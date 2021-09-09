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Гордон захотел сделать гимн Украины оптимистичнее
Гордон захотел сделать гимн Украины оптимистичнее - РИА Новости, 09.09.2021
Гордон захотел сделать гимн Украины оптимистичнее
Текст гимна Украины необходимо сделать "возвышенным" и "величественным", такое мнение в эфире телеканала "Украина 24" выразил телеведущий Дмитрий Гордон. РИА Новости, 09.09.2021
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в мире
украина
дмитрий гордон
россия
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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Текст гимна Украины необходимо сделать "возвышенным" и "величественным", такое мнение в эфире телеканала "Украина 24" выразил телеведущий Дмитрий Гордон."Что бы я сделал, и это не шутка, это изменил бы слова нашего гимна. У гимна такая величественная, красивая музыка, но слова, на мой взгляд, никуда не годятся", - заявил он.По его мнению, в тексте гимна слишком много таких фраз, как "еще не пропали", "сгинут наши вороженьки"."Меньше смертей – больше надежды на будущее. Хотелось бы, чтобы у нас появился текст гимна такой же возвышенный, величественный, с надеждой", - добавил телеведущий.Ранее Гордон в шутку предложил переименовать Украину в "Россию-1", а саму Россию – в "Россию-2". По его словам, это был бы "троллинг высшего порядка".
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в мире, украина, дмитрий гордон, россия
02:01 09.09.2021
 
Гордон захотел сделать гимн Украины оптимистичнее

Телеведущий Гордон предложил сделать текст гимна Украины оптимистичнее

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкМонумент Независимости Украины в Киеве
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Текст гимна Украины необходимо сделать "возвышенным" и "величественным", такое мнение в эфире телеканала "Украина 24" выразил телеведущий Дмитрий Гордон.
"Что бы я сделал, и это не шутка, это изменил бы слова нашего гимна. У гимна такая величественная, красивая музыка, но слова, на мой взгляд, никуда не годятся", - заявил он.
По его мнению, в тексте гимна слишком много таких фраз, как "еще не пропали", "сгинут наши вороженьки".
"Меньше смертей – больше надежды на будущее. Хотелось бы, чтобы у нас появился текст гимна такой же возвышенный, величественный, с надеждой", - добавил телеведущий.
Ранее Гордон в шутку предложил переименовать Украину в "Россию-1", а саму Россию – в "Россию-2". По его словам, это был бы "троллинг высшего порядка".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
31 августа, 21:00
Захарова предложила свой вариант для смены названия Украины
 
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