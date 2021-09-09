https://ria.ru/20210909/buran-1749412994.html

Власти Казахстана пообещали отсудить "Бураны" у владельца

Власти Казахстана пообещали отсудить "Бураны" у владельца - РИА Новости, 09.09.2021

Власти Казахстана пообещали отсудить "Бураны" у владельца

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин пообещал отсудить у гендиректора казахстанского частного АО "РКК... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T18:50

2021-09-09T18:50

2021-09-09T20:31

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин пообещал отсудить у гендиректора казахстанского частного АО "РКК Байконур" Даурена Мусы макет и второй летный экземпляр орбитального корабля "Буран".Он рассказал, каким образом "Бураны" и ракета "Энергия-М" оказались у частного лица. По его словам, изначально компания АО "РКК Байконур" называлась ЗАО "КРИСП Аэлита"."Она была создана с паритетным участием госкомпаний Казахстана и России (РГП "Инфракос" и РКК "Энергия") для сохранения имущества космодрома Байконур. В качестве доли в уставный капитал Казахстан внес имущество, в том числе и "Бураны". Таким образом, "Бураны" принадлежат не гражданину Даурену Мусе, а АО "РКК Байконур", — пояснил министр.Муса в свое время стал совладельцем ЗАО "КРИСП Аэлита" и переименовал ее в АО "РКК Байконур". Долю в компании он приобрел за три сделки. Две из них суд уже признал незаконными, рассказал Мусин. Законность третьей также намерены оспорить."Мы считаем, что господин Муса не имеет права на эту компанию, на имущество и "Бураны", — подчеркнул министр.История "Буранов""Буран" — советский орбитальный корабль-ракетоплан многоразовой транспортной космической системы (МТКС), созданный в рамках программы "Энергия-Буран".Первый и единственный полет "Буран" совершил 15 ноября 1988 года в автоматическом режиме и без экипажа на борту. В 2002-м он был разрушен при обрушении крыши монтажно-испытательного корпуса на Байконуре, в котором хранился вместе с готовыми экземплярами ракеты-носителя "Энергия".Однако на космодроме остались два образца "Бурана". Один из них — летный — предназначался для полета в автоматическом режиме и стыковки со станцией "Мир". Второй — макет для отработки наземных операций.Третий, недостроенный, образец находится в подмосковном Жуковском, испытательный экземпляр с самолетными двигателями — в Германии. Еще один макет "Бурана" долгое время хранился на открытой площадке на Байконуре, но потом его перевезли в музей РКК "Энергия" на космодроме, другой ныне находится на ВДНХ в Москве.В мае 2021 года в социальных сетях появилась информация о том, что неизвестные проникли к месту хранения корабля и разрисовали его граффити. Был ли изрисован макет корабля — неизвестно. После этого "Роскосмос" взял корпуса с "Буранами" и ракетой "Энергия-М" под охрану.Ранее глава госкорпорации Дмитрий Рогозин заявлял, что существует угроза падения крыши и на второй летный экземпляр "Бурана". Помимо того, он выражал готовность перевезти корабли в Россию и отдать в музей.В начале сентября научно-производственное объединение "Молния", разработавшее многоразовый космический корабль "Буран", осмотрело челнок на Байконуре, чтобы вернуть его в Россию. В ответ на это Даурен Муса написал в Facebook, что удивлен планами вывезти челнок и не даст согласия на это. Он обвинил российскую сторону в непризнании решений казахстанских судов. Муса намерен отстаивать свою правоту в международных инстанциях.Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин возложил всю ответственность за плачевнее состояние второго летного экземпляра орбитального корабля "Буран", макета корабля и ракеты "Энергия-М" на их нынешнего владельца.После этого НПО "Молния" заявило, что специалисты предприятия посетили космодром Байконур только с целью оценки технического состояния сооружений и без планов перевозки кораблей в Россию, а сообщение об этом удалили с сайта.

https://radiosputnik.ria.ru/20201118/buran-1585167240.html

https://ria.ru/20210324/korabl-1602577361.html

https://ria.ru/20210909/korabl-1749271802.html

https://ria.ru/20210731/kosmos-1743717387.html

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в мире, казахстан, роскосмос, космос - риа наука, буран, нпо "молния", россия