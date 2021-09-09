https://ria.ru/20210909/gordon-1749273704.html

Гордон захотел сделать гимн Украины оптимистичнее

Гордон захотел сделать гимн Украины оптимистичнее - РИА Новости, 09.09.2021

Гордон захотел сделать гимн Украины оптимистичнее

Текст гимна Украины необходимо сделать "возвышенным" и "величественным", такое мнение в эфире телеканала "Украина 24" выразил телеведущий Дмитрий Гордон. РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T02:01

2021-09-09T02:01

2021-09-09T02:01

в мире

украина

дмитрий гордон

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/152614/99/1526149986_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_eff805eb6ca5422fb05a36af24dfac21.jpg

МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Текст гимна Украины необходимо сделать "возвышенным" и "величественным", такое мнение в эфире телеканала "Украина 24" выразил телеведущий Дмитрий Гордон."Что бы я сделал, и это не шутка, это изменил бы слова нашего гимна. У гимна такая величественная, красивая музыка, но слова, на мой взгляд, никуда не годятся", - заявил он.По его мнению, в тексте гимна слишком много таких фраз, как "еще не пропали", "сгинут наши вороженьки"."Меньше смертей – больше надежды на будущее. Хотелось бы, чтобы у нас появился текст гимна такой же возвышенный, величественный, с надеждой", - добавил телеведущий.Ранее Гордон в шутку предложил переименовать Украину в "Россию-1", а саму Россию – в "Россию-2". По его словам, это был бы "троллинг высшего порядка".

https://ria.ru/20210831/nazvanie-1748075170.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, дмитрий гордон, россия