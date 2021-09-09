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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210909/feyk-1749297905.html
В Петербурге будут судить человека за фейки о вакцине от COVID-19
В Петербурге будут судить человека за фейки о вакцине от COVID-19 - РИА Новости, 09.09.2021
В Петербурге будут судить человека за фейки о вакцине от COVID-19
Генеральная прокуратура РФ направила в суд уголовное дело о распространении фейков в соцсетях, что вакцина от коронавируса создана для сокращения населения... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T10:26
2021-09-09T10:26
распространение коронавируса
общество
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ направила в суд уголовное дело о распространении фейков в соцсетях, что вакцина от коронавируса создана для сокращения населения России, сообщает пресс-служба ведомства."В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Антона Мысливца, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу для жизни и безопасности граждан)", - говорится в сообщении.Уголовное дело направлено в Приморский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.По версии следствия, Мысливец в социальной сети "ВКонтакте" и на YouTube создал сообщество "Крамола". В 2020 году по указанию Мысливца был изготовлен видеоролик, в котором говорилось, что для сокращения населения России создана вакцина от COVID-19, применение которой влечет летальный исход.Как полагает следствие, своими действиями Мысливец создал реальную угрозу формирования у населения негативного отношения к принимаемым мерам по профилактике, лечению и противодействию COVID-19, а также побуждал к отказу от необходимой медицинской помощи.СК, сообщая в конце августа о завершении расследования дела, отмечал, что Мысливец признал вину, пояснив, что распространял фейк для повышения числа просмотров контента, преследуя коммерческие цели. Максимальная санкция статьи - ограничение свободы на срок до трех лет.
https://ria.ru/20210716/nakazanie-1741505315.html
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общество, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
10:26 09.09.2021
 
В Петербурге будут судить человека за фейки о вакцине от COVID-19

В Петербурге рассмотрят дело о распространении фейков об опасности вакцины от COVID-19

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ направила в суд уголовное дело о распространении фейков в соцсетях, что вакцина от коронавируса создана для сокращения населения России, сообщает пресс-служба ведомства.
"В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Антона Мысливца, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу для жизни и безопасности граждан)", - говорится в сообщении.
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Уголовное дело направлено в Приморский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.
По версии следствия, Мысливец в социальной сети "ВКонтакте" и на YouTube создал сообщество "Крамола". В 2020 году по указанию Мысливца был изготовлен видеоролик, в котором говорилось, что для сокращения населения России создана вакцина от COVID-19, применение которой влечет летальный исход.
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Как полагает следствие, своими действиями Мысливец создал реальную угрозу формирования у населения негативного отношения к принимаемым мерам по профилактике, лечению и противодействию COVID-19, а также побуждал к отказу от необходимой медицинской помощи.
СК, сообщая в конце августа о завершении расследования дела, отмечал, что Мысливец признал вину, пояснив, что распространял фейк для повышения числа просмотров контента, преследуя коммерческие цели. Максимальная санкция статьи - ограничение свободы на срок до трех лет.
 
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