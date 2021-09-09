https://ria.ru/20210909/buran-1749297516.html

Рогозин ответил владельцу "Бурана", пригрозившему "Роскосмосу" судом

Рогозин ответил владельцу "Бурана", пригрозившему "Роскосмосу" судом - РИА Новости, 09.09.2021

Рогозин ответил владельцу "Бурана", пригрозившему "Роскосмосу" судом

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин возложил всю ответственность за плачевнее состояние второго летного экземпляра орбитального корабля "Буран", макета корабля и РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T10:25

2021-09-09T10:25

2021-09-09T11:41

наука

казахстан

байконур (город)

дмитрий рогозин

космос - риа наука

буран

россия

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин возложил всю ответственность за плачевнее состояние второго летного экземпляра орбитального корабля "Буран", макета корабля и ракеты "Энергия-М", хранящихся на Байконуре, на их нынешнего владельца - казахстанское частное лицо.В начале сентября научно-производственное объединение "Молния", разработавшее многоразовый космический корабль "Буран", осмотрело челнок на Байконуре на предмет его возвращения в Россию. В ответ на это гендиректор казахстанского частного АО "РКК Байконур" Даурен Муса, владеющий макетом и вторым летным экземпляром орбитального корабля "Буран", в своем Facebook написал, что удивлен планами вывезти челнок в РФ и не даст согласия на это, а российскую сторону обвинил в непризнании решений казахстанских судов. Муса намерен отстаивать свою правоту в международных инстанциях. Ранее правительство Казахстана через суд пыталось вернуть "Буран" в госсобственность для использования в музейных экспозициях, но ему отказали.После этого Муса опубликовал еще одну запись, в которой назвал визит представителей НПО "Молния "на Байконур "информационным вбросом" и "имитацией бурной деятельности". Он обвинил российскую ракетно-космическую промышленность в отсутствии достижений и попытке "безосновательных спекуляций" на тему вывоза "Бурана". "Никаких легитимных оснований у российских чиновников для таких демаршей нет", - заявил Муса."Вы несете персональную ответственность за состояние этих уникальных машин, но не предприняли ничего для их надлежащего хранения. Дальнейшее пребывание обоих "Буранов" и "Энергии-М" в этих корпусах грозит утерей матчасти. Вам стоит не писать гадости про российскую ракетно-космическую промышленность, в которой вы ничего не соображаете, а оценить риски вашего, на мой взгляд, безответственного поведения как плохого собственника этих уникальных машин", - написал Рогозин в Facebook Мусы.Он отметил, что без разрешения казахстанских властей РФ даже не планирует вывозить "Буран", однако российские специалисты регулярно проводят оценку технического состояния двух кораблей и ракеты. "И эти оценки неутешительны", - отметил Рогозин.Глава "Роскосмоса" считает, что нынешний владелец "Буранов" использует сообщения в СМИ в качестве повода для разжигания страстей. "С нетерпением ждем исхода судебного процесса, надеясь, что в итоге "Бураны" обретут более заботливого хозяина или заставят вас вложить хоть один тенге в дело сохранения экспонатов, имеющих мировое значение", - написал Рогозин.История "Буранов""Буран" - советский орбитальный корабль-ракетоплан многоразовой транспортной космической системы (МТКС), созданный в рамках программы "Энергия-Буран". Первый и единственный космический полёт "Буран" совершил 15 ноября 1988 года в автоматическом режиме и без экипажа на борту. В 1990 году работы по программе "Энергия-Буран" были приостановлены, а 25 мая 1993 года программа окончательно закрыта решением Совета главных конструкторов при НПО "Энергия".В 2002 году единственный летавший в космос "Буран" (изделие 1.01) был разрушен при обрушении крыши монтажно-испытательного корпуса на Байконуре, в котором он хранился вместе с готовыми экземплярами ракеты-носителя "Энергия".Однако на космодроме "Байконур" остались два образца "Бурана". Один из них (летный) предназначался для полёта в автоматическом режиме и стыковки со станцией "Мир". Второй образец (макет) предназначался для отработки наземных операций. Все они находятся в двух корпусах космодрома и принадлежат частному лицу из Казахстана.В мае 2021 года в социальных сетях появилась информация о том, что неизвестные проникли к месту хранения корабля и разрисовали его граффити. Был ли изрисован макет корабля – неизвестно. После этого "Роскосмос" взял корпуса с "Буранами" и ракетой "Энергия-М" под охрану.Ранее Рогозин также заявлял, что существует угроза падения крыши на второй летный экземпляр "Бурана". Помимо того, он выражал готовность перевезти корабли в Россию и отдать в музей, инвесторы для этого, по его словам, найдены.Третий, недостроенный экземпляр находится в подмосковном Жуковском, испытательный экземпляр с самолетными двигателями - в Германии. Еще один макет "Бурана" долгое время хранился на открытой площадке на Байконуре, но потом его перевезли в музей РКК "Энергия" на космодроме, другой ныне находится на ВДНХ в Москве.

https://ria.ru/20210909/kosmos-1749283501.html

https://ria.ru/20210902/baykonur-1748397359.html

https://ria.ru/20210907/mask-1749088965.html

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казахстан, байконур (город), дмитрий рогозин, космос - риа наука, буран, россия