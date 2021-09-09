https://ria.ru/20210909/gaz-1749282387.html

В экстренных службах рассказали о поиске пропавших при взрыве в Ногинске

В экстренных службах рассказали о поиске пропавших при взрыве в Ногинске - РИА Новости, 09.09.2021

В экстренных службах рассказали о поиске пропавших при взрыве в Ногинске

Спасатели продолжают искать двух человек после взрыва газа в Ногинске, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T07:45

2021-09-09T07:45

2021-09-09T08:55

происшествия

ногинск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в жилом доме в ногинске

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Спасатели продолжают искать двух человек после взрыва газа в Ногинске, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.В среду около семи утра в доме 9а на улице 28 Июня произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате обрушились второй и третий этажи и частично четвертый. Погибли пять человек, в том числе девочка-подросток; еще 17 пострадали, шестеро находятся в больнице.Из здания эвакуировали более 170 жильцов. По предварительным данным, причиной случившегося стала утечка бытового газа в квартире, где проживала многодетная семья. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В Ногинске объявили трехдневный траур.

ногинск

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ногинск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в жилом доме в ногинске