над бездомным

СК организовал доследственную проверку информации об издевательствах 16-летней девушки над бездомным мужчиной в Ленинградской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T18:12

2021-09-09T18:12

2021-09-09T18:12

происшествия

кировский район

ленинградская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 сен - РИА Новости. СК организовал доследственную проверку информации об издевательствах 16-летней девушки над бездомным мужчиной в Ленинградской области, сообщает пресс-служба областного управления ведомства."В средствах массовой информации сообщалось об издевательствах 16-летней над бездомным мужчиной в Кировском районе Ленинградской области. По данному факту следственным отделом по городу Кировск следственного управления СК России по Ленинградской области организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.Ранее в интернете появилось видео, где девушка поджигала зажигалкой бороду и волосы пожилому мужчине.

https://ria.ru/20210708/proisshestviya-1740416339.html

кировский район

ленинградская область

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, кировский район, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф), россия