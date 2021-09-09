https://ria.ru/20210909/devochki-1749338923.html

В Красноярском крае нашли девочек, сбежавших из дома

В Красноярском крае нашли девочек, сбежавших из дома - РИА Новости, 09.09.2021

В Красноярском крае нашли девочек, сбежавших из дома

Полиция нашла двух девочек, сбежавших из дома в Лесосибирске Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка ГУМВД. РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T13:32

2021-09-09T13:32

2021-09-09T13:41

происшествия

лесосибирск

красноярский край

дети

россия

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КРАСНОЯРСК, 9 сен - РИА Новости. Полиция нашла двух девочек, сбежавших из дома в Лесосибирске Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка ГУМВД.Ранее в региональном главке МВД сообщили, что в Лесосибирске пропали две школьницы, на их поиски поднят весь личный состав отдела, устанавливаются все обстоятельства. В прокуратуре региона отмечали, что девочки могли уехать в соседний поселок к подруге из-за домашнего конфликта."Найдены. Живы", - сказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20210907/ubiystvo-1749028337.html

лесосибирск

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, лесосибирск, красноярский край, дети, россия