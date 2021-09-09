https://ria.ru/20210909/devochki-1749338923.html
В Красноярском крае нашли девочек, сбежавших из дома
В Красноярском крае нашли девочек, сбежавших из дома - РИА Новости, 09.09.2021
В Красноярском крае нашли девочек, сбежавших из дома
Полиция нашла двух девочек, сбежавших из дома в Лесосибирске Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка ГУМВД. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T13:32
2021-09-09T13:32
2021-09-09T13:41
происшествия
лесосибирск
красноярский край
дети
россия
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КРАСНОЯРСК, 9 сен - РИА Новости. Полиция нашла двух девочек, сбежавших из дома в Лесосибирске Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка ГУМВД.Ранее в региональном главке МВД сообщили, что в Лесосибирске пропали две школьницы, на их поиски поднят весь личный состав отдела, устанавливаются все обстоятельства. В прокуратуре региона отмечали, что девочки могли уехать в соседний поселок к подруге из-за домашнего конфликта."Найдены. Живы", - сказали в пресс-службе.
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происшествия, лесосибирск, красноярский край, дети, россия
13:32 09.09.2021 (обновлено: 13:41 09.09.2021)
В Красноярском крае нашли девочек, сбежавших из дома
ГУ МВД по Красноярскому краю: полиция нашла двух девочек, сбежавших из дома в Лесосибирске