https://ria.ru/20210909/erdogan-1749290883.html

Эрдоган заявил о необходимости взаимодействия с талибами

Эрдоган заявил о необходимости взаимодействия с талибами - РИА Новости, 09.09.2021

Эрдоган заявил о необходимости взаимодействия с талибами

Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с премьером Италии Марио Драги обсудил ситуацию в Афганистане и заявил о необходимости... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T09:36

2021-09-09T09:36

2021-09-09T09:36

захват власти в афганистане талибами

в мире

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ливия

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АНКАРА, 9 сен - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с премьером Италии Марио Драги обсудил ситуацию в Афганистане и заявил о необходимости взаимодействия с движением "Талибан"*, чтобы не допустить рост потока мигрантов, сообщила администрация турецкого лидера."Президент Эрдоган заявил о необходимости продолжать взаимодействие с движением "Талибан"* в целях обеспечения доставки гуманитарной помощи в Афганистан, в противном случае следует ожидать усиления миграционного давления", - говорится в сообщении.Отмечается, что стороны обсудили ситуацию в Ливии. "Президент Эрдоган подчеркнул, что Турция выступает за то, чтобы объявленные выборы в Ливии были проведены в запланированные сроки. Он добавил, что турецкие военные проводят обучение легитимных сил безопасности Ливии на основе официального запроса ливийской стороны", - отмечает администрация президента Турции.Эрдоган указал на необходимость в кратчайшие сроки и без предварительных условий начать переговоры об обновлении таможенного союза и миграционного соглашения между ЕС и Турцией, говорится в сообщении.Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210907/afganistan-1749000981.html

https://ria.ru/20210907/afganistan-1748984948.html

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афганистан

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