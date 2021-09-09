Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210909/erdogan-1749290883.html
Эрдоган заявил о необходимости взаимодействия с талибами
Эрдоган заявил о необходимости взаимодействия с талибами - РИА Новости, 09.09.2021
Эрдоган заявил о необходимости взаимодействия с талибами
Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с премьером Италии Марио Драги обсудил ситуацию в Афганистане и заявил о необходимости... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T09:36
2021-09-09T09:36
захват власти в афганистане талибами
в мире
реджеп тайип эрдоган
оон
талибан
турция
ливия
афганистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584899639_0:0:2910:1638_1920x0_80_0_0_91b9c250938375011c1eeb3e92d4e54c.jpg
АНКАРА, 9 сен - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с премьером Италии Марио Драги обсудил ситуацию в Афганистане и заявил о необходимости взаимодействия с движением "Талибан"*, чтобы не допустить рост потока мигрантов, сообщила администрация турецкого лидера."Президент Эрдоган заявил о необходимости продолжать взаимодействие с движением "Талибан"* в целях обеспечения доставки гуманитарной помощи в Афганистан, в противном случае следует ожидать усиления миграционного давления", - говорится в сообщении.Отмечается, что стороны обсудили ситуацию в Ливии. "Президент Эрдоган подчеркнул, что Турция выступает за то, чтобы объявленные выборы в Ливии были проведены в запланированные сроки. Он добавил, что турецкие военные проводят обучение легитимных сил безопасности Ливии на основе официального запроса ливийской стороны", - отмечает администрация президента Турции.Эрдоган указал на необходимость в кратчайшие сроки и без предварительных условий начать переговоры об обновлении таможенного союза и миграционного соглашения между ЕС и Турцией, говорится в сообщении.Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20210907/afganistan-1749000981.html
https://ria.ru/20210907/afganistan-1748984948.html
турция
ливия
афганистан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584899639_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_98424fb53268fca5ddf393f27740d35e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, реджеп тайип эрдоган, оон, талибан, турция, ливия, афганистан, марио драги, россия
09:36 09.09.2021
 
Эрдоган заявил о необходимости взаимодействия с талибами

Президент Эрдоган заявил о необходимости взаимодействия с талибами для доставки гумпомощи

© AP Photo / Turkish PresidencyПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© AP Photo / Turkish Presidency
Читать ria.ru в
АНКАРА, 9 сен - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с премьером Италии Марио Драги обсудил ситуацию в Афганистане и заявил о необходимости взаимодействия с движением "Талибан"*, чтобы не допустить рост потока мигрантов, сообщила администрация турецкого лидера.
"Президент Эрдоган заявил о необходимости продолжать взаимодействие с движением "Талибан"* в целях обеспечения доставки гуманитарной помощи в Афганистан, в противном случае следует ожидать усиления миграционного давления", - говорится в сообщении.
Талибы* в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
7 сентября, 12:52Захват власти в Афганистане талибами
В Кремле ответили на вопрос о признании правительства талибов
Отмечается, что стороны обсудили ситуацию в Ливии. "Президент Эрдоган подчеркнул, что Турция выступает за то, чтобы объявленные выборы в Ливии были проведены в запланированные сроки. Он добавил, что турецкие военные проводят обучение легитимных сил безопасности Ливии на основе официального запроса ливийской стороны", - отмечает администрация президента Турции.
Эрдоган указал на необходимость в кратчайшие сроки и без предварительных условий начать переговоры об обновлении таможенного союза и миграционного соглашения между ЕС и Турцией, говорится в сообщении.
Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Члены Талибана* в международном аэропорту Хамида Карзая в Кабуле после вывода американских войск - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
7 сентября, 11:28Захват власти в Афганистане талибами
Турция не намерена спешить с признанием правительства "Талибана"*
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреРеджеп Тайип ЭрдоганООНТалибанТурцияЛивияАфганистанМарио ДрагиРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:05СМИ: Иран нанес ракетный удар по группировкам в Иракском Курдистане
14:05Из аэропорта Кабула возобновятся международные коммерческие рейсы
14:00В Депздраве оценили вероятность четвертой волны коронавируса в Москве
13:57В Ногинске пять человек остаются в больнице после взрыва
13:56СМИ рассказали о помощи афганским беженцам со стороны НАТО
13:54Известный актер рассказал, как Александр Мельник "крестил" его после съемок
13:49В Киселевске похоронили убитых школьниц
13:46В Москве от коронавируса привили 4,8 миллиона человек
13:44В Бристоле арестовали мужчину, который взял заложников на заправке
13:43Дерипаска призвал мир умерить потребление и отходы
13:41В Иркутске брата и сестру заподозрили в поджоге машины с ребенком
13:41На Кубани водитель, паркуясь, впечатала в стену женщину с ребенком 0:10
13:36В Госдуме рассказали, кто создал программу с "подсказками" для выборов
13:35Кличко сравнил СНБО Украины с большевистским ЧК
13:32В Красноярском крае нашли девочек, сбежавших из дома
13:31Пострадавшим при взрыве газа в Ногинске начали поступать выплаты
13:23Доходы "Газпрома" от экспорта газа выросли в 1,8 раза за семь месяцев
13:22В Польше объяснили, почему Россия не прекратит транзит газа через Украину
13:21Движение "Артподготовка"* внесли в список террористических организаций
13:19В Черногории рассказали, зачем националисты устроили беспорядки против СПЦ
Лента новостейМолния