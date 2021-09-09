https://ria.ru/20210909/ddos-ataka-1749321536.html

В Яндексе заявили об отражении рекордной DDoS-атаки на компанию

В Яндексе заявили об отражении рекордной DDoS-атаки на компанию - РИА Новости, 09.09.2021

В Яндексе заявили об отражении рекордной DDoS-атаки на компанию

Специалистам "Яндекса" удалось отразить рекордную в истории интернета DDoS-атаку на компанию - более чем в 20 млн RPS (request per second, запросов в секунду),... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T12:13

2021-09-09T12:13

2021-09-09T13:24

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технологии

россия

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Специалистам "Яндекса" удалось отразить рекордную в истории интернета DDoS-атаку на компанию - более чем в 20 млн RPS (request per second, запросов в секунду), сообщается в блоге компании на портале "Хабр"."Нашим специалистам действительно удалось отразить рекордную атаку более чем в 20 млн RPS - это самая крупная атака из известных за всю историю интернета. Но это лишь одна из множества атак, направленных не только на "Яндекс", но и на многие другие компании в мире", - говорится в сообщении.Компания отмечает, что подобные атаки продолжаются уже несколько недель в очень больших масштабах, и их источник - новый ботнет, о котором пока мало что известно. Сообщается, что с наибольшей вероятностью ботнет "состоит из девайсов, подключенных через Ethernet-соединение, - в основном, сетевых устройств". Согласно предположениям компании, устройства, "объединенные под единым командным центром", относятся, вероятно, к производителю Mikrotik."Вчера нам удалось связаться с Mikrotik и предоставить им собранные данные. Кроме того, мы направили всю собранную информацию в профильные организации. Надеемся, что совместные усилия позволят интернету вскоре избавиться от пандемии этой "чумы", - добавляется в сообщении.Источником атак компания назвала новый ботнет Meris, который ассоциируется с крупными DDoS-атаками в Новой Зеландии, США и России."В последние пару недель все мы стали свидетелями разрушительных DDoS-атак в Новой Зеландии, США и России. Все эти атаки мы ассоциируем с ботнетом Mēris. В настоящий момент он может перегрузить практически любую сетевую инфраструктуру, включая некоторые сети высокой надежности, специально созданные, чтобы выдерживать подобную нагрузку", - говорится в сообщении.Компания указывает, что главный признак ботнета – "чудовищный" показатель RPS. Кроме того, по данным корпорации, "ботнет продолжает расти".Как ранее сообщали РИА Новости в компании, DDoS-атаку на "Яндекс" в минувшие выходные отразили сетевая инфраструктура и система фильтрации нежелательных запросов, инцидент не повлиял на работу сервисов, данные пользователей не пострадали.

https://ria.ru/20210716/sayt-1741514760.html

https://ria.ru/20210205/rosgvardiya-1596119384.html

https://ria.ru/20210908/yandeks-1749096730.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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