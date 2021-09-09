Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210909/ddos-ataka-1749321536.html
В Яндексе заявили об отражении рекордной DDoS-атаки на компанию
В Яндексе заявили об отражении рекордной DDoS-атаки на компанию - РИА Новости, 09.09.2021
В Яндексе заявили об отражении рекордной DDoS-атаки на компанию
Специалистам "Яндекса" удалось отразить рекордную в истории интернета DDoS-атаку на компанию - более чем в 20 млн RPS (request per second, запросов в секунду),... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T12:13
2021-09-09T13:24
яндекс
технологии
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603593506_0:88:841:561_1920x0_80_0_0_1d927651e6f378a4916960073950c9a2.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Специалистам "Яндекса" удалось отразить рекордную в истории интернета DDoS-атаку на компанию - более чем в 20 млн RPS (request per second, запросов в секунду), сообщается в блоге компании на портале "Хабр"."Нашим специалистам действительно удалось отразить рекордную атаку более чем в 20 млн RPS - это самая крупная атака из известных за всю историю интернета. Но это лишь одна из множества атак, направленных не только на "Яндекс", но и на многие другие компании в мире", - говорится в сообщении.Компания отмечает, что подобные атаки продолжаются уже несколько недель в очень больших масштабах, и их источник - новый ботнет, о котором пока мало что известно. Сообщается, что с наибольшей вероятностью ботнет "состоит из девайсов, подключенных через Ethernet-соединение, - в основном, сетевых устройств". Согласно предположениям компании, устройства, "объединенные под единым командным центром", относятся, вероятно, к производителю Mikrotik."Вчера нам удалось связаться с Mikrotik и предоставить им собранные данные. Кроме того, мы направили всю собранную информацию в профильные организации. Надеемся, что совместные усилия позволят интернету вскоре избавиться от пандемии этой "чумы", - добавляется в сообщении.Источником атак компания назвала новый ботнет Meris, который ассоциируется с крупными DDoS-атаками в Новой Зеландии, США и России."В последние пару недель все мы стали свидетелями разрушительных DDoS-атак в Новой Зеландии, США и России. Все эти атаки мы ассоциируем с ботнетом Mēris. В настоящий момент он может перегрузить практически любую сетевую инфраструктуру, включая некоторые сети высокой надежности, специально созданные, чтобы выдерживать подобную нагрузку", - говорится в сообщении.Компания указывает, что главный признак ботнета – "чудовищный" показатель RPS. Кроме того, по данным корпорации, "ботнет продолжает расти".Как ранее сообщали РИА Новости в компании, DDoS-атаку на "Яндекс" в минувшие выходные отразили сетевая инфраструктура и система фильтрации нежелательных запросов, инцидент не повлиял на работу сервисов, данные пользователей не пострадали.
https://ria.ru/20210716/sayt-1741514760.html
https://ria.ru/20210205/rosgvardiya-1596119384.html
https://ria.ru/20210908/yandeks-1749096730.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603593506_0:9:841:640_1920x0_80_0_0_15846a8bab5bca336590dd52ff329ec3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
яндекс, технологии, россия
12:13 09.09.2021 (обновлено: 13:24 09.09.2021)
 
В Яндексе заявили об отражении рекордной DDoS-атаки на компанию

Специалисты Яндекса заявили об отражении крупнейшей в истории DDoS-атаки на компанию

© ЯндексНовый логотип Яндекса
Новый логотип Яндекса
© Яндекс
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Специалистам "Яндекса" удалось отразить рекордную в истории интернета DDoS-атаку на компанию - более чем в 20 млн RPS (request per second, запросов в секунду), сообщается в блоге компании на портале "Хабр".
"Нашим специалистам действительно удалось отразить рекордную атаку более чем в 20 млн RPS - это самая крупная атака из известных за всю историю интернета. Но это лишь одна из множества атак, направленных не только на "Яндекс", но и на многие другие компании в мире", - говорится в сообщении.
Здание Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
16 июля, 12:28
Сайт Минобороны подвергся DDoS-атаке
Компания отмечает, что подобные атаки продолжаются уже несколько недель в очень больших масштабах, и их источник - новый ботнет, о котором пока мало что известно. Сообщается, что с наибольшей вероятностью ботнет "состоит из девайсов, подключенных через Ethernet-соединение, - в основном, сетевых устройств". Согласно предположениям компании, устройства, "объединенные под единым командным центром", относятся, вероятно, к производителю Mikrotik.
"Вчера нам удалось связаться с Mikrotik и предоставить им собранные данные. Кроме того, мы направили всю собранную информацию в профильные организации. Надеемся, что совместные усилия позволят интернету вскоре избавиться от пандемии этой "чумы", - добавляется в сообщении.
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
5 февраля, 09:58
Сайт Росгвардии подвергся массированной DDoS-атаке
Источником атак компания назвала новый ботнет Meris, который ассоциируется с крупными DDoS-атаками в Новой Зеландии, США и России.
"В последние пару недель все мы стали свидетелями разрушительных DDoS-атак в Новой Зеландии, США и России. Все эти атаки мы ассоциируем с ботнетом Mēris. В настоящий момент он может перегрузить практически любую сетевую инфраструктуру, включая некоторые сети высокой надежности, специально созданные, чтобы выдерживать подобную нагрузку", - говорится в сообщении.
Офис компании Яндекс - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
Вчера, 01:47
СМИ: "Яндекс" подвергся крупнейшей в истории рунета кибератаке
Компания указывает, что главный признак ботнета – "чудовищный" показатель RPS. Кроме того, по данным корпорации, "ботнет продолжает расти".
Как ранее сообщали РИА Новости в компании, DDoS-атаку на "Яндекс" в минувшие выходные отразили сетевая инфраструктура и система фильтрации нежелательных запросов, инцидент не повлиял на работу сервисов, данные пользователей не пострадали.
 
ЯндексТехнологииРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:00В Депздраве оценили вероятность четвертой волны коронавируса в Москве
13:57В Ногинске пять человек остаются в больнице после взрыва
13:56СМИ рассказали о помощи афганским беженцам со стороны НАТО
13:54Известный актер рассказал, как Александр Мельник "крестил" его после съемок
13:49В Киселевске похоронили убитых школьниц
13:46В Москве от коронавируса привили 4,8 миллиона человек
13:44В Бристоле арестовали мужчину, который взял заложников на заправке
13:43Дерипаска призвал мир умерить потребление и отходы
13:41В Иркутске брата и сестру заподозрили в поджоге машины с ребенком
13:41На Кубани водитель, паркуясь, впечатала в стену женщину с ребенком 0:10
13:36В Госдуме рассказали, кто создал программу с "подсказками" для выборов
13:35Кличко сравнил СНБО Украины с большевистским ЧК
13:32В Красноярском крае нашли девочек, сбежавших из дома
13:31Пострадавшим при взрыве газа в Ногинске начали поступать выплаты
13:23Доходы "Газпрома" от экспорта газа выросли в 1,8 раза за семь месяцев
13:22В Польше объяснили, почему Россия не прекратит транзит газа через Украину
13:21Движение "Артподготовка"* внесли в список террористических организаций
13:19В Черногории рассказали, зачем националисты устроили беспорядки против СПЦ
13:18Попова указала участникам форума социнноваций на отсутствие масок
13:17В Ногинске из-под завалов извлекли тело седьмого погибшего
Лента новостейМолния